Serie A, poker Verona. Pari Genoa-Salernitana ed Empoli-Cagliari

SERIE A

I veneti abbattono l’Udinese 4-0 con Depaoli, Barak, Caprari e Tameze. 1-1 la sfida salvezza tra liguri e campani e il match tra toscani e sardi

Un Verona travolgente si prende la copertina dei match del pomeriggio della 25ª giornata di Serie A. I veneti battono l’Udinese 4-0 con le reti di Depaoli, Barak, Caprari e Tameze, mentre i friulani, sfortunati, vengono fermati da due traverse. Pareggi 1-1 nelle altre partite: la sfida salvezza Genoa-Salernitana porta le firme di Destro e Bonazzoli, Pavoletti risponde a Pinamonti e permette al Cagliari di strappare un punto a Empoli. Getty Images

EMPOLI – CAGLIARI 1-1

Il Cagliari trova il suo terzo risultato utile consecutivo e mette un altro mattoncino nella sua rincorsa salvezza, pareggiando 1-1 sul campo dell’Empoli. Partita poco entusiasmante in avvio, poi il lampo al 28’: Marin perde palla in attacco, Bajrami si fa 50 metri palla al piede e aspetta il momento giusto per servire Pinamonti, il quale in area trova l’angolo giusto per portare i toscani in vantaggio. I padroni di casa sfiorano anche il bis con i tentativi dalla distanza di Asllani e Bajrami, su cui un non perfetto Cragno mette una pezza. La reazione dei sardi arriva solo nella ripresa con un’iniziativa di Pereiro, su cui è attento Vicario. I sardi provano a reagire nel finale: Vicario vola sulla botta da fuori di Altare e alza il pallone sopra la traversa, ma non può nulla poco dopo quando Pavoletti infila sotto la traversa a seguito di un flipper in area di rigore. Il bomber sfiora anche il gol vittoria, ma il suo colpo di testa si spegne fuori di poco. Il pareggio permette al Cagliari di agganciare il Venezia in quartultima posizione, l’Empoli è undicesimo a 31.

IL TABELLINO

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Parisi 6, Viti 5,5, Romagnoli 6, Stojanovic 6; Bandinelli 6 (30’ st Benassi 6), Asllani 6,5, Zurkowski 6 (44’ st Ismajli sv); Bajrami 7 (44’ st Verre sv); Cutrone 5,5 (20’ st Henderson 6), Pinamonti 7. A disp.: Ujkani, Furlan, Cacace, Fiamozzi, Tonelli, Stulac, Di Francesco, La Mantia. All.: Andreazzoli 6

Cagliari (3-5-2): Cragno 5,5; Obert 5 (14’ st Ceppitelli 6), Lovato 6 (28’ pt Altare 6), Goldaniga 6; Lykogiannis 5,5 (14’ st Baselli 6), Dalbert 5,5, Grassi 6, Marin 5 (34’ st Pavoletti 7,5), Bellanova 6,5 (34’ st Keita 6); Joao Pedro 5,5, Pereiro 6,5. A disp.: Aresti, Radunovic, Carboni, Zappa, Kourfalidis, Gagliano. All.: Mazzarri 6,5

Marcatori: 38’ Pinamonti (E), 84’ Pavoletti (C)

Ammoniti: Stojanovic (E), Joao Pedro (C), Marin (C)

Arbitro: Dionisi

Note: dal 14’ ha arbitrato il quarto uomo Marini per infortunio di Dionisi

Le statistiche di Empoli-Cagliari 1-1

• Andrea Pinamonti ha partecipato a 10 reti nel campionato in corso (9 gol e un assist), per la prima volta in carriera l’attaccante italiano ha raggiunto la doppia cifra in termini di partecipazione a gol in una singola stagione di Serie A.

• 19 delle 20 reti di Andrea Pinamonti in Serie A sono arrivate da dentro l’area di rigore.

• Tutti e tre gli assist di Nedim Bajrami sono arrivati in gare interne, due di questi sono stati per un gol di Andrea Pinamonti.

• L’Empoli ha realizzato 38 gol nelle 25 partite disputate in questa Serie A, record a questo punto del torneo per i toscani.

• L’Empoli non trovato il successo in otto partite consecutive (5N, 3P) per la prima volta dal febbraio 2019.

• Leonardo Pavoletti ha realizzato tre reti nelle ultime quattro partite di Serie A, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 23 gare nel torneo.

• Il Cagliari non ha mai perso contro l’Empoli nel girone di ritorno nel massimo campionato italiano (4V, 4N).

