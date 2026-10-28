Serie A, Parma-Udinese 0-0: Okoye para un rigore, Gilardino si deve accontentare del primo punto

LE STATISTICHE

L’Udinese (13) è la squadra contro cui il Parma ha registrato più clean sheet in casa in Serie A. I ducali hanno mantenuto la porta inviolata davanti al proprio pubblico contro i bianconeri nella massima serie per la prima volta dal 26 gennaio 2020 (2-0).

Solo il Lecce (15) non ha segnato in più gare rispetto al Parma nel 2026 in Serie A (13, come l’Hellas Verona).

L’Udinese non ha segnato per almeno tre gare di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2025 (quattro match in quel caso).

Il Parma, insieme a Como e Genoa, è una delle tre squadre che hanno registrato più 0-0 nel 2026 in Serie A (quattro).

Maduka Okoye ha parato un rigore in Serie A per la prima volta dal 22 novembre 2025 (a Riccardo Orsolini).

Il Parma ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta in questo campionato, l’ultimo clean sheet risaliva al 24 maggio 2026 (1-0 vs

Sassuolo).

L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta dal 9 maggio 2026, anche in quel caso in trasferta (2-0 vs Cagliari).

Quello di stasera è solo il secondo 0-0 dell’Udinese nel 2026 in Serie A dopo quello registrato contro il Como lo scorso aprile.

Pontus Almqvist ha raggiunto le 50 presenze in tutte le competizioni con il Parma.