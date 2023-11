Serie A, Milan-Fiorentina 1-0: Pioli ritrova il successo

MILAN-FIORENTINA 1-0

Decisivo il rigore guadagnato e trasformato da Theo Hernandez al tramonto del primo tempo, storico esordio per il 15enne Camarda

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan batte 1-0 la Fiorentina nel terzo anticipo della 13esima giornata di Serie A e ritrova il successo in campionato dopo oltre un mese e mezzo. I rossoneri rispondono alla vittoria del Napoli grazie al rigore guadagnato e trasformato da Theo Hernandez nei minuti di recupero del primo tempo. Nonostante le tante assenze e la sofferenza finale, per Pioli arriva un successo preziosissimo, anche per preparare al meglio la decisiva sfida di martedì contro il Borussia Dortmund. Italiano incappa invece nella quarta sconfitta nelle ultime cinque e ora rischia di essere scavalcato da Roma e Bologna.

LA PARTITA

Il match comincia su ritmi piuttosto blandi, con tanti errori da entrambe le parti e poca voglia di prendersi rischi per accelerare il gioco. Jovic e Beltran faticano moltissimo a entrare nel vivo delle azioni e per registrare la prima occasione da gol bisogna attendere il 23': su un pallone vagante al limite dell'area viola si avventa Pulisic, che lascia partire un destro potentissimo ma abbastanza centrale. Terracciano vola a deviare in angolo. Il portiere dei toscani è attento anche alla mezzora, quando controlla un tiro-cross di Calabria sul primo palo senza troppi patemi. La Fiorentina si affaccia per la prima volta dalle parti di Maignan al 32', con un tiro centrale di Sottil che non spaventa Maignan. Al 39' è Gonzalez ad avere un'ottima chance al termine di una bell'azione in orizzontale, ma il suo sinistro a giro sfiora soltanto la traversa e si spegne sul fondo. Nel finale di frazione è il Milan a rialzare la testa: al 44' Pobega impegna di testa Terracciano e due minuti dopo arriva l'episodio decisivo. Bella imbeccata di Jovic per l'inserimento di Theo Hernandez, che si presenta a tu per tu col portiere ma viene steso da dietro da Parisi. Inevitabile il rigore, trasformato con freddezza glaciale dallo stesso esterno francese.

Il Milan riparte forte nel secondo tempo e va subito vicino al raddoppio con un colpo di testa di Chukwueze, ma Terracciano è ancora una volta attentissimo. Sull'azione successiva ha una chance enorme Beltran, ma sbaglia completamente il controllo e permette a Maignan di uscire pulito e allontanare il pericolo. Il portiere francese rischia tantissimo pochi minuti dopo, quando in fase di uscita regala agli avversari un pallone che Gonzalez sciupa calciando a lato da buona posizione. L'argentino è comunque uno dei più vivaci e poco dopo il quarto d'ora è ancora lui a seminare il panico sulla destra: il suo tiro-cross viene deviato da Tomori e si infrange sul palo alla destra di Maignan. La Viola comunque cresce e preme, Italiano si gioca la carta Nzola al posto di un impacciato Beltran, ma al 75' è il Milan ad avere l'incredibile occasione di chiuderla: verticalizzazione perfetta di Theo per Jovic, che a tu per tu con Terracciano si divora il 2-0. L'erroraccio del serbo convince Pioli a dare una chance nei minuti finali al 2008 Camarda, che diventa il più giovane esordiente della storia della Serie A (15 anni e 8 mesi). Il baby talento ha pochissimo spazio per mettersi in mostra, anche perché negli ultimi minuti la sua squadra si difende a oltranza. Al 96' il pareggio sembra cosa fatta su una conclusione da zero metri di Mandragora, ma Maignan è strepitoso a ritrovare la posizione e respingere di faccia sulla linea di porta. È l'ultimo sussulto prima del triplice fischio.

LE PAGELLE DI MILAN-FIORENTINA

IL TABELLINO

Milan-Fiorentina 1-0

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (45'+2 st Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Reijnders, Musah (38' st Krunic); Chukwueze, Jovic (38' st Camarda), Pulisic (16' st Loftus-Cheek).

Allenatore: Pioli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur (1' st Lopez), Duncan (36' st Mandragora); Gonzalez, Bonaventura (43' st Kouame), Sottil (36' st Ikone); Beltran (25' st Nzola).

Allenatore: Italiano

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 45'+2 rig. Hernandez (M)

Ammoniti: Arthur (F), Parisi (F), Tomori (M)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- A 15 anni e 260 giorni, Francesco Camarda è il più giovane giocatore ad avere esordito nella storia della Serie A: superato Wisdom Amey che debuttò a 15 anni, 274 giorni.

- Théo Hernández è l'unico difensore ad avere segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A, il secondo nei Big-5 campionati europei nel periodo, dopo Achraf Hakimi.

- La Fiorentina (51) è la squadra contro cui il Milan ha vinto più gare interne di Serie A; più in generale invece, solo contro la Roma (79) i rossoneri hanno raccolto più vittorie nella competizione rispetto a quelle ottenute contro i viola (77).

- Il Milan ha vinto una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso sette ottobre (1-0 v Genoa) chiudendo così una striscia di quattro gare consecutive senza successi nel torneo (2N, 2P).

- Théo Hernández è stato coinvolto in quattro reti contro la Fiorentina in Serie A (due gol e due assist); contro nessun’altra squadra conta più partecipazioni nel torneo (quattro anche contro Parma, Torino e Venezia).

- Era dal novembre 2021 che Théo Hernández non prendeva parte a un gol per due partite consecutive in Serie A: due assist in quel caso, il primo proprio contro la Fiorentina.

- La Fiorentina ha perso due gare esterne di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da novembre 2021 (tre in quel caso).

- La Fiorentina ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato: tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 25 gare di Serie A.

- La Fiorentina ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A disputate contro il Milan; contro nessun’altra squadra i viola hanno una striscia aperta di sconfitte esterne più lunga (quattro anche contro Pro Vercelli, Roma e Venezia).

- Il Milan ha trovato la rete in tutte le ultime 10 gare giocate contro la Fiorentina in Serie A; eguagliata la striscia più lunga di partite consecutive con almeno un gol contro la Viola nella storia della competizione (10 di fila tra il 1947 e il 1951).

- Nessuna squadra ha subito più reti su calcio di rigore rispetto alla Fiorentina nei cinque maggiori campionati europei in corso (a quota cinque anche Augsburg, Alavés e Borussia Dortmund).

- Il Milan (14) è la squadra che ha segnato più reti nei primi tempi di questa Serie A.

- Solo l’Inter (sei) ha segnato più reti su calcio di rigore rispetto al Milan (quattro) in questa Serie A.

- Alessandro Florenzi ha giocato contro la Fiorentina la 50a partita con il Milan in tutte le competizioni.

- Alfred Duncan e Christian Kouamé hanno giocato oggi la 100a partita con la Fiorentina in tutte le competizioni mentre Maxime Lopez ha tagliato questa sera il traguardo delle 100 partite in Serie A.