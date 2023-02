Serie A, Napoli-Cremonese 3-0: Spalletti non sbaglia e continua la fuga

NAPOLI-CREMONESE 3-0

Kvaratskhelia festeggia il compleanno col gol, poi ci pensano Osimhen ed Elmas. Cremonese senza possibilità al Maradona

Il Napoli ha battuto 3-0 la Cremonese nella 22a giornata di Serie A, raccogliendo la sesta vittoria consecutiva e continuando la fuga in vetta alla classifica. Al Maradona, dopo un inizio al rilento, la sfida è stata sbloccata da Kvaratskhelia con una giocata in diagonale che ha battuto Carnesecchi. Nella ripresa il 17° gol in campionato di Osimhen ha chiuso i conti al 65', lasciando ad Elmas l'onore di completare la festa a dieci minuti dalla fine.

LA PARTITA

Non c'è storia, il Napoli capolista contro la Cenerentola del campionato arrivata da Cremona non poteva sbagliare e non lo ha fatto. Al Maradona gli uomini di Spalletti hanno raccolto la sesta vittoria consecutiva in Serie A - 3-0 alla Cremonese - portandosi momentaneamente a 16 punti di vantaggio sull'Inter seconda in classifica e confermando la sensazione di superiorità manifesta che li ha portati a 59 punti dopo 22 giornate.

Con la tranquillità delle grandi squadre e quel pizzico di voglia di rivalsa derivante dall'eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia, il Napoli ha portato a casa tre punti affidandosi ai propri punti di forza ovvero un gioco corale esaltato dalle giocate dei singoli, importanti e utili come fiammate improvvise. Dopo un inizio coraggioso della Cremonese, il Napoli - di San Valentino vestito - ha alzato il baricentro inesorabilmente ma per sbloccare il match ci è voluta una intuizione del solito Kvaratskhelia al 22° nel giorno del suo 22° compleanno: recuperando un pallone sul fondo dopo un cross sbagliato dalla destra, il georgiano ha puntato Sernicola a testa bassa portandosi il pallone sul destro e battendo in diagonale Carnesecchi. Rete come regalo di compleanno, così come i tre punti, che avrebbe potuto anche essere bissata poco dopo con un colpo di testa però impreciso.

Con orgoglio la Cremonese ha provato a rimanere in partita cercando duelli a tutto campo, togliendo spazi a Osimhen e provando ad impensierire il reparto arretrato di Spalletti con Valeri e Afena-Gyan, ma è dai dettagli che nascono le grandi vittorie. Al 65' uno quasi impercettebile ha finito col fare la differenza: un tocco fortuito di Valeri, ravvisato da Anguissa (e dal guardalinee) che consiglia al camerunese di tenersi il corner anziché crossare il pallone in area; dalla bandierina il traversone di Zielinski è stato deviato da Di Lorenzo, respinto da Carnesecchi sul secondo palo per poi essere rifinito da Kim per il tap-in vincente di Osimhen. Per il nigeriano sesta partita consecutiva in gol in campionato.

Col doppio vantaggio la partita di fatto è finita con mezz'ora di anticipo, lasciando giusto la spazio a Elmas per trovare in diagonale il sesto gol in campionato. Il Napoli si è limitato a gestire ritmo e possesso di palla, la Cremonese invece ha preservato le proprie pedine pensando agli impegni futuri per due situazioni di campionato letteralmente agli opposti e separate da 51 punti: gli azzurri restano in fuga, i grigiorossi restano in fondo al gruppo arrancando.

LE PAGELLE

Kvaratskhelia 7,5 - Festeggia il compleanno numero 22 segnando un gol pesante al minuto numero 22. Fa la differenza di testa e di tecnica, inventandosi la giocata solitaria che stappa il match a metà primo tempo. Sfiora più volte il raddoppio per continuare la festa.

Lozano 6,5 - Pericoloso in attacco, ma clamorosamente utile anche in chiave difensiva. Anticipa il connazionale Vasquez col punteggio sullo 0-0 togliendo il gol al difensore, poi nella ripresa impegna Carnesecchi in un paio di situazioni a tutta fascia.

