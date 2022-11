Serie A, Napoli-Udinese 3-2: Spalletti fa undici vittorie di fila

NAPOLI-UDINESE 3-2

Azzurri inarrestabili: in rete Osimhen, Zielinski ed Elmas. Nel finale i friulani accorciano con Nestorovski e Samardzic, ma non basta

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Napoli supera 3-2 l'Udinese e centra l'undicesima vittoria consecutiva in Serie A nell'ultima partita prima della sosta per i Mondiali, consolidando ulteriormente la vetta della classifica. Ai ragazzi di Spalletti basta il primo tempo per indirizzare il match con le reti di Osimhen (15') e Zielinski (31'). Nella ripresa ci pensa Elmas ad arrotondare il punteggio (58'). Quando sembra tutto tranquillo arrivano come fulmini a ciel sereno le reti di Nestorovski (79') e Samardzic (82'), ma per i friulani è troppo tardi.

LA PARTITA

La macchina di Spalletti non si ferma più e dopo il 10 in pagella arriva anche la lode, seppure con qualche patema. Il calo finale, frutto più di un eccessivo rilassamento che del fiato corto, farà infuriare il tecnico, ma non cambia la sostanza: la prima parte di stagione si chiude con 41 punti dopo 15 giornate, una media da record (in proiezione fanno 104). Ora non è tempo di pensare alla sosta e a quello che potrà o non potrà togliere in termini di inerzia positiva. Ora è tempo di godersi una squadra quasi perfetta, che continua a guardare tutti dall'alto in basso. Per Sottil continua invece il periodo complicato: la vittoria manca ormai dal 3 ottobre e il ko di Deulofeu preoccupa, anche se lo spagnolo ha davanti un mese e mezzo per recuperare.

Seguendo le richieste del suo tecnico in conferenza stampa il Napoli parte forte provando a "sbranare" la partita. L'Udinese però si compatta molto bene, regge l'urto iniziale e prova a ripartire in contropiede sfruttando soprattutto la posizione ibrida di Deulofeu, che all'8' costringe Meret a un super intervento su un suo bel colpo di tacco. I partenopei restano comunque padroni del gioco e al quarto d'ora esatto la sbloccano: cross pennellato di Elmas, colpo di testa vincente di un implacabile Osimhen, perso da un Bijol a dir poco rivedibile. Al 24' per Sottil arriva la doccia gelata dell'infortunio di Deulofeu, che esce dal campo in lacrime, zoppicando, dopo una torsione innaturale del ginocchio. I ragazzi di Sottil tentano di farsi vedere in avanti, ma al 31' vengono puniti da un contropiede perfetto: la difesa palla di Osimhen è da manuale, colpo di tacco per Lozano che pesca Zielinski dall'altro lato, destro a giro capolavoro del polacco che vale il 2-0.

I friulani cominciano la ripresa con la voglia di riaprirla, spaventano un paio di volte Meret, ma capitolano ancora in contropiede al quarto d'ora: splendida palla in profondità di Anguissa per Elmas, che si beve Bijol e trafigge per la terza volta Silvestri. Subito dopo il macedone va vicino al 4-0 e alla doppietta personale, ma trova la risposta del portiere bianconero, attento anche su Osimhen pochi minuti dopo. Con il risultato in ghiaccio il Napoli si siede un po' sugli allori e a 10' dalla fine incassa il gol di Nestorovski, con una gran conclusione al volo su invito di Success. Passano due minuti e, su una clamorosa leggerezza di Kim, arriva anche l'incredibile 3-2 con un gran tiro a giro di Samardzic. Il "Maradona" trattiene il fiato fino al quinto minuto di recupero, poi può esplodere di gioia.

LE PAGELLE

Osimhen 7,5 - Prima il gol, poi il contropiede che porta al raddoppio. Un'altra prova da leader assoluto, sempre più capocannoniere del campionato.

Elmas 7,5 - Non avrà gli highlights di Kvaratskhelia, ma di certo non lo fa rimpiangere. Assist, gol, e altra performance da incorniciare dopo quella di Bergamo.

Kim 5,5 - Quasi 80' di perfezione, poi l'improvviso e inatteso calo mentale. Leggerezza imperdonabile sul gol di Samardzic, che condanna i suoi a un finale col cuore in gola.

Deulofeu 6,5 - Nei primi 15-20' l'Udinese interpreta bene la gara e spaventa il Napoli soprattutto grazie alla sua posizione tra le linee e alla sua imprevedibilità. Il suo ko costa caro per il prosieguo del match.