• Presenza numero 100 di Simone Romagnoli in tutte le competizioni con la maglia dell’Empoli.

GENOA – SALERNITANA 1-1

Nessun vincitore e, quindi, nessuno soddisfatto nella sfida di fine classifica tra Genoa e Salernitana, che si annullano sull’1-1 e rimangono in coda. I liguri partono meglio e si rendono più volte pericolosi con Portanova, a cui viene anche annullato un gol per fuorigioco. L’azione degli uomini di Blessin dà i suoi frutti al 32’, quando Ekuban scappa via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone invitante che Destro, in anticipo su Ranieri, spinge in rete. Lo stesso Destro manca il raddoppio con una girata centrale e sul ribaltamento di fronte la Salernitana pareggia: cross di Verdi dalla destra, sponda di Djuric e Bonazzoli da due passi firma l’1-1 in chiusura di primo tempo. Nella ripresa è sempre Destro a spaventare gli avversari, ma Sepe gli dice di no. L’ultimo sussulto è un palo esterno colpito da Badelj, in un’azione però viziata da fuorigioco. La Salernitana resta ultima a 12 mentre il Genoa, al terzo pareggio consecutivo, è appena davanti a 15.

IL TABELLINO

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6; Vasquez 6 (13’ st Cambiaso 6), Vanheusden 5,5, Maksimovic 6,5, Hefti 6; Badelj 6,5 (35’ st Piccoli sv), Sturaro 6; Ekuban 6,5, Portanova 6 (13’ st Rovella 5), Yeboah 6 (22’ Gudmundsson 5); Destro 7 (22’ st Melegoni 6). A disp.: Semper, Marchetti, Calafiori, Cambiaso, Criscito, Masiello, Frendrup, Galdames. All.: Blessin 6..

Salernitana (4-3-2-1): Sepe 6,5, Ranieri 5, Fazio 6, Dragusin 5,5, Mazzocchi 6,5; Ederson Silva 6 (17’ st Perotti 6), Radovanovic 6 (29’ st Kastanos 6), Coulibaly 6; Bonazzoli 7 (29’ st Ribery 6), Verdi 6,5 (37’ st Zortea sv), Djuric 6,5 (37’ st Mikael sv). A disp.: Belec, Gagliolo, Gyomber, Bohinen, Di Tacchio, Obi, Mousset. All. Colantuono 6.

Marcatori: 32’ Destro (G), 46’ Bonazzoli (S)

Ammoniti: Sturaro (G), Badelj (G), Mazzocchi (S), Rovella (G), Dragusin (S)

Arbitro: Di Bello

Le statistiche di Genoa-Salernitana 1-1



• Alexander Blessin è il primo allenatore che ha pareggiato tutte le prime tre gare in Serie A a partire da Giorgio Melis, con il Cagliari nel 2010.

• Il gol di Federico Bonazzoli è il 100° realizzato dalla Salernitana nella sua storia in Serie A.

• Mattia Destro ha realizzato il suo 90° gol in Serie A; l’attaccante è autore di tre delle ultime quattro reti del Genoa nella competizione, ciascuna delle due più recenti su assist di Ekuban.

• Tutte le cinque reti di Federico Bonazzoli in questo campionato sono arrivate in trasferta.

• Federico Bonazzoli è andato a segno in due presenze consecutive in Serie A per la prima volta da luglio 2020.

• Per la terza volta in questo campionato il Genoa ha effettuato almeno cinque tiri nello specchio, dopo i 6 contro il Bologna a settembre e i 7 contro l’Empoli a novembre.

• La Salernitana è andata a segno in tre incontri di fila per la prima volta in questa Serie A.

• 400ª presenza nei maggiori cinque campionati europei per Salvatore Sirigu: è il sesto portiere ad aver tagliato questo traguardo dal 2009/2010, stagione del suo esordio in Serie A.

VERONA – UDINESE 4-0

Il Verona continua a incantare con il suo gioco e si conferma la nona forza del campionato, battendo un pur propositivo Udinese con un netto 4-0. Pronti via e i veneti passano in vantaggio: Caprari riceve sulla sinistra e mette un cross morbido sul secondo palo, su cui arriva Depaoli, che infila l’1-0. La reazione bianconera arriva da Success, la cui botta violenta si infrange sulla traversa dopo una gran parata di Montipò. Gli uomini di Tudor crescono ancora e raddoppiano al 31’ con l’ex di turno Barak, preciso nell’infilare all’angolino sul suggerimento corto di Depaoli. L’Udinese non ci sta, ma la fortuna non è dalla sua: Gunter salva della linea su Deulofeu, Montipò para a più riprese sullo spagnolo e poi su Becao. Tocca quindi a Caprari calare il tris definitivo, concludendo con un bellissimo colpo di testa sul cross di Tameze in un’azione meravigliosamente orchestrata dagli scaligeri. Nel finale Molina centra la seconda traversa per i friulani e Tameze chiude ogni discorso con il gol del 4-0 finale, sentenza troppo pesante per la storia della partita. Verona nono a quota 36, a soli tre punti dall’Europa, l’Udinese resta a 37.

