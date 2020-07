Serie A, Napoli-Roma 2-1: Gattuso aggancia Fonseca al quinto posto

NAPOLI-ROMA 2-1

di

DANIELE PEZZINI

Il Napoli batte 2-1 la Roma al San Paolo nel posticipo della 30esima giornata di Serie A e aggancia il club capitolino al quinto posto in classifica. Callejon sblocca la sfida al 55', ma i giallorossi rispondono 5 minuti dopo con un contropiede perfetto di Mkhitaryan. A regalare i tre punti a Gattuso ci pensa allora Lorenzo Insigne, con un gol-capolavoro all'82'. La Roma si consola con il recupero di Zaniolo, in campo nell'ultima mezzora. Napoli-Roma: la partita in foto Getty Images

LA PARTITA

Napoli e Roma si ritrovano faccia a faccia entrambe praticamente senza più ambizioni, se non quella di difendere le rispettive posizioni di classifica. Ne viene fuori un match tutto sommato equilibrato e a tratti piacevole dal punto di vista del ritmo. Il Napoli gioca meglio, crea di più e costringe più volte agli straordinari il rientrante Lopez, viene punito da una distrazione, ma poi si porta a casa meritatamente i tre punti grazie a un gioiellino di un Insigne sempre più al centro del progetto. Gattuso ritrova immediatamente il successo dopo il passo falso di Bergamo, Fonseca non esce dalla crisi e incappa nella terza sconfitta di fila. La sfida col Parma potrebbe essere decisiva non solo per le ambizioni europee della Roma, ma anche per il futuro del portoghese.

Gattuso si affida all'undici collaudato con Milik preferito a Mertens, mentre Fonseca, reduce da due sconfitte di fila, ribalta ancora la squadra passando alla difesa a tre e affidandosi alla corsa di Spinazzola e Zappacosta sugli esterni. Dopo una prima fase di studio la partita si infiamma e il Napoli è subito pericolosissimo, con Lopez che deve superarsi prima su Ruiz e poi su Zielinski. La manovra dei capitolini è meno fluida di quella dei rivali, ma il lavoro sugli esterni e i cross per Dzeko mettono più volte in affanno la retroguardia napoletana. L'occasione più clamorosa però è per i padroni di casa e arriva poco dopo la mezzora, quando la Roma perde Smalling per infortunio: Milik centra in pieno la traversa colpendo di testa su un lungo lancio da dietro, la palla torna su quella di Callejon che da zero metri e a porta completamente sguarnita spedisce in tribuna. Nel finale di frazione occasione prima per Milik (ancora reattivissimo Lopez), poi per Pellegrini, che allarga troppo il piattone e calcia alto da pochi passi. Un primo tempo a tinte decisamente più azzurre si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa è sempre il Napoli a fare la partita e l'insistenza con cui gli uomini di Gattuso cercano l'infilata alla fine li premia: cross perfetto di Rui dalla sinistra sul quale si avventa Callejon, che questa non può sbagliare e trafigge Pau Lopez. Il vantaggio però porta troppo entusiasmo, la squadra si sbilancia in avanti e cinque minuti dopo viene punita in contropiede da un destro chirurgico di Mkhitaryan. L'ormai consueta maxi girandola di cambi spezza enormemente il ritmo della partita, ma proprio quando la gara sembra spegnersi verso il pareggio arriva il lampo del fuoriclasse: Insigne raccoglie la respinta corta della difesa giallorossa e pennella un destro a giro all'incrocio dei pali. È l'episodio che spegne le ambizioni della Roma e mette la parola fine all'incontro.

LE PAGELLE

Callejon 6,5 - Si divora il gol del vantaggio nel primo tempo, ma ha il merito di non abbattersi e riscattarsi nella ripresa. Per il resto la consueta qualità e puntualità nei movimenti che lo rendono una pedina essenziale.

Insigne 7 - Prima del gol che decide l'incontro dispensa per 80' qualità a non finire. Dribbling, passaggi, movimenti tra le linee...È il fulcro di tutta la manovra offensiva del Napoli. Gattuso l'ha messo al centro del progetto, lui lo sta ripagando alla grande.

