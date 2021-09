Serie A: pesanti vittorie esterne per Udinese e Genoa

SERIE A

I friulani sfondano il muro dello Spezia al 90’ e passano 1-0, la formazione di Thiago Motta ribalta 3-2 il Cagliari



La terza giornata di Serie A vede l’Udinese pescare al 90’ il secondo successo consecutivo: al Picco i padroni di casa dello Spezia vengono piegati 1-0 dal subentrato Samardzic. I friulani volano a quota 7 in classifica. Primi pesantissimi punti per il Genoa, che ribalta in trasferta il Cagliari 3-2: al doppio vantaggio costruito da Joao Pedro e Ceppitelli, rovesciano tutto nella ripresa Destro e Fares (doppietta). I sardi restano con un punto.

SPEZIA-UDINESE 0-1

Seconda vittoria consecutiva in campionato per l’Udinese che, dopo il pareggio in rimonta contro la Juventus e il netto successo contro il Venezia, ottiene a La Spezia la sua prima imposizione in trasferta in questa Serie A. All’11’ Salva Ferrer sbaglia la misura del retropassaggio al portiere; sul pallone si avventa Pussetto che sembra essere travolto da Zoet in uscita. Tuttavia il portiere dei liguri non tocca l’argentino e il Var porta l’arbitro Guida a rivedere la propria decisione: rigore cancellato e ammonizione per Pussetto per simulazione. Si scaldano gli animi e per osservare un’altra occasione bisogna aspettare la mezz’ora, quando Maggiore prova l’eurogol: si alza da solo la palla e colpisce di potenza sul rimbalzo. La conclusione sorvola di poco la traversa. Nel finale di primo tempo, Zoet è miracoloso sul destro piazzato di Pussetto. Al 60’ Deulofeu va vicino al vantaggio: il numero 10 friulano punta Bastoni e scarica un destro a giro, ma è ancora provvidenziale il tuffo di Zoet, che devia in corner. La prima parata di Silvestri in questo match fa sì che riesca a disinnescare una conclusione dal limite di Agudelo; il portiere dell’Udinese si ripete poi su Verde. Quando lo 0-0 sembra ormai il risultato assodato, ecco il gol vittoria degli ospiti: servizio di Makengo e slalom tra due difensori da parte del subentrato Samardzic, il quale infila nell’angolino la rete che fa volare la formazione di Gotti a quota 7 in classifica.

IL TABELLINO

SPEZIA-UDINESE 0-1

Spezia (4-3-3): Zoet 6,5; Sala 6 (26’ st Bourabia 5,5), Nikolaou 5,5 Hristov 6, Ferrer 6; Maggiore 6,5, Kovalenko 6 (18’ st Agudelo 5,5), Bastoni 6 (42’ st Reca sv); Antiste 6, Gyasi 6 (42’ st Salcedo sv), Colley 5,5 (17’ st Verde 6). A disp.: Zovko, Provedel, Manaj, Bertola. All. Thiago Motta 6.

Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 6, Nuytinck 6,5, Samir 6,5; Molina 6 (42’ st Soppy sv), Arslan 5,5 (43’ st Jajalo sv), Walace 5,5 (18’ st Makengo 6), Pereyra 6, Stryger Larsen 6,5; Pussetto 6 (18’ st Beto 6), Deulofeu 6,5 (36’ st Samardzic 7). A disp.: Padelli, Piana, Pérez, Zeegelaar, Forestieri, Ianesi, De Maio. All. Gotti 6,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 44’ st Samardzic

Ammoniti: Pussetto (U), Nikolau (S), Arslan (U)

LE STATISTICHE

● Esordio con gol per Lazar Samardžić in Serie A: a 19 anni e 200 giorni il classe 2002 è il giocatore più giovane ad aver realizzato una rete nella Serie A 2021/22.

● L’Udinese è imbattuto nelle prime tre giornate di questa Serie A (2V, 1N); i friulani non ottenevano tre risultati utili nei primi tre match stagionali nella competizione dal 2011/12 (2V, 1N anche in quel caso).

● Bram Nuytinck è il giocatore dell’Udinese che ha sia giocato il maggior numero di palloni in questa partita (70, almeno 13 in più di qualsiasi altro compagno di squadra), sia colui che ha effettuato il maggior numero di passaggi (57, almeno 17 in più di ogni altro compagno di squadra).

● Daniele Verde è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri nello spechio della porta in questa partita: quattro, almeno tre in più di chiunque altro.

● Simone Bastoni è il giocatore che ha giocato più palloni in questo match (76), oltre ad essere il giocatore dello Spezia che ha creato il maggior numero di occasioni da gol (tre, al pari di Giulio Maggiore).

● Si è interrotta la striscia di sette partite consecutive con almeno un gol all’attivo per lo Spezia in Serie A: i liguri non hanno mai fatto meglio nella competizione (sette anche tra marzo e aprile 2021).

● L’Udinese ha ottenuto due successi di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2021, quando aveva anche ottenuto due clean sheet consecutive per l’ultima volta nella competizione (tre in quel caso).

