Serie A, mai così tanti spettatori allo stadio: è record

Prosegue il trend positivo delle presenze negli stadi della Serie A 2019/2020. Per la quarta volta in stagione è stato superato il muro delle 29mila presenze di media. La 4ª giornata di ritorno è stata seguita sugli spalti da oltre 298mila appassionati (in media 29.854 a incontro), con il derby tra Inter e Milan a guidare la classifica (75.817 presenti a San Siro domenica sera), davanti a Napoli-Lecce (40.825) e Fiorentina-Atalanta (35.034).