Mario Rui 7 - Per continuità di rendimento nei 90' è senza dubbio tra i migliori dei suoi. Avanti e indietro sulla fascia, puntuale in copertura e determinante quando si sbilancia in avanti. Serve a Callejon un cioccolatino per il momentaneo 1-0.

Zaniolo 6 -Rientra a sei mesi dall'infortunio contro la Juventus e disputa una buona mezzora. Corre e lotta mettendo in mostra la voglia che aveva di tornare in campo, per ritrovare anche gol e giocate decisive servirà togliersi un po' di ruggine.

Pellegrini 5,5 - Rientra dopo la squalifica e il gioco della squadra ne beneficia. L'intesa con Dzeko c'è e si vede, ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, specialmente negli ultimi 25 metri.

Kluivert 5 - Controlli sbagliati, decisioni rivedibili, poco dialogo coi compagni di reparto. Ennesima serata no.

IL TABELLINO

Napoli-Roma 2-1

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6 (18' st Maksimovic 6), Koulibaly 6,5, Mario Rui 7; Ruiz 6,5 (40' st Elmas sv), Demme 6,5 (25' st Lobotka 6), Zielinski 6,5; Callejon 6,5 (25' st Lozano 6), Milik 6 (18 st' Mertens 6), Insigne 7.

Allenatore: Gattuso 6,5

Roma (3-4-2-1): Lopez 6,5; Mancini 5,5, Smalling 6 (30' Fazio 5,5), Ibanez 5,5; Zappacosta 6, Veretout 6, Pellegrini 5,5 (31' st Cristante 6), Spinazzola 6,5; Kluivert 5 (21' st Zaniolo 6), Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6.

Allenatore: Fonseca 5,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 55' Callejon (N), 60' Mkhitaryan (R), 82' Insigne (N)

Ammoniti: Demme (N), Pellegrini (R), Koulibaly (N), Mancini (R), Veretout (R), Cristante (R)

LE STATISTICHE

- Il Napoli ha vinto due delle ultime tre sfide in Serie A contro la Roma, tanti successi quanti ne aveva raccolti nelle precedenti otto sfide nel massimo campionato.

- Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette partite disputate in Serie A (1P).

- La Roma ha perso tre partite consecutive per la seconda volta in questa stagione: non gli accadeva nel corso dello stesso campionato dalla stagione 2004/05.

- La Roma ha perso 10 delle 30 partite disputate in questo campionato: era dalla stagione 2012/13 che non ne raccoglieva così tante a questo punto della stagione (11).

- Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime nove partite casalinghe in Serie A: i partenopei hanno fatto peggio solo nel 1960, per la propria striscia record di 11 gare interne con reti al passivo.

- Il Napoli ha colpito 21 pali in questa Serie A, almeno quattro in più di ogni altra squadra nella competizione. Solo il Manchester City (22) ne ha centrati di più nei cinque maggiori campionati europei.

- Tre dei 21 legni colpiti dal Napoli in questo campionato sono arrivati contro la Roma (due all’andata). Contro nessun’altra squadra ne ha centrati di più in questa stagione.

- José Callejon ha preso parte a quattro reti per il Napoli nelle ultime quattro partite disputate al San Paolo in Serie A (tre reti, un assist).

- Lorenzo Insigne ha preso parte a cinque gol nelle ultime sei sfide contro la Roma in Serie A (tre gol e due assist) dopo che non era stato coinvolto in alcuna rete contro i giallorossi nelle prime otto.

- Henrikh Mkhitaryan ha segnato due gol nelle ultime tre trasferte in Serie A. Edin Dzeko ha fornito l’assist per due degli ultimi tre gol di Henrikh Mkhitaryan nel massimo campionato.

- Henrikh Mkhitaryan ed Edin Dzeko hanno realizzato tutti gli ultimi quattro gol della Roma in Serie A (due reti a testa).

- Pau Lopez ha effettuato otto parate contro il Napoli, suo record personale in una singola partita di Serie A.