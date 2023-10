Serie A: il Monza espugna il Mapei Stadium, 0-0 tra Torino e Verona

I POSTICIPI

Dopo aver sofferto nel primo tempo, i brianzoli esultano e vincono 1-0 grazie alla giocata di Colombo. Pari senza reti all'Olimpico-Grande Torino, fischi per i granata

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Sassuolo fa la partita nel primo tempo, venendo fermato da un sontuoso Di Gregorio, il Monza esulta nel secondo. Sono i brianzoli a vincere nella sfida del Mapei Stadium, valida per la 7a giornata di Serie A: l'1-0 porta la firma di Lorenzo Colombo (65'), autore di una strepitosa azione personale che vale tre punti. Nell'altra gara, finisce invece 0-0 tra il Torino e l'Hellas Verona: Juric perde Sazonov e viene fermato dal suo passato.

SASSUOLO-MONZA

• Prima di stasera, l’ultima vittoria in trasferta del Monza era arrivata proprio contro il Sassuolo (2-1, 19 maggio 2023) – da allora, un punto in quattro gare fuori casa.

• Per la seconda volta il Monza ha registrato due clean sheet di fila in Serie A; la prima occasione risale alle prime tre gare della gestione Palladino (vs Juventus, Sampdoria e Spezia).

• Il Sassuolo è rimasto senza segnare, dopo quattro gare di fila in cui aveva realizzato in media 2.8 gol a partita in Serie A.

• Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime sei gare casalinghe in Serie A (2V) e due di queste sconfitte sono state contro il Monza - 1-2 il 19 maggio in precedenza.

• Il Monza ha perso solo una delle ultime sei gare in Serie A (2V, 3N), mantenendo tre volte la porta inviolata in questo parziale.

• Il Sassuolo ha tentato 12 tiri totali nel primo tempo, record per i neroverdi dopo i primi 45 minuti in una gara di questo campionato.

• Lorenzo Colombo non segnava in Serie A dal 28 maggio scorso, contro il Lecce; in particolare, cinque delle sue sei reti nella competizione sono arrivate in trasferta.

• Papu Gómez è tornato a disputare una gara in Serie A dopo 1020 giorni; la sua ultima presenza nella competizione risaliva al 16 dicembre 2020 (Juventus-Atalanta 1-1).

TORINO-VERONA

• Il Verona non ha segnato in quattro partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra l’agosto e il settembre 2017 (cinque in quel caso, con Fabio Pecchia in panchina).

• A partire dal gennaio 2022 nessuna squadra ha pareggiato più partite casalinghe del Torino in Serie A: 13 su 32 (8V, 11P).

• Il Torino ha vinto soltanto uno degli ultimi 11 match casalinghi in Serie A (6N, 4P), pareggiando sei delle ultime nove gare interne.

• Solo il Bologna (tre) ha pareggiato 0-0 più partite di Torino e Verona in questo campionato (entrambi due).

• Il Torino è la squadra contro cui il Verona ha pareggiato più partite in Serie A: 26 su 59 sfide.

• Esordio assoluto in Serie A per Juan Manuel Cruz a distanza di 4908 giorni dall'ultimo match del padre - Julio Cruz - nel torneo: 25 aprile 2010 in Genoa-Lazio.

• 100ª presenza per Ricardo Rodríguez con la maglia del Torino in tutte le competizioni.

• Il Torino schiera la sua formazione titolare con l'età media più bassa in questa Serie A (25 anni e 159 giorni).