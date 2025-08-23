Serie A: nessun vincitore tra Genoa e Lecce, è 0-0

LA PARTITA

Non regnano certo le emozioni a Marassi, dove Genoa e Lecce si fermano reciprocamente sul primo 0-0 stagionale: un punto d'oro per i giallorossi, mentre il Grifone si rammarica per la vittoria mancata. I salentini aggrediscono la gara con maggior impeto, ma latitano le occasioni e i palloni giocabili per Colombo e Camarda, ex Milan e centravanti di Genoa e Lecce. La gara, molto tattica e nervosa, si accende solo dopo la mezz'ora di gioco. Il primo squillo è di Stanciu, che calcia alto e manca il gol del Grifone, spreca anche Gallo nell'altra metà campo. Dobbiamo però arrivare al 41' per la prima, colossale, occasione da gol: tacco volante di Frendrup, tiro di prima di Valentin Carboni e gran parata di Falconi. Si arriva così al riposo sullo 0-0, che viene mantenuto anche nella ripresa. Le squadre hanno poca qualità a centrocampo e faticano a costruire, con le punte che restano costantemente isolate: gara opaca per Colombo e soprattutto Camarda, costantemente anticipato da Marcandalli. La maggior chance nella ripresa è del Genoa, con Falcone che devia il tiro di Aaron Martin coi pugni. Il Lecce non reagisce e rischia, quando all'81' Stanciu colpisce l'esterno della rete. Nessun gol e nessun altro sussulto, a Marassi finisce 0-0 tra Genoa e Lecce. Si conferma dunque la statistica negativa per i giallorossi, mai vincenti a Genova: sette ko e tre pari in dieci gare.