Bijol 4,5 - Sovrastato fisicamente da Osimhen sia sul gol dell'1-0, sia in occasione del contropiede che porta al 2-0. Ubriacato da Elmas sul 3-0. Pomeriggio da dimenticare.

Pereyra 5 - Nervoso e impreciso. Fatica ad accentrarsi e a trovare la posizione dove può far più male.

IL TABELLINO

Napoli-Udinese 3-2

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Kim 5,5, Juan Jesus 6,5 (15' st Ostigard 6), Olivera 6,5; Anguissa 6,5, Lobotka 6,5, Zielinski 7 (22' st Ndombele 6); Lozano 6,5 (15' st Politano 6), Osimhen 7,5, Elmas 7,5.

Allenatore: Spalletti 7

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5,5, Bijol 4,5, Ebosse 5,5; Ehizibue 5, Lovric 6, Walace 5 (26' st Jajalo 6), Arslan 5,5 (11' st Samardzic 6,5), Pereyra 5; Deulofeu 6,5 (25' Success 6), Beto 5,5 (26' st Nestorovski 6,5).

Allenatore: Sottil 5,5

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 15' Osimhen (N), 31' Zielinski (N), 13' st Elmas (N), 34' st Nestorovski (U), 37' st Samardzic (U)

Ammoniti: Juan Jesus (N), Walace (U), Pereyra (U), Mario Rui (N), Ebosse (U)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Il Napoli diventa la seconda squadra della storia in grado di vincere almeno 13 delle prime 15 partite di un campionato di Serie A, dopo la Juventus (che ci é riuscita quattro volte, 2018/19, 2013/14, 2005/06 e 1949/50).

- Calibrando l’intera Serie A sui tre punti a vittoria, questa è la quarta volta che una squadra supera i 40 punti nelle prime 15 partite giocate di un campionato: le altre Juventus 18/19 (43), Juventus 05/06 (42) e Juventus 49/50 (41).

- Il Napoli ha ottenuto 11 vittorie di fila per la prima volta in uno stesso campionato di Serie A.

- Il Napoli ha vinto in 17 delle ultime 19 partite di Serie A (2N) e in questo parziale ha segnato 50 gol.

- Questa é la prima partita di Serie A in cui hanno segnato due macedoni diversi: Elmas e Nestorovski.

- Victor Osimhen ha segnato 7 gol in Serie A da inizio ottobre: nei maggiori cinque campionati europei, in questo lasso temporale, solo Nkunku (8) ha fatto meglio.

- Solo Harry Kane (9) ha segnato piú gol di testa di Victor Osimhen (8) nell'anno solare 2022 nei maggiori cinque campionati europei.

- Quattro gol in quattro partite di Serie A per Osimhen contro l’Udinese: contro nessuna squadra ha segnato di più nella competizione (quattro reti anche al Sassuolo).

- Il Napoli è – alla pari del Tottenham – la squadra che ha segnato più gol di testa nei maggiori campionati europei 22/23 (nove).

- Solo Milinkovic-Savic (10) e Barella (10) hanno partecipato a piú gol tra i centrocampisti di Piotr Zielinski in questa Serie A (8, grazie a tre reti e cinque assist).

- Per la prima volta in Serie A, Elmas ha segnato un gol e fornito un assist nello stesso match; il giocatore macedone ha già eguagliato in 14 presenze di questo torneo il suo record di reti (3) in un’intera stagione di Serie A.

- Per la prima volta in Serie A, Hirving Lozano ha fornito un assist vincente in due gare di campionato consecutive.

- In otto delle ultime 10 gare di Serie A, l’Udinese é andata in svantaggio (nelle altre due di questo periodo non ha segnato né subito gol).

- L'Udinese ha subito 12 gol nel primo tempo, in 15 partite, solo la Sampdoria (15) e Cremonese (14) ne contano di più in questa stagione di Serie A.

- Era da ottobre 2021 che l’Udinese (5N, 2P) non collezionava sette partite di fila senza vincere in Serie A (otto in quel caso).

- Era dalla prima giornata contro il Milan che l’Udinese non subiva almeno tre gol in un match di Serie A

- Gol numero 18 in Serie A per Ilija Nestorovski, nella sua presenza numero 100 (questo é il secondo a Napoli contro il Napoli in carriera).

- Lazar Samardzic è il giocatore piú giovane con almeno tre gol segnati in questo campionato: ha giá superato ora (14 presenze) il bottino dell’intera scorsa Serie A (due in 22 gare).