● L'Udinese ha complessivamente segnato solo un gol nel corso della prima frazione di gioco nelle prime tre giornate di questa Serie A: l'ultima volta che ha fatto meglio in termini realizzativi nei primi tempi dei primi tre match stagionali nella competizione risale al 2017/18 (due reti).

CAGLIARI-GENOA 2-3

Grande rimonta da parte del Genoa, che sbanca Cagliari 3-2 sorpassando a quota 3 punti (i primi in classifica) proprio i sardi, che rimangono mestamente a quota 1. Joao Pedro s’inventa in avvio una fiammata improvvisa, salta Sirigu e incrocia di destro per l’1-0 ma la posizione di partenza è in fuorigioco. La rete, annullata, diventa poi realtà al 15’: lo stesso brasiliano, lanciato benissimo da Marin in verticale, viene steso in area genoana da Sabelli e Joao Pedro sblocca il risultato dal dischetto. L’ottima chiusura di Carboni su Destro, in battuta dal limite dell’area piccola, mantiene in vantaggio i sardi. Al 56’ Ceppitelli pesca l’incornata vincente, sul calcio d’angolo di Marin, che vale il 2-0 del Cagliari. Il Genoa riduce però subito le distanze con Destro, anche lui di testa (cross di Cambiaso). Ed è un altro stacco aereo che fissa il risultato sul 2-2 al 69’: corner di Rovella e Fares completa la rimonta. Il risultato viene addirittura ribaltato dallo stesso centrocampista algerino, che sempre di testa mette alle spalle di Cragno un altro assist di Cambiaso. Il Genoa cancella lo zero in classifica e abbandona l’ultimo posto. Secondo ko di fila per gli uomini di Semplici.

IL TABELLINO

CAGLIARI-GENOA 2-3

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Walukiewicz 6 (1’ st Caceres 5), Ceppitelli 6,5, Carboni 6 (38’ st Pereiro sv); Zappa 6 (20’ st Bellanova 5,5), Grassi 6 (9’ st Nandez 5,5), Marin 6,5, Deiola 6, Dalbert 6; Joao Pedro 6,5, Keita Balde 6,5 (20’ st Farias 6). A disp.: Aresti, Altare, Oliva, Lykogiannis, Cavuoti, Pavoletti, Radunovic. All.: Semplici 6

Genoa (3-5-2): Sirigu 6; Maksimovic 5,5, Biraschi 6 (1’ st Vanheusden 6,5), Criscito 5,5; Sabelli 5,5 (1’ st Kallon 6), Sturaro 6 (1’ st Fares 7,5), A. Touré 5,5, Rovella 6,5, Cambiaso 6,5; Pandev 5,5 (1’ st Ekuban 6), Destro 7 (39’ st Behrami sv). A disp.: Semper, Melegoni, Vasquez Ibarra, Ghiglione, Marchetti, Hernani, Portanova. All.: Ballardini 6,5

Arbitro: Mele

Marcatori: 16’ rig. Joao Pedro (C), 11’ st Ceppitelli (C), 14’ st Destro (G), 24’ e 33’ st Fares (G)

Ammoniti: Biraschi (G), Sabelli (G), Ceppitelli (C), Kallon (G), Joao Pedro (C)

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-GENOA

● Era da marzo 2016 contro il Torino, che il Genoa non vinceva un incontro di Serie A dopo essere andato sotto di due gol.

● Mattia Destro è andato a segno in ciascuna delle sue ultime quattro presenze di Serie A contro il Cagliari; in generale, sono otto le sue marcature realizzate ai sardi nella competizione, contro nessuna avversaria ne conta di più (otto anche contro il Chievo).

● Mohamed Fares è il primo giocatore a segnare una marcatura multipla nel suo match d’esordio in Serie A con il Genoa nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

● Prima di Mohamed Fares, l’ultimo giocatore del Genoa a segnare una doppietta da subentrato in Serie A è stato Eldor Shomurodov, lo scorso maggio.

● João Pedro è il secondo giocatore del Cagliari con almeno tre reti dopo le prime tre gare dei rossoblù in una stagione di Serie A nel XXI secolo, dopo Pasquale Foggia nel 2007/08 (tre).

● João Pedro ha trasformato sette degli ultimi otto rigori calciati in Serie A.

● Luca Ceppitelli non andava a segno in un incontro casalingo di Serie A da marzo 2019 (contro la Fiorentina).

● Il Genoa è andato a segno con il suo primo tiro nello specchio dell'incontro, effettuato dopo ben 59 minuti, con Mattia Destro. In generale i rossoblù hanno segnato ogni volta in cui hanno centrato lo specchio della porta avversaria (3/3).

● Il Cagliari ha perso due delle sue ultime tre gare casalinghe di Serie A, in entrambe le occasioni contro il Genoa.

● Il Genoa è stata la prima squadra a schierare almeno otto italiani dal primo minuto in una gara di questa Serie A.