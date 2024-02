Serie A, Milan-Atalanta 1-1: Leao si sblocca, ma Koopmeiners firma il pari

MILAN-ATALANTA 1-1

Il portoghese torna a segnare in campionato dopo cinque mesi, ma a San Siro finisce in parità lo scontro per la Champions

Milan-Atalanta: le foto della partita





































LA PARTITA

Alla fine ha vinto il rispetto reciproco, a conti fatti forse pure troppo. Dopo le parole della vigilia e i complimenti da una parte e dall'altra dei rispettivi tecnici, Milan e Atalanta hanno dato vita a una partita a scacchi lungo tutto il rettangolo di gioco. Nonostante il gol lampo di Leao, nonostante un ritmo sopra la media soprattutto nel primo tempo e nonostante l'importanza della posta in palio per entrambe. A bocce ferme l'1-1 forse sta meglio al Milan, ma premia più l'Atalanta che nella ripresa - dopo aver pareggiato con un rigore al monitor poco prima dell'intervallo - ha prima provato a spaventare i rossoneri inserendo l'imprevedibilità di Lookman, salvo poi indietreggiare per accontentarsi di un punto che mantiene le distanze in classifica grazie agli interventi decisi di Carnesecchi.

Il protagonista della serata milanese però è stato Rafael Leao, in una delle versioni più luccicanti degli ultimi mesi in campionato e ringalluzzito dal gol dopo tre minuti di gioco che gli ha permesso di interrompere un digiuno che in Serie A durava dal 23 settembre. Costantemente raddoppiato da Holm e Scalvini nel primo tempo, da Zappacosta nella ripresa, il portoghese per tutta la partita ha cercato il pallone e la giocata più utile che fine a se stessa, dialogando coi compagni e provandoci in prima persona. Nel resto del campo c'è stato un uno-contro-uno generalizzato in cui Pioli ha sorpreso Gasperini con il centrocampo tecnico composto da Adli e Bennacer libero di svariare e portare in giro il diretto avversario, ingaggiando duelli in verticale che alla fine dei giochi si sono annullati nell'efficacia.

Il pareggio dell'Atalanta è arrivato al 42' su calcio di rigore per un tocco di Giroud in area su Holm non visto (o non giudicato in campo) da Orsato e concesso dopo richiamo del Var. L'undicesimo gol dal dischetto incassato dal Milan in stagione (quinta partita di fila in cui almeno un gol subito è stato su rigore) ha aperto nuovi scenari nella ripresa dove sono stati i rossoneri potenzialmente più pericolosi, ma poco cinici. Loftus-Cheek ha avuto un paio di occasioni appena dentro l'area di rigore non sfruttate, poi Carnesecchi si è superato sul sinistro di Calabria da ottima posizione e su Leao nel finale, mentre la giocata tra il portoghese e Pulisic ha visto il pallone calciato dall'americano in acrobazia rotolare a lato del palo. Il tutto mentre l'Atalanta - stranamente - si è accontentata di non capitolare, portando a Bergamo un punto all'inizio di un tour de force già sottolineato da Gasperini.

--

LE PAGELLE

Leao 7 - Pronti, via sblocca il match con una grande giocata sul raddoppio di Holm e Scalvini infilando il pallone all'incrocio. Si carica la squadra sulle spalle per tutta la partita provando la giocata in continuazione e, spesso, trovandola con una convinzione particolare.

Adli 6,5 - La mossa azzardata di Pioli in mezzo al campo, quella che alla lettura delle formazioni ha lasciato un po' così in vista della fisicità del centrocampo atalantino. E invece il francese a testa alta si prende spazio e tempi di gioco con attenzione alle coperture.

Giroud 5,5 - Tanto lavoro di sponda per i compagni, gioca più sulla trequarti che in area ma è nella propria che commette l'imprudenza che regala all'Atalanta il contatto da rigore su Holm.

De Ketelaere 6 - I riflettori di San Siro e gli occhi dei suoi ex tifosi sono tutti puntati su di lui. L'atteggiamento aggressivo del Milan nel primo tempo non gli concede spazio di manovra, allora si fa notare con un paio di ripiegamenti importanti. Gasperini cambia tattica all'intervallo e lo lascia negli spogliatoi.

Carnesecchi 7 - Incolpevole sul gol di Leao, per il resto della partita abbassa la saracinesca e non ce n'è per nessuno. Attento nelle uscite alte e sempre posizionato bene.

Scalvini 5,5 - L'inizio è shock dovendo prendere la targa di Leao in occasione del gol subito. Si trova di fronte una delle versioni migliori del portoghese e Gasperini gli ordina le maniere forti; detto, fatto. Più sollecitato dei compagni di reparto, non crolla più giocando spesso oltre il limite del regolamento.

--

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6 (12' st Calabria 6), Gabbia 6,5, Thiaw 6, Hernandez 6; Adli 6,5, Bennacer 6 (34' st Musah sv); Pulisic 6,5 (43' st Okafor sv), Loftus-Cheek 6, Leao 7; Giroud 5,5. A disp.: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Jimenez, Reijnders, Chukwueze, Terracciano. All.: Pioli 6.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Scalvini 5,5 (43' st Toloi sv), Djimsiti 6, Kolasinac 6; Holm 6 (1' st Zappacosta 6), De Roon 6,5, Ederson 6, Ruggeri 5,5 (34' st Hien sv); Koopmeiners 6; De Ketelaere 6 (1' st Lookman 6), Miranchuk 5 (18' st Scamacca 5). A disp.: Musso, Rossi, Palomino, Bakker, Hateboer, Pasalic, Adopo, Touré. All.: Gasperini 6.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 3' Leao (M), 42' rig. Koopmeiners (A)

Ammoniti: Leao, all. Pioli (M); De Roon, Holm, Lookman, Ederson (A)

Espulsi: nessuno

--

LA PARTITA