Serie A: niente Juve nella Top 11 invernale, guidano Napoli e Milan

19/03/2019

Nessun giocatore della Juve nella Top 11 invernale della Serie A stilata da Opta e basata sui dati statistici. Tre i giocatori del Napoli, secondo in classifica a -15 dai bianconeri di Allegri: Callejon e Zielinski a centrocampo e Milik in attacco. Tre elementi anche per il Milan, autore di una clamorosa rimonta Champions interrotta soltanto domenica sera nella sconfitta con il derby: Donnarumma tra i pali, capitan Romagnoli nel trio di difesa - completato dall'interista De Vrij (unico nerazzurro) e dal laziale Acerbi - e il 'Pistolero' Piatek in avanti. Completano la formazione Gomez e Zapata, artefici della corsa europea dell'Atalanta, e Praet della Sampdoria.