Serie A, Parma-Udinese 0-0: Okoye para un rigore, Gilardino si deve accontentare del primo punto
I bianconeri ci provano con più insistenza ma non riescono a concretizzare. Okoye para un rigore a Bernabé: Gilardino ancora senza successi
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Continua la striscia senza vittorie di Parma e Udinese: al Tardini nessuna delle due squadre riesce a spezzare l'equilibrio e alla nona giornata arriva il secondo 0-0 della Serie A, che porta entrambe le formazioni a cinque punti in classifica. Protagonista del match è Maduka Okoye, che para un rigore a Bernabé e tiene la porta inviolata per la prima volta in campionato. Gilardino trova così il primo punto dal suo arrivo sulla panchina gialloblù, mentre l'Udinese ottiene un risultato utile dopo le sei sconfitte di fila: la vittoria in A, però, manca dal 29 agosto. Partono meglio i bianconeri, che vanno vicini al gol già dopo 6 minuti con Zaniolo, bravo ad agganciare e calciare di prima, sfiorando però l'incrocio dei pali. Nel primo tempo la squadra di Runjaic ci prova ancora con Davis, mentre la prima vera occasione per il Parma arriva solo al 42' con Carboni, che però di testa non è preciso.
Nella ripresa sono ancora gli ospiti a provarci con Davis, fermato da un grande salvataggio di Troilo. Al 67' l'episodio chiave: il Parma fallisce un'ottima occasione per il vantaggio sbagliando un rigore con Bernabé, che si fa parare il tiro da Okoye. L'errore scuote i gialloblù che ci riprovano con Sierro e Lontani, mentre dall'altra parte Ekkelenkamp viene fermato sulla linea, ancora da Mariano Troilo, poco prima della grande parata di Daffara su Unai Gomez, ultima vera occasione prima del fischio finale.
IL TABELLINO
Parma (3-5-2): Daffara 6; Carboni 6 (60’ Valeri 6), Troilo 7, Drobnic 6; Delprato 6.5, Keita 5.5, Bernabe 5 (74’ Fabbian 6), Sierro 6, Britschgi 5.5 (86’ Almqvist s.v.); Toure 6.5 (74’ Lontani 6), Romero 5 (59’ Frigan 5.5)
Udinese (3-4-2-1): Okoye 6.5; Abankwah 6, Kabasele 6.5, Palma 6; Bertola 6 (63’Vojvoda 6), Karlström 6 (71’ Piotrowski 6), Chakvetadze 6 (83’ Miller s.v.), Kamara 6.5 (71’ Ebosse 6); Ekkelenkamp 6.5, Zaniolo 6.5 (83’ Unai Gomez s.v.); Davis 6.
Arbitro: Massa
Ammoniti: Karlström (U), Zaniolo (U), Lontani (P)
Note: ammonito l'allenatore del Parma Gilardino al 29'
LE STATISTICHE
L’Udinese (13) è la squadra contro cui il Parma ha registrato più clean sheet in casa in Serie A. I ducali hanno mantenuto la porta inviolata davanti al proprio pubblico contro i bianconeri nella massima serie per la prima volta dal 26 gennaio 2020 (2-0).
Solo il Lecce (15) non ha segnato in più gare rispetto al Parma nel 2026 in Serie A (13, come l’Hellas Verona).
L’Udinese non ha segnato per almeno tre gare di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2025 (quattro match in quel caso).
Il Parma, insieme a Como e Genoa, è una delle tre squadre che hanno registrato più 0-0 nel 2026 in Serie A (quattro).
Maduka Okoye ha parato un rigore in Serie A per la prima volta dal 22 novembre 2025 (a Riccardo Orsolini).
Il Parma ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta in questo campionato, l’ultimo clean sheet risaliva al 24 maggio 2026 (1-0 vs
Sassuolo).
L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta dal 9 maggio 2026, anche in quel caso in trasferta (2-0 vs Cagliari).
Quello di stasera è solo il secondo 0-0 dell’Udinese nel 2026 in Serie A dopo quello registrato contro il Como lo scorso aprile.
Pontus Almqvist ha raggiunto le 50 presenze in tutte le competizioni con il Parma.