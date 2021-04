Serie A, Parma-Crotone 3-4: Ounas e Simy decisivi, ducali vicini al baratro

PARMA-CROTONE 3-4

Gol e spettacolo fra due squadre che comunque paiono destinate alla B: le prestazioni del nazionale algerino e del bomber rossoblù rendono inutili i guizzi di Hernani, Gervinho e Mihaila

Il Crotone batte il Parma in trasferta per 4-3 in uno spettacolare match valevole per la 33a di Serie A. Entrambe le squadre, pur vicine alla retrocessione, non si risparmiano: Magallan porta i calabresi in vantaggio al 14’, Hernani pareggia al 29’ ma prima Simy al 42’ e poi Ounas nel recupero del primo tempo riallungano. Gervinho e Mihaila riequilibrano il punteggio a inizio ripresa, ancora Simy su rigore al 69’ firma il gol della vittoria. Parma-Crotone, le foto del match Getty Images

LE STATISTICHE

Con 29 reti, Simy ha superato Obafemi Martins (28) come miglior marcatore nigeriano nella storia della Serie A.

Simy è il giocatore che ha segnato più gol nel girone di ritorno di questo campionato: 15 (a 13 Cristiano Ronaldo).

Per Simy si tratta della sesta doppietta in Serie A: cinque realizzate nel 2021 - soltanto Lionel Messi e Erling Haaland ne contano di più (entrambi sette) nell’anno solare.

A partire da marzo, Simy è il giocatore che ha segnato più gol nei cinque maggiori campionati europei: 12, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro giocatore (a nove Benzema).

A partire da ottobre 2020 (primo rigore calciato in Serie A), tra i giocatori che vantano il 100% dei rigori trasformati, Simy è quello che ne conta di più nei Top-5 campionati europei nel parziale (8/8).

Ounas ha sia segnato che fornito assist nella stessa partita solo per la seconda volta in 42 match di Serie A, entrambe nel 2021 (la prima lo scorso marzo contro il Torino).

Gervinho ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di 1176 minuti dall'ultima marcatura: doppietta contro il Genoa lo scorso novembre.

Gervinho non segnava al Tardini nel massimo campionato da luglio 2020, contro la Sampdoria.

Tutti gli ultimi tre gol di Hernani sono arrivati al Tardini, dopo che tutti i quattro precedenti erano arrivati in trasferta.

Andreas Cornelius ha messo lo zampino in cinque gol (una rete, quattro assist) nelle sue ultime sei partite di campionato, dopo che non aveva preso parte ad alcuna marcatura in tutte le 18 sfide precedenti giocate nel torneo in corso.

Per la prima volta, Andreas Cornelius ha fornito due assist in un singolo match di Serie A.

Primo gol in Serie A di Lisandro Magallán alla 24esima partita nel massimo torneo. L’argentino non andava a segno da ottobre 2019, con l'Alavés contro il Celta Vigo nella Liga spagnola.

Il Crotone ha trovato il gol in trasferta nei primi 15 minuti di gioco soltanto per la seconda volta in questo campionato, dopo quello di Zanellato, lo scorso gennaio, sul campo dell'Inter.

Il Crotone ha vinto la sua prima trasferta in questo campionato; l’ultimo successo dei rossoblù in esterna nel massimo torneo risaliva ad aprile 2018 contro l’Udinese con Walter Zenga in panchina.

Il Parma ha subito almeno due gol in 26 partite: record negative in questo campionato.

