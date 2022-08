Serie A, prima giornata senza pareggi: non succedeva da 51 anni

Se le premesse sono queste la stagione appena iniziata, già di per sé particolare per via del calendario e del Moindiale in inverno, sarà davvero eccezionale. Già dopo la prima giornata di Serie A infatti si registrano le prime sorprese e i primi record: non ci sono stati pareggi, nessuna "X" in schedina, cinque vittorie delle squadre di casa e altrettante di quelle in trasferta, non succedeva da 51 anni. Mentre non era mai successo nella storia che alla prima vincessero tutte le prime otto classificate della scorsa stagione (e nove delle prime dieci, unica eccezione il Verona).