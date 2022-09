Serie A, Milan-Napoli 1-2: Spalletti espugna San Siro e resta in vetta

MILAN-NAPOLI 1-2

Succede tutto nella ripresa: Giroud risponde al rigore di Politano, Simeone entra e decide il big match con una zuccata

Milan-Napoli, le immagini del match





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Napoli supera 2-1 il Milan a San Siro nel big match della settima giornata di Serie A e si conferma in vetta alla classifica, a pari punti con l'Atalanta. Un primo tempo a forti tinte rossonere si chiude a reti bianche, mentre a inizio ripresa ci pensa Politano, su rigore, a portare avanti gli ospiti (55'). Gli uomini di Pioli reagiscono e trovano il pari con Giroud (69'), ma al 78' arriva la zuccata vincente del subentrato Simeone che condanna il Milan al primo ko stagionale.

LA PARTITA

Un match intenso e spettacolare, degno di due delle squadre più in forma in questo avvio di stagione. Il Milan si fa preferire per mole di gioco e quantità di occasioni create, ma i ragazzi di Spalletti danno prova di grande maturità, dimostrando di non soffrire di vertigini e portandosi a casa lo scalpo dei campioni d'Italia, senza dubbio una delle principali rivali per lo scudetto, che ora più che mai non può non essere un obiettivo concreto. Pioli può rimproverare ai suoi qualche pesante disattenzione in difesa, ma si deve anche godere una squadra che conferma tutte le sue qualità e la sua forte identità, anche orfana di un pezzo da 90 come Leao. D'altronde si tratta della prima sconfitta dopo 9 mesi in Serie A.

I padroni di casa partono col piede giusto, aggredendo gli avversari nella loro metà campo, come d'abitudine, e mettendoli subito sotto pressione. Proprio da un recupero palla sulla trequarti nasce la prima clamorosa occasione per i rossoneri: gran destro di Giroud e grande riflesso di Meret, che devia il pallone sulla traversa. Il Napoli si affida soprattutto agli strappi di Kvaratskhelia e agli affondi di Politano negli spazi che i rossoneri lasciano alle spalle dei terzini, ma senza riuscire a impensierire Maignan. Al 28' è ancora il Milan ad andare a un passo dal vantaggio: colpo di testa di Krunic sugli sviluppi di corner, altra grande parata di Meret. È l'ultima emozione di un primo tempo con fiammate prevalentemente rossonere, ma nel complesso abbastanza equilibrato.

A inizio ripresa il Napoli prova ad alzare il proprio baricentro, ma a fare la differenza è sempre il solito Kvaratskhelia: dopo 5' l'ennesimo spunto, il fallo in area di Dest (subentrato all'ammonito Calabria) e il penalty assegnato da Mariani dopo un check al monitor. Sul dischetto si presenta Politano, che calcia male ma trova il pertugio giusto sotto il ventre di Maignan e porta avanti i suoi. La reazione del Milan è immediata e veemente, gli uomini di Pioli si riversano in avanti, entrano Diaz e Messias e proprio il brasiliano ha una grande occasione per pareggiare, su invenzione di De Ketelaere, ma Meret è ancora attento. La pressione rossonera paga però pochi minuti dopo, quando ancora De Ketelaere pesca in profondità Theo, che crossa all'indietro e trova la zampata di Giroud, colpevolmente dimenticato a centro area e infallibile da quella zolla. L'inerzia sembra dalla parte dei rossoneri, ma a meno di un quarto d'ora dalla fine è il Napoli a centrare il raddoppio: cross morbido di Mario Rui e zuccata vincente di Simeone (subentrato a un impalpabile Raspadori), che approfitta anche di una marcatura rivedibile di Tomori per trafiggere Maignan sul palo lontano. L'ultimo brivido per gli azzurri arriva dall'ennesimo cross da sinistra, su cui si avventa Kalulu in proiezione offensiva, ma a porta spalancata il difensore francese centra in pieno la traversa. Secondo legno della serata per il Milan, festa finale per il Napoli.

LE PAGELLE

Giroud 6,5 - Sfiora il gol nel primo tempo, fermato da un super intervento di Meret, lo trova nella ripresa, con una zampata da vero bomber. È tra i protagonisti della serata, ma non basta.

