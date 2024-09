Serie A: Monza-Bologna 1-2, prima vittoria per gli emiliani

MONZA-BOLOGNA 1-2

Arriva il primo successo per Italiano: a segno Urbanski e Castro. Brianzoli ancora a secco

Urbanski-Castro: Monza ko e prima vittoria del Bologna





































La 5a giornata della Serie A fa sorridere il Bologna che, dopo tante difficoltà iniziali, riesce a conquistare la prima vittoria. I rossoblù sconfiggono 2-1 un Monza impetuoso, che non riesce a ottenere un'altra impresa. La sblocca Urbanski al 24', ma Djuric pareggia approfittando di un errore di Ravaglia (44'): si va al riposo sul pareggio e nella ripresa la decide Castro con un gran tiro (80'). Italiano sale a 6 punti, Nesta fermo a quota 3.

LA PARTITA

Arriva finalmente la prima vittoria in Serie A per il Bologna di Vincenzo Italiano, che espugna l'U-Power Stadium e sconfigge 2-1 il Monza. Inizia nel migliore dei modi la sfida, che apre la domenica della 5a giornata ed è ricca di occasioni. Turati respinge su Ndoye, rispondono i brianzoli con Pedro Pereira e la parata di Ravaglia. Ottimo Monza contro il Bologna, sfiora la rete anche Bianco e regna l'equilibrio soprattutto a centrocampo. La sfida si sblocca al 24': Lykogiannis mette in mezzo, Carboni sbaglia la lettura e Urbanski incorna in rete per l'1-0. Il polacco sfiora la doppietta con un sinistro dal limite, vicini al bis anche Castro e Ndoye. Il Bologna sembra poter dominare, ma viene punito al 44': Ravaglia respinge malamente sul tiro di Maldini e Djuric insacca l'1-1 in tap-in.

Italiano perde Casale, che non rientra nella ripresa, e nel secondo tempo fioccano ancora le occasioni. Turati è decisivo due volte, mentre Bianco sfiora il vantaggio per il Monza. La girandola dei cambi riaccende la sfida, che si sblocca definitivamente all'80': strepitoso il tiro dal limite di Castro, che si insacca sul palo lontano e vale la vittoria. Il Bologna si difende e i brianzoli, nonostante un 4-3-3 più offensivo, non riescono a pareggiarla. Primo successo per Italiano, che sale a 6 punti e si sblocca nella sua nuova avventura: Castro è l'uomo decisivo, col secondo gol di fila. Resta fermo a quota 3 il Monza.

LE PAGELLE

Turati 6.5 - Tiene in vita un Monza decisamente in tono minore, che fatica a proporsi in attacco. Almeno tre parate decisive per l'estremo difensore, di proprietà del Sassuolo.

Bianco 6.5 - Nesta gli dà fiducia e il suo pupillo, cresciuto dal tecnico alla Reggiana e inspiegabilmente scaricato dalla Fiorentina dopo un ottimo avvio di stagione, la ripaga. Prestazione sontuosa, costruendo gioco e sfiorando il gol da fuori area.

Pablo Marì 5 - Incerto e in difficoltà per tutta la gara contro la velocità offensiva del Bologna, completa la frittata all'80': si addormenta e lascia Castro a tirare indisturbato.

Castro 7 - Prosegue la crescita a ritmi rapidissimi dell'attaccante, che ricorda sempre più il Lautaro prima maniera come movimenti e proprietà tecnica. Stupendo e spettacolare il suo gol: un tiro che si insacca in rete sul palo lontano.

Ndoye 6.5 - Incendia la corsia offensiva e costruisce una grande mole di gioco, peccando come di consueto nella concretezza al tiro. Prima della rete del 2-1, era il migliore del Bologna.

Ravaglia 5 - Non sfrutta l'occasione e commette un errore che costa caro: devia malissimo e agevola il tap-in vincente di Djuric per il momentaneo 1-1. In precedenza, però, aveva salvato i suoi.

IL TABELLINO

Monza (3-4-2-1): Turati 6.5; Izzo 5.5 (36' st Bondo sv), Pablo Marì 5, Carboni 5; Pedro Pereira 5.5 (43' st D'Ambrosio sv), Pessina 6.5, Bianco 6.5, Kyriakopoulos 5.5; Dany Mota 5.5 (25' st Forson 6), Maldini 6 (25' st Caprari 6); Djuric 6.5 (36' st Maric sv). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Valoti, Postiglione, Scaramelli. All.: Nesta

Bologna (4-1-4-1): Ravaglia 5; De Silvestri 5.5 (33' st Posch sv), Casale 5.5 (1' st Beukema 6), Lucumì 6, Lykogiannis 6.5; Freuler 6.5; Odgaard 5.5 (25' st Iling-Junior 6), Urbanski 6.5 (33' st Moro sv), Aebischer 6, Ndoye 6.5; Castro 7. A disp.: Skorupski, Bagnolini, Erlic, Orsolini, Karlsson, Corazza, Dallinga, Dominguez, Juan Miranda, Fabbian. All.: Italiano

Arbitro: Massa.

Marc.: 24' Urbanski (B), 43' Djuric (M), 35' st Castro (B).

Amm.: Carboni (M), Izzo (M), Lucumì (B), Pablo Marì (M), Castro (B)

LE STATISTICHE

Dopo una serie di sei gare senza successi (4N, 2P) il Bologna è tornato a vincere una partia di Serie A per la prima volta dallo scorso maggio (2-0 vs il Napoli).

Escludendo i rigori, Milan Djuric ha segnato due gol di piede consecutivi (non intervallati da reti di testa) per la seconda volta in SerieA , dopo esserci riuscito tra novembre 2014 e febbraio 2015, con le sue prime due reti nella competizione.

Kacper Urbanski ha segnato all'età di 20 anni e 15 giorni e tra i centrocampisti del Bologna, negli ultimi 20 anni, solo Musa Juwara (18 anni e 192 giorni) e Godfred Donsah (19 anni e 153 giorni) hanno trovato il gol da più giovani in Serie A.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Monza è quella che attende la vittoria da più turni di campionato: 14 (6N, 8P).

Santiago Castro (settembre 2004) insieme a Patrick Dorgu (ottobre 2004) è uno dei due giocatori nati dopo l’1/01/2004 ad aver segnato in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A.

Da quando è arrivato al Monza (gennaio 2024), Milan Djuric è il giocatore dei brianzoli che ha segnato più gol in Serie A (sei).

Primo gol di Kacper Urbanski in Serie A, il centrocampista è il primo polacco a segnare col Bologna in massima serie.

Kacper Urbanski (classe 2004) è il centrocampista più giovane ad aver segnato in questa Serie A.

Il Bologna è tornato a giocare un match di campionato dopo un impegno in Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta dal 18 ottobre 1964 (a 59 anni e 339 giorni di distanza, sconfitta 0-1 vs la Juventus).

Quella di oggi è la 100ª presenza per Pablo Marí nei cinque maggiori campionati europei (84 in Serie A).