IL TABELLINO

Verona (3-4-2-1): Montipò 7,5; Casale 6, Gunter 7, Ceccherini 5,5 (15’ st Faraoni 6); Lazovic 6,5, Ilic 6 (15’ st Bessa 5,5), Tameze 7,5, Depaoli 7,5 (38’ st Retsos sv); Caprari 8 (28’ st Praszelik 6), Barak 7,5; Simeone 5,5 (28’ st Lasagna 6) A disp. Chiesa, Berardi, Coppola, Sutalo, Hongla, Cancellieri. All.: Tudor 7,5.

Udinese (3-5-2): Silvestri 5,5; Zeegelaar 4,5, Marì 4,5, Rodrigo Becao 5; Udogie 5 (1’ st Soppy 5,5), Makengo 5, Jajalo 5,5 (18’ st Beto 6), Walace 5, Molina 6,5; Deulofeu 6,5, Success 6,5 (27’ st Pussetto 5,5). A disp. Gasparini, Padelli, Benkovic, Pérez, Jaziri, Pereyra, Samardzic, Nestorowski All.: Cioffi 5.

Marcatori: 2’ Depaoli, 31’ Barak, 66’ Caprari, 85’ Tameze

Ammoniti: Becao (U), Tameze (V), Depaoli (V).

Arbitro: Colombo

Le statistiche di Verona-Udinese 4-0

• Il Verona ha segnato almeno quattro gol per la quinta volta in stagione: in Serie A, i gialloblù non ci era mai riusciti più di tre volte in un singolo massimo campionato.

• L’ultima partita di Serie A in cui l’Udinese ha effettuato almeno 21 conclusioni perdendo poi il match è stata ancora contro il Verona, e sempre in trasferta, nel settembre 2020 (0-1).

• Prima della sfida contro l’Udinese, Fabio Depaoli era il secondo giocatore di movimento attualmente in Serie A con più presenze (120) nella competizione senza avere ancora trovato il gol, dopo Santon.

• La rete di Fabio Depaoli al minuto 1:26 è la più veloce realizzata dal Verona in Serie A dal gol messo a segno da Faraoni (1:16), nel maggio 2021, contro il Bologna.

• Il gol subito dall'Udinese al minuto 1:26 è il più veloce incassato dai friulani in Serie A da quello dell'aprile 2017, contro il Bologna (Destro, al 1:08).

• Nel 2022, nessun giocatore ha preso parte a più gol di Gianluca Caprari in questo campionato: sei (cinque reti e un assist), come Ciro Immobile.

• Prima di Antonin Barak, l’unico centrocampista ceco ad avere segnato almeno nove gol in un singolo campionato di Serie A era stato Pavel Nedved (nove, nel 2002/03 e 2000/01; 11 nel 1997/98).

• Antonin Barak è il centrocampista che ha segnato più gol in questa Serie A: nove; nei cinque grandi campionati europei in corso, invece, soltanto Cristopher Nkunku ha fatto meglio (11).

• Gianluca Caprari ha eguagliato il suo record di assist in una singola stagione di Serie A: sei, al pari di quelli forniti nel 2020/21, con il Benevento (ma in 30 partite).

• Gianluca Caprari ha eguagliato il suo record di gol realizzati in un singolo torneo di Serie A: nove, come nel 2016/17, con la maglia del Pescara.

• Gianluca Caprari ha trovato il gol per il terzo match consecutivo in Serie A: l'ultimo giocatore del Verona a essere andato a bersaglio per almeno tre gare consecutive nel massimo torneo era stato Luca Toni nel 2015.

• Adrien Tameze ha preso parte a due gol (rete e assist) nella sfida contro l’Udinese: tante partecipazioni quante nelle sue precedenti 46 partite di Serie A.

• Nel 2022, il Verona ha raccolto 12 punti (4V, 2P): soltanto Napoli (14) e Milan (13) hanno fatto meglio (Juventus 11, Spezia 10).

• Gianluca Caprari ha tagliato il traguardo delle 200 partite in Serie A.

• Nahuel Molina ha giocato la sua 50ª gara in Serie A.