Serie A, Monza-Salernitana 3-0: Palladino ingrana, Sousa traballa

MONZA-SALERNITANA 3-0

In un primo tempo dominato dai brianzoli segnano Colpani e Vignato, a chiudere i conti ci pensa Pessina su rigore

Monza-Salernitana, le immagini del match





































Il Monza supera 3-0 la Salernitana nel match dell'ottava giornata di Serie A e centra il secondo successo consecutivo in campionato agganciando il Lecce al settimo posto a quota 12 punti. Primo tempo dominato dai brianzoli, che la sbloccano dopo appena 9' col solito Colpani e trovano il raddoppio al 18' con il primo gol in Serie A del baby Vignato (all'esordio da titolare). Nella ripresa i campani tentano una reazione, sfiorano più di una volta il gol ma sbattono contro un superlativo Di Gregorio e alla fine incassano il tris da Pessina su rigore. Sousa resta al penultimo posto in classifica in attesa del risultato del Cagliari, la sua panchina ora traballa.

LA PARTITA

Palladino lancia dal 1' il 2004 Vignato in coppia con Colombo, mentre Sousa ritrova in extremis Candreva e lo schiera con Cabral a sostegno di Dia. Il match parte subito su ritmi alti e la prima grande chance è per gli ospiti: il break di Mazzocchi sulla sinistra porta alla conclusione Cabral, ma Di Gregorio è attento e blocca in due tempi. Il Monza manovra meglio, la Salernitana si affida soprattutto alle ripartenze, ma la maggior qualità dei padroni di casa viene premiata già al 9': Colpani affonda centralmente in una difesa granata troppo attendista, manda in tilt un rivedibile Pirola e colpisce alle spalle di Ochoa con un destro non potente, ma chirurgico. I ragazzi di Palladino sono nettamente più vogliosi e aggressivi e con grande facilità arrivano al 2-0 al 18': tutto nasce da un pasticcio di Cabral, che perde palla e favorisce un'altra incursione centrale, questa volta di Gagliardini. L'ex Inter fallisce la conclusione, ma il pallone arriva a Vignato che da posizione defilata trova il suo primo gol in Serie A. I campani abbozzano una reazione con un gran destro di Candreva, che però trova ancora attentissimo Di Gregorio. La difesa granata fa acqua da tutte le parti e al 25' spalanca a Vignato la strada del tris, ma Ochoa risponde da grande portiere negando la doppietta al giovane attaccante. La seconda parte della frazione è decisamente meno scintillante, ma al riposo si va col Monza meritatamente avanti e una Salernitana che fatica a capirci qualcosa.

Sousa opta per un triplo cambio a inizio ripresa, inserendo Maggiore, Bradaric e Martegani. L'atteggiamento della squadra cambia e diventa più aggressivo e compatto, il baricentro si alza, ma i padroni di casa restano in sostanziale controllo del match. Poco prima della mezzora arrivano tuttavia tre clamorose occasioni di fila per i campani, tutte dal lato sinistro: Di Gregorio prima se la cava con l'aiuto del palo su Dia, poi è eccezionale nel riflesso da due passi ancora sul senegalese e infine è semplicemente strepitoso nell'alzare sopra la traversa un siluro di Candreva. Con gli spazi che si aprono anche il Monza ha almeno un paio di possibilità di chiuderla, ma l'episodio decisivo è un calcio di rigore: una conclusione di Bondo viene murata col braccio da Pirola, Massimi indica il dischetto e Pessina spiazza Ochoa siglando il definitivo 3-0. Il match di fatto finisce lì, con l'ultimo sussulto rappresentato da una mezza rovesciata di Gagliardini che scheggia la traversa in pieno recupero. Il Monza ingrana e può festeggiare, a Salerno è invece notte fonda e le riflessioni sul futuro di Sousa saranno inevitabili.

LE PAGELLE

Vignato 7,5 - È sempre nel vivo del gioco, non ha paura di abbassarsi e dialogare coi compagni, per poi attaccare la profondità col suo scatto fulminante. Segna il primo gol in Serie A e sfiora anche la doppietta personale: non male per essere la prima da titolare.

