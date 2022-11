Serie A, per Milan e Inter oltre 72mila spettatori di media: il nuovo stadio non basta

SERIE A

I rossoneri hanno portato a San Siro 437.143 persone, i nerazzurri 435.248

Milan e Inter, ecco gli ultimi progetti per il nuovo stadio

















Ultime gallery Vedi tutte Mentre il Napoli sembra imprendibile in vetta alla classifica, Milan e Inter duellano per il primato di spettatori allo stadio. Secondo i dati riportati da Stadiapostcards.com e aggiornati alla 12a giornata di Serie A, rossoneri e nerazzurri hanno entrambi in media oltre 72mila spettatori a San Siro, una cifra ben più ampia dei 60-65mila posti previsti per il nuovo stadio. I campioni d'Italia hanno portato al Meazza 437.143 persone, i cugini 435.248. Sul dato di Milan e Inter a confronto va detto che i rossoneri hanno finora sfidato tutte le big negli scontri diretti in casa, mentre i nerazzurri finora hanno ospitato solo la Roma.

In casa Milan la gara che ha fatto registrare gli ingressi più alti è quella vinta per 2-0 sulla Juventus dove erano 75.530 le persone allo stadio, dato leggermente migliore rispetto alle 75.475 del derby con l’Inter.

Roma e Lazio si piazzano, rispettivamente, terza e quarta con un totale di 308.514 per i giallorossi e di 308.500 per i biancocelesti, che però hanno giocato una partita in più all’Olimpico. Più in basso la capolista Napoli, 235.679 spettatori in sei gare, e la Juventus, con l’Allianz Stadium che alla massima capienza fa solo 41.507 spettatori e la media bianconera in sei partite è di 37.161, per un totale di 222.967 presenze totali.

Vedi anche Calcio Nuovo San Siro, Sala: "La decisione del Consiglio arriverà tra un anno"