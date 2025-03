Serie A: colpo-salvezza del Verona a Udine, il Parma riacciuffa il Monza

MONZA-PARMA

• Primo pareggio tra Monza e Parma in Serie A; più in generale tra massima serie e Serie B quello odierno è il primo pari tra le due squadre da quello del 2 marzo 2022 in cadetteria (1-1, anche in quel caso in casa del Monza).

• Ange-Yoan Bonny (sei gol in questo campionato, 21 anni e 141 giorni) è solo il secondo giocatore francese ad avere realizzato più di cinque marcature in Serie A prima di compiere 22 anni nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo Paul Pogba (sesta rete nel torneo il 29 settembre 2013, contro il Torino, all’età di 20 anni e 198 giorni).

• Armando Izzo ha segnato un gol in Serie A a distanza di 742 giorni dall’ultima volta, il 4 marzo 2023 contro l’Empoli, in casa con la maglia del Monza anche in quel caso.

• Armando Izzo ha segnato due reti contro il Parma in Serie A e contro nessun’altra squadra ne conta di più nella competizione (due anche contro Atalanta, Inter e Napoli).

• Il Parma è l’avversaria che il Monza ha affrontato più volte in casa senza mai perdere tra Serie A e B: 10 successi e sette pareggi nelle 17 sfide di questo tipo.

• Il Parma ha pareggiato due partite di fila in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2024 (striscia di quattro in quel caso).

• Il Monza ha pareggiato due delle ultime tre gare interne di Serie A (1P), tanti pari casalinghi quanti quelli raccolti nelle precedenti 10 (1V, 7P).

• Secondo assist per Mandela Keita in Serie A, il primo era arrivato in casa contro l’Hellas Verona lo scorso 15 dicembre.

• Il Parma ha segnato 14 gol negli ultimi 15 minuti del secondo tempo, solo la Lazio (18) ne conta di più nel periodo in questa Serie A.