Kjaer 5,5 - Giallo dopo appena 18' per un brutto fallo su Kvaratskhelia, che lo manda in confusione più di una volta e costringe Pioli a sostituirlo a fine primo tempo.

De Ketelaere 6 - A volte sparisce un po' dal campo, ma quando riesce a entrare nel vivo della manovra mette in luce tutte le sue qualità. Con una grande giocata in profondità avvia l'azione che porta all'1-1.

Dest 4,5 - Troppo pesante l'ingenuità in avvio di ripresa, appena entrato. Anche in fase offensiva si vede pochissimo e sbaglia tanto.

Kvaratskhelia 7 - Nel primo tempo è il faro del Napoli, accende la luce con i suoi strappi e fa ammonire entrambi i suoi marcatori. A inizio ripresa fa capitolare anche il sostituto di Calabria, regalando a Politano il rigore dello 0-1. Incontenibile.

Raspadori 5 - Di fatto mai coinvolto nella manovra azzurra, che si dispiega quasi sempre sugli esterni. Corre molto a vuoto e non crea pericoli, al suo posto Simeone che decide la partita.

Mario Rui 7 - Perfetto in fase difensiva, sempre puntuale e deciso nei contrasti. Ha anche il merito di regalare a Simeone il bell'assist che vale la vittoria. Serata da incorniciare.

Kim 6,5 - Per la difesa del Napoli c'è tanto lavoro, non impeccabile sul gol di Giroud, ma bravo a tener botta fino alla fine e a contribuire ad alzare il fortino.

IL TABELLINO

Milan-Napoli 1-2

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5,5 (1' st Dest 4,5), Kjaer 5,5 (1' st Kalulu 6), Tomori 5, Hernandez 6,5; Bennacer 6,5, Tonali 6,5; Saelemaekers 5,5 (21' st Messias 6), De Ketelaere 6 (37' st Adli sv), Krunic 6,5 (21' st Diaz 6,5); Giroud 6,5.

Allenatore: Pioli 6,5

Napoli (4-2-3-1): Meret 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Kim 6,5, Mario Rui 7 (45'+1 st Olivera sv); Anguissa 6, Lobotka 6,5; Politano 6,5 (21' st Zerbin 6), Zielinski 6 (42' st Elmas sv), Kvaratskhelia 7 (42' st Ndombele sv); Raspadori 5 (21' st Simeone 7).

Allenatore: Spalletti 7

Arbitro: Mariani

Marcatori: 10' st rig. Politano (N), 24' st Giroud (M), 33' st Simeone (N)

Ammoniti: Kjaer (M), Calabria (M), Krunic (M), Rrahmani (N), Simeone (N), Tomori (M), Zerbin (N)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Per la prima volta dal 13 febbraio 1955, Inter, Juventus, Roma e Milan hanno perso una partita di Serie A nello stesso giorno.

- Il Milan ha perso la sua prima partita di Serie A dallo scorso 17 gennaio (1-2 v Spezia), interrompendo una striscia di 22 gare senza sconfitte in campionato.

- Olivier Giroud ha trovato il gol per tre presenze consecutive di campionato per la prima volta da luglio 2020, con la maglia del Chelsea in Premier League.

- Olivier Giroud ha effettuato otto tiri nel match contro il Napoli e mai nella sua carriera nei maggiori cinque campionati europei ne ha tentati di più in un singolo incontro.

- Prima di Matteo Politano, l'ultimo giocatore del Napoli ad aver trasformato un rigore in trasferta contro il Milan in Serie A era stato Maurizio Domizzi, il 13 gennaio 2008.

- Matteo Politano ha segnato il suo terzo rigore in Serie A su cinque battuti - l'ultima rete dal dischetto risaliva al 7 maggio 2017 con il Sassuolo.

- Contro nessuna squadra Matteo Politano ha segnato più reti in Serie A rispetto al Milan: quattro marcature, tutte arrivate allo Stadio Meazza.

- Terzo gol di Giovanni Simeone contro il Milan in Serie A, dopo le due marcature realizzate nella stagione 2017/18 con la maglia della Fiorentina.

- Giovanni Simeone ha segnato il suo quarto gol da subentrato in Serie A, il primo dal 17 febbraio 2019, con la Fiorentina contro la SPAL.

- 150ª presenza in Serie A per Rade Krunic, 70 delle quali sono arrivate con la maglia del Milan.