Gagliardini 6,5 - Una partita di grande sostanza, con tanti palloni recuperati e tante azioni imbastite. Da una sua iniziativa anche il 2-0 di Vignato, nel recupero sfiora il 4-0 con una quasi rovesciata che scheggia la traversa.

Di Gregorio 7,5 - Nel primo tempo è impegnato una sola volta, ma è super nell'alzare una grande conclusione di Candreva. A metà ripresa sale in cattedra con tre interventi straordinari e decisivi che impediscono agli ospiti di accorciare la distanze.

Cabral 5,5 - A livello offensivo è abbastanza vivace e si affaccia più di una volta dalle parti di Di Gregorio, ma perde un paio di palloni davvero sanguinosi, tra cui quello che porta al 2-0 monzese.

Pirola 4,5 - Sbanda già dopo 9' sul gol di Colpani, poi naufraga insieme a Gyomber e Daniliuc e nel finale provoca anche il rigore del definitivo 3-0 con una parata in piena area. Pomeriggio davvero da dimenticare.

Candreva 6 - La Salernitana fatica a costruire azioni pericolose, lui si mette in proprio con qualche conclusione da lontano delle sue che però trovano sempre le respinte di Di Gregorio. Resta comunque il più pericoloso.

IL TABELLINO

Monza-Salernitana 3-0

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio 7,5; D'Ambrosio 6, Marì 6,5, Caldirola 6; Ciurria 6 (19' st Pereira 6), Pessina 6,5 (40' st Akpa Akpro sv), Gagliardini 6,5, Kyriakopoulos 6,5 (27' st Birindelli 6); Colpani 7 (19' st Gomez 6); Vignato 7,5 (27' st Bondo 6), Colombo 6.

Allenatore: Palladino 7

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Daniliuc 5, Gyomber 5, Pirola 4,5; Kastanos 5 (38' st Coulibaly 5), Legowski 5 (1' st Martegani 5,5), Bohinen 5 (1' st Maggiore 5,5), Mazzocchi 5 (1' st Bradaric 5,5); Candreva 6, Cabral 5,5 (15' st Stewart 6); Dia 5,5.

Allenatore: Sousa 5

Arbitro: Massimi

Marcatori: 9' Colpani (M), 18' Vignato (M), 36' st rig. Pessina (M)

Ammoniti: Vignato (M), Bradaric (S), Coulibaly (S)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• La Salernitana è l’unica squadra contro cui il Monza è riuscita a segnare tre gol in due partite diverse in Serie A.

• In casa, in questo campionato di Serie A, solo Lautaro Martínez (cinque) ha segnato più gol di Andrea Colpani (quattro).

• Samuele Vignato (24/2/2004) è il più giovane tra i marcatori di questo campionato di Serie A – è inoltre il secondo 2004 a segnare nella competizione, dopo Luka Romero.

• All’età di 19 anni e 226 giorni, Samuele Vignato è diventato il più giovane marcatore del Monza in Serie A.

• Andrea Colpani ha segnato quattro gol in questo campionato, nessun centrocampista ha fatto meglio (quattro anche per Pulisic).

• In otto presenze in questo campionato, Andrea Colpani ha già segnato tanti gol quanti in 27 partite nella Serie A 2022/23 (quattro).

• Antonio Candreva ha eguagliato Giacinto Facchetti in 26ª posizione tra i giocatori con più presenze in Serie A (475).

• Samuele Vignato è il quinto giocatore nato dal 2004 in poi ad iniziare da titolare un match di questo campionato, dopo Dorgu, Matturro, Kayode e Corazza; tra questi è l'unico a non essere un difensore di ruolo.

• Samuele Vignato è il primo giocatore nella storia del Monza in Serie A a scendere in campo da titolare prima di aver compiuto 20 anni.

• Norbert Gyömbér ha disputato oggi la sua partita numero 100 in Serie A; in questo campionato è sempre partito dal primo minuto.

• Quella di oggi è la panchina numero 100 in Serie A per Paulo Sousa, che è solo il quinto allenatore straniero a tagliare questo traguardo tra i tecnici che hanno esordito nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria.