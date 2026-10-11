Serie A, Orsolini ed Enem regalano la prima gioia a Palladino: Lecce battuto 2-1

Nella ripresa i padroni di casa provano a farsi vedere soprattutto con Paco Esteban, che prima chiede un rigore, e poi calcia fuori di poco. Al 64’ ecco il gol del pari: Danilo Veiga mette in mezzo un pallone apparentemente innocuo, ma Pessina esce malissimo e consente a Fatah di anticiparlo e mettere in porta. A questo punto il Lecce continua a spingere, ma si scopre e al 75’ concede il gol agli ospiti. Cambiaghi è ancora protagonista, si libera e mette in mezzo dove trova Enem tutto solo, che deve solo spingere in rete il vantaggio. All’83’ arrivano brutte notizie per il Bologna, che perde Orsolini per infortunio, ma senza avere cambi a disposizione: il capitano rossoblù ha accusato un problema al flessore della coscia. Soffrono ora gli emiliani, e Pessina compie una bella parata all’86’ su un colpo di testa di Coulibaly, prima di rischiare di nuovo con una pessima uscita. Il forcing finale del Lecce non porta né gol, né grosse occasioni da rete: finisce così 1-2 al Via del Mare. Prima vittoria in Serie A per il Bologna, che sale a 5 punti in classifica, proprio alle spalle del Lecce, fermo a 6.