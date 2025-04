Serie A: nessun gol in Fiorentina-Parma e Verona-Genoa

IL TABELLINO

VERONA-GENOA 0-0

Verona (3-5-2): Montipò 6; Ghilardi 6,5, Coppola 6, Valentini 6,5; Tchatchoua 6, Duda 6, Dawidowicz 5,5, Bernede 5,5 (20' st Kastanos 6), Bradaric 5,5; Sarr 5,5 (1' st Livramento 6), Mosquera 5 (37' st Serdar sv). A disp.: Berardi, Perilli, Ajayi, Cisse, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Oyegoke, Patrick, Slotsager. All.: Zanetti 6

Genoa (4-2-3-1): Leali 6,5; Sabelli 6, De Winter 6,5, Vasquez 6, Martin 6; Badelj 5,5 (17' st Onana 6), Masini 5,5; Zanoli 6 (18' st Messias 5,5), Miretti 5,5 (35' st Thorsby 6), Vitinha 5,5 (17' st Ekuban 6); Pinamonti 6. A disp.: Sommariva, Siegrist, Ekhator, Kassa, Norton-Cuffy, Otoa, Venturino. All.: Vieira 6

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Ghilardi (V), Masini (G), Mosquera (V), Zanetti (V), Bernede (V)



LE STATISTICHE DI VERONA-GENOA

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto per quattro partite consecutive di Serie A (1V, 3N) per la prima volta dall’aprile 2023 (con Marco Zaffaroni in panchina in quel caso).

Dopo aver impattato con Parma e Torino, l’Hellas Verona ha pareggiato tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2023 (contro Lecce, Udinese e Lazio in quel caso).

L’Hellas Verona ha pareggiato due gare interne consecutive in campionato per la prima volta dal gennaio-febbraio 2024 (contro Frosinone e Juventus in quel caso).

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro partite di Serie A davanti ai propri tifosi (1V, 2N), dopo che aveva perso cinque delle precedenti sei gare interne nel torneo (1N).

Il Genoa non ha ottenuto alcun successo per otto trasferte consecutive di Serie A (4N, 4P) e non superava quota sette di fila nel torneo dal periodo tra settembre 2021 e maggio 2022 (17 in quel caso – 8N, 9P).

Sesto clean sheet in questo 2025 sia per l’Hellas Verona che per il Genoa: dall’inizio del nuovo anno, solamente Roma e Atalanta (sette entrambe) hanno mantenuto la porta inviolata in campionato più volte rispetto alle due formazioni guidate da Paolo Zanetti e Patrick Vieira.

L’Hellas Verona ha pareggiato due gare interne consecutive di Serie A per 0-0 per la prima volta dal giugno 1989 (contro Bologna e Roma in quel caso, con Osvaldo Bagnoli in panchina).

L’Hellas Verona ha ottenuto due clean sheet consecutivi contro il Genoa in Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra febbraio 1978 e ottobre 1982 (due di fila anche in quel caso).

L’Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata per due gare interne consecutive di campionato per la prima volta dal gennaio 2023 (contro Cremonese e Lecce in quel caso, con Marco Zaffaroni alla guida tecnica).

Il Genoa non ha segnato alcun gol per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal settembre 2023 (contro Torino e Lecce in quel caso).

Il Genoa torna a mantenere la porta inviolata in una gara esterna contro l’Hellas Verona in Serie A per la prima volta dal 19 ottobre 2020 (0-0 al Bentegodi in quel caso).

Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata per due partite consecutive di Serie A per la seconda volta in questo 2025, la prima dallo scorso gennaio (0-0 v Lecce e 1-0 v Parma in quel caso).

L'Hellas Verona ha schierato la stessa formazione iniziale per tre partite consecutive di Serie A per la prima volta in questa stagione. L'ultimo precedente in tal senso per i veneti nel torneo risaliva al marzo 2021, con Ivan Juric in panchina.

Johan Vásquez ha raggiunto la sua 100ª presenza tra tutte le competizioni con la maglia del Genoa.