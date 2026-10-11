Serie A, Orsolini ed Enem regalano la prima gioia a Palladino: Lecce battuto 2-1

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Il Bologna vince al Via del Mare grazie a un capolavoro del capitano (che poi si fa male) e alla prima rete in Italia dell’attaccante olandese. Due assist per Cambiaghi
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Dopo il pareggio all’esordio, ecco il primo successo sulla panchina rossoblù per Raffaele Palladino. Gli emiliani partono forte e vanno in vantaggio al 17’ con una rovesciata capolavoro di Orsolini su assist di Cambiaghi. Nella ripresa il Lecce trova il pari con Fatah, che sfrutta un’uscita pessima di Pessina su cross di Veiga. A 15’ dalla fine il Bologna torna avanti con Enem, che mette in porta il cross basso di uno scatenato Cambiaghi.
LA PARTITA
Parte subito forte il Bologna, che dopo un minuto ha la prima occasione con Cambiaghi, che calcia fuori su assist di Piccoli. Il centravanti ex Fiorentina ha una potenziale chance anche al quarto d’ora ma sbaglia il controllo al centro dell’area. Al 17’ ecco il vantaggio rossoblù. Cambiaghi mette in mezzo un cross morbido sul secondo palo dove c’è Orsolini, che si coordina e batte Falcone con una splendida acrobazia. La squadra di Palladino insiste, con Cambiaghi e Piccoli sempre protagonisti. L’esterno, convocato anche da Mancini in Nazionale, al 40’ serve Miranda, la cui conclusione viene però parata dal portiere avversario. Finisce così una prima frazione dominata dal Bologna, con il Lecce che perde Ilic per infortunio alla mezz’ora.
Nella ripresa i padroni di casa provano a farsi vedere soprattutto con Paco Esteban, che prima chiede un rigore, e poi calcia fuori di poco. Al 64’ ecco il gol del pari: Danilo Veiga mette in mezzo un pallone apparentemente innocuo, ma Pessina esce malissimo e consente a Fatah di anticiparlo e mettere in porta. A questo punto il Lecce continua a spingere, ma si scopre e al 75’ concede il gol agli ospiti. Cambiaghi è ancora protagonista, si libera e mette in mezzo dove trova Enem tutto solo, che deve solo spingere in rete il vantaggio. All’83’ arrivano brutte notizie per il Bologna, che perde Orsolini per infortunio, ma senza avere cambi a disposizione: il capitano rossoblù ha accusato un problema al flessore della coscia. Soffrono ora gli emiliani, e Pessina compie una bella parata all’86’ su un colpo di testa di Coulibaly, prima di rischiare di nuovo con una pessima uscita. Il forcing finale del Lecce non porta né gol, né grosse occasioni da rete: finisce così 1-2 al Via del Mare. Prima vittoria in Serie A per il Bologna, che sale a 5 punti in classifica, proprio alle spalle del Lecce, fermo a 6.
INFORTUNIO PER ORSOLINI
Bologna in ansia per le condizioni di Orsolini, costretto a uscire nel finale della gara di Lecce lasciando la squa squadra in dieci, Il giocatore ha accusato un fastidio all'adduttore: nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti, che chiariranno l'entità del problema e i tempi di recupero.
IL TABELLINO
Lecce-Bologna 1-2
Lecce (4-3-3): Falcone 5,5; D.Veiga 5,5, Siebert 6, T.Gabriel 6, Gallo 5,5; Coulibaly 6, Ilic 5,5 (36’ p.t. Ngom 6), Maleh 6 (34’ s.t. Gandelman s.v.); Pierotti 5,5 (17’ s.t. N’Dri 6), Esteban 6 (17’ s.t. Geubbels 5,5), Fatah 7 (34’ s.t. Monteiro s.v.). Allenatore: Eusebio Di Francesco 5,5
Bologna (3-4-2-1): Pessina 5; Darmian 6, Casale 6,5, Heggem 6 (10’ s.t. Helland 6); Zortea 6, Ferguson 6,5, Pobega 6 (17’ s.t. El Azzouzi 5,5), Miranda 6,5 (36’ s.t. Alhassane s.v.); Orsolini 7, Cambiaghi 7,5 (36’ s.t. Bernardeschi s.v.); Piccoli 6 (17’ s.t. Enem 6,5). Allenatore: Raffaele Palladino 6,5.
Marcatori: 17’ Orsolini (B), 64’ Fatah (L), 75’ Enem (B)
Ammoniti: Ilic (L), Esteban (L), Heggem (B), Maleh (L), El Azzouzi (B)
LE STATISTICHE OPTA DI LECCE-BOLOGNA
Primo gol per Riccardo Orsolini in questa Serie A, che diventa uno dei cinque giocatori ad avere realizzato più di 75 reti con un’unica maglia nella massima serie considerando dalla sua prima stagione in gol col Bologna (76 dal 2018/19); gli altri sono Cristiano Ronaldo (81, Juventus), Domenico Berardi (84, Sassuolo), Ciro Immobile (117, Lazio) e Lautaro Martínez (136, Inter).
Il Lecce si conferma la vittima preferita di Riccardo Orsolini in Serie A, con otto gol. Solo Andrij Shevchenko, Francesco Totti (10), Roberto Baggio e Hernan Crespo (nove) hanno segnato più reti contro i salentini rispetto a Orsolini (otto appunto) nella massima serie.
Questa è solo la seconda volta in cui Nicolò Cambiaghi partecipa a più di una rete in una singola partita in Serie A, dopo quella del 5 ottobre 2025 contro il Pisa, in cui aveva sia segnato che fornito un assist.
Primi gol in Serie A sia per Amar Fatah, da una parte, che per Jay Enem, dall’altra. L’ultima rete del classe 2003 del Bologna in particolare risaliva all’8 agosto scorso quando vestiva la maglia della Stella Rossa (v Čukarički, in Super Liga serba).
Secondo assist per Danilo Veiga in questa Serie A, già uno in più di quelli messi insieme nelle precedenti 49 presenze nella massima serie (uno in 36 nel 2025/26 e zero in 13 nel 2024/25).
Prima vittoria per il Bologna in questa Serie A, che non conquistava i tre punti in campionato dal 17 maggio scorso, quando aveva vinto 1-0 in trasferta contro l’Atalanta del suo attuale allenatore Raffaele Palladino.
Raffaele Palladino non vinceva una partita da allenatore in Serie A dal 10 maggio scorso, quando con l’Atalanta aveva superato