Osimhen 7 - A metà ripresa segna uno dei più facili tra i 17 gol in questo campionato. Sono sei giornate di fila in gol, come un certo Higuain da queste parti, anche in una serata più complicata del previsto.

Chiriches 6 - Si prende il compito di provare ad arginare Osimhen, missione quasi impossibile per tutti in questa stagione. Nel primo tempo limita il nigeriano con astuzia ed esperienza, ma non può impedirgli di timbrare.

IL TABELLINO

NAPOLI-CREMONESE 3-0

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Kim 6,5, Mario Rui 6 (25' st Olivera 6); Anguissa 6, Lobotka 6,5 (41' st Demme sv), Zielinski 6 (25' st Elmas 7); Lozano 6,5 (37' st Raspadori sv), Osimhen 7, Kvaratskhelia 7,5 (37' st Ndombele sv). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard, Demme, Gaetano, Politano, Zerbin, Simeone. All.: Spalletti 7.

Cremonese (5-3-2): Carnesecchi 6; Sernicola 5,5, Aiwu 5,5, Chiriches 6, Ferrari 5 (1' st Valeri 5), Vasquez 6 (23' st Ghiglione 5,5); Benassi 5, Pickel 5,5 (15' st Castagnetti 5,5), Meité 5 (30' st Acella 6); Tsadjout 5 (15' st Ciofani 5), Afena-Gyan 5. A disp.: Sarr, Saro, Galdames. All.: Ballardini 5.

Arbitro: Massimi

Marcatori: 22' Kvaratskhelia, 20' st Osimhen, 34' st Elmas

Ammoniti: Vasquez, Aiwu (C)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• Solo l’Inter 2006/07 (60) e la Juventus 2018/19 (60) hanno collezionato piú punti del Napoli 22/23 nelle prime 22 partite di un campionato di Serie A (59).

• Victor Osimhen ha segnato in tutte le ultime sei presenze di campionato (otto reti): l’ultimo giocatore del Napoli in grado di arrivare a sei di fila in una singola stagione di Serie A era stato Gonzalo Higuaín, nel febbraio 2016.

• Solo Haaland (29) e Neymar (22) hanno preso parte a piú gol di Victor Osimhen (20 come Messi) nei maggiori cinque tornei europei 22/23.

• Osimhen sta viaggiando con la seconda miglior media stagionale di gol a partita per un giocatore del Napoli in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: 0.94 gol a partita (17 reti in 18 presenze) - meglio di lui solo Higuain nel 2015/16 con 1.03 gol a partita (36 reti in 35 presenze).

• Khvicha Kvaratskhelia ha segnato nove gol e fornito nove assist in questa Serie A: nei maggiori cinque tornei europei 22/23 solamente Messi, Neymar e Kolo Mouani vantano almeno nove gol e almeno nove assist.

• Tra i 10 giocatori che hanno partecipato ad almeno 18 gol nei maggiori cinque tornei europei 22/23, Khvicha Kvaratskhelia – 22 anni oggi – è il piú giovane.

• Prima di Khvicha Kvaratskhelia, l’ultimo giocatore in grado di segnare almeno 9 gol e di fornire almeno 9 assist nella sua stagione d’esordio in Serie A, é stato Gervinho (2013/14 con la Roma).

• Sei gol per Elmas in questa Serie A: gli stessi messi a segno sommando i suoi primi tre interi campionati con il Napoli (2019/20, 2020/21 e 2021/22).

• Sia per Alex Meret che per Amir Rrahmani quella odierna è stata la gara numero 100 in Serie A.

• La Cremonese è la squadra col peggior rendimento dei maggiori cinque campionati europei 2022/23: otto punti in classifica (0V, 8N, 14P), nessuna squadra ne ha raccolti così pochi.

• Il Napoli è la squadra dei maggiori campionati europei in corso ad aver segnato più gol “dalla panchina”: 12 reti.

• Quello di Osimhen é stato il 200° gol per un giocatore nigeriano in Serie A, prima nazione africana a raggiungere tale traguardo.