La Serie A contro la pirateria: in arrivo duemila lettere, chiesti 1.000 euro di risarcimento agli utenti

Il contenuto delle raccomandate è chiaro: la Lega chiede un risarcimento di 1.000 euro per chiudere la questione in via bonaria ed evitare conseguenze peggiori. "Lo consideriamo un passaggio necessario per far capire che non esistono più zone grigie", ha spiegato De Siervo. L'obiettivo è punire chi ha alimentato consapevolmente un'industria illegale miliardaria, che danneggia i diritti televisivi e crea un gap economico con i campionati esteri.