Pirateria nel calcio: arrivano le prime condanne, gli utenti rischiano 5mila euro di multa

L'inchiesta però coinvolge anche gli utenti finali, ovvero tutte quelle persone che a fronte di un prezzo concordato mensile di circa 10 euro accedevano al flusso di streaming illegali con contenuti di proprietà delle maggiori piattaforme, tra cui per il calcio anche DAZN, Sky e Amazon Prime Video. Ora tutte queste persone rischiano fino a 5mila euro di multa per l'utilizzo illecito dello streaming, più eventuali iniziative decise dalle varie piattaforma per il risarcimento dei danni.