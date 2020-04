Serie A, Pierpaolo Sileri: "Ripresa? Inverosimile"

Mentre il mondo del calcio italiano discute sulle date della possibile ripartenza della stagione, da molti addetti ai lavori continuano ad arrivare pareri negativi sulla ripartenza del campionato. Dopo le dichiarzioni di Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, e dell'ex medico della Nazionale, Enrico Castellacci, arriva anche il parere negativo del viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, che ha commentato cosí la possibile ripresa della Serie A intervistato da Mario Giordano durante “Fuori dal Coro”, in onda su Retequattro: “Credo che, purtroppo, un campionato di calcio in questo momento, con gli stadi aperti e con un’epidemia in corso, sia inverosimile…”.