Serie A, oggi Napoli-Inter: gran parte dello scudetto passa dal Maradona

Nessuno, però, si dimentichi dell'Atalanta che gioca alle 15 contro il Venezia una partita decisamente abbordabile e, con tre punti, potrebbe agganciare la vetta: la corsa scudetto è decisamente a tre, dato che la squadra di Gasperini, come quella di Conte, non avrà altri impegni oltre al campionato. Il match del Gewiss Stadium sarà vitale per Gasp, dato che poi avrà due impegni mica da ridere: contro la Juve (in trasferta), seppure in momento no, e proprio contro l'Inter (in casa) in un possibile secondo scontro scudetto. Sarà il 16 marzo e forse in quel giorno potremo davvero dire campionato chiuso: dipende, anche e soprattutto, da oggi.