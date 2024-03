Serie A: Lecce-Verona 0-1, Folorunsho firma il colpo salvezza

LECCE-VERONA 0-1

Un gol del centrocampista con la deviazione decisiva di Baschirotto fa volare l'Hellas e inguaia i salentini, che hanno vinto solo una delle ultime 12 gare

Verona, colpo salvezza al Via del Mare























Nel lunch-match della 28a giornata di Serie A, il Verona batte 1-0 il Lecce, vince la sfida salvezza e si allontana dal terzultimo posto, inguaiando i salentini che hanno vinto solo una delle ultime 12 gare. La gara del Via del Mare, condizionata da un forte vento, è stata decisa da un gol di Folorunsho al 17' , con la decisiva deviazione di Baschirotto. Poi Montipò salva su Oudin e Krstovic, mentre la traversa ferma Almqvist. L'Hellas sale a 26 punti e scavalca proprio i pugliesi fermi a 25.

LA PARTITA

Grande colpo salvezza del Verona che in un solo colpo batte il Lecce, lo scavalca in classifica e si toglie dalle sabbie mobili delle ultime tre posizioni. Vittoria meritata per l'Hellas, soprattutto per come ha giocato il primo tempo, mentre nella ripresa ha controllato senza soffrire troppo gli sterili tentativi dei salentini, che hanno vinto solo una delle ultime 12 gare e hanno segnato solo un gol nelle ultime 5. A fine gara D'Aversa perde il controllo e forse anche il posto, perché questa squadra ha bisogno di una scossa per non naufragare in Serie B.

L'Hellas sta attraverso un migliore momento di forma rispetto ai salentini e si vede subito in campo. La squadra dell'ex Baroni parte con coraggio, fraseggia bene nonostante il forte vento che condiziona un po' entrambe le squadre. Noslin e due volte Lazovic non impensieriscono Falcone, mentre Montipò mura Banda dopo una disattenzione dei centrali. Al 17' il match si sblocca: Suslov serve Folorunsho, il suo sinistro dal limite deviato da Baschirotto si infila nell'angolino alla destra di Falcone. Decisiva la deviazione del centrale del Lecce. Il gol subito scuote i salentini, che al 23' si vedono prima assegnare e poi togliere giustamente un calcio di rigore, perché il tiro di Banda colpisce il ginocchio di Magnani e non il braccio comunque aderente al corpo. Poi sale in cattedra Montipò che prima alza sopra la traversa un tiro-cross di Oudin deviato da Noslin e poi al 44' salva con la mano destra un colpo di testa di Krstovic. Tra le due parate decisive anche una traversa alta colpita da Almqvist con un bel sinistro.

Nella ripresa il Lecce ci prova in tutti i modi, D'Aversa si gioca tutte le carte possibili tra cui Piccoli, Sansone e Pierotti ma il muro dell'Hellas regge senza troppi patemi. Montipò rischia solo un rinvio lasciato per colpa del vento, ma le tante mischie in area non producono nulla. Le maggiori emozioni, di cui avremmo fatto volentieri a meno, al triplice fischio di Chiffi con un nervosissimo Henry che si fa espellere. Con lui anche D'Aversa che tira una piccola testata all'attaccante francese. I tifosi di casa fischiano sonoramente squadra, allenatore e società: di questo passo per la salvezza si fa davvero dura.

LE PAGELLE

Krstovic 6 - Già da tempo ha perso lo smalto di inizio stagione, ma almeno ha il merito di provarci. Sua l'occasione più nitida, ma Montipò si supera.

Banda 5,5 - La sua velocità servirebbe al Lecce come il pane, ma l'attaccante zambiano si accende molto di rado. Un po' meglio nella ripresa. Rimedia anche un giallo che lo costringerà a saltare la Salernitana.

Baschirotto 5,5 - Sfortunato nella deviazione sul tiro di Folorunsho che alla fine risulterà decisivo.

Montipò 7 - Mura Banda, reattivo su Oudin e grandissima parata su Krstovic. Ci sono anche le sue manone sul preziosissimo successo dell'Hellas in chiave salvezza.

Folorunsho 7 - Ci mette muscoli e corsa come sempre, ma il suo grande merito è aver segnato un gol pesantissimo per la salvezza con la decisiva deviazione di Baschirotto.

Henry 5 - Baroni lo getta nella mischia nel finale e il francese si fa notare solo per il grande nervosismo. Battibecca con Pongracic e si prende il giallo. Dopo il triplice fischio finisce nella rissa scatenata da D'Aversa e Chiffi gli mostra il rosso.

IL TABELLINO

LECCE-VERONA 0-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6 (25' st Dorgu 5,5), Baschirotto 5,5, Pongracic 6, Gallo 6; Gonzalez 6, Ramadani 5,5 (35' st Blin sv), Oudin 5,5 (35' st Pierotti sv); Almqvist 6 (15' st Piccoli 5,5), Krstovic 6, Banda 5,5 (25' st Sansone 5,5). A disp.: Samooja, Borbei, Rafia, Venuti, Berisha, Touba. All.: D'Aversa 5,5

Verona (4-2-3-1): Montipò 7; Tchatchoua 5,5 (13' st Centonze 6), Magnani 6, Coppola 5,5, Cabal 6; Duda 6,5, Serdar 6 (31' st Dani Silva 5,5), Folorunsho 7, Suslov 6 (41' st Henry 5), Lazovic 5,5 (31' st Mitrovic 5,5); Noslin 5,5 (13' st Swiderski 6). A disp.: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Vinagre, Charlys, Bonazzoli. All.: Baroni 6

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 17' Folorunsho (V)

Ammoniti: Banda (L), Tchatchoua (V), Sansone (L), Dani Silva (V), Pongracic (L), Henry (V)

Espulsi: Henry (V) a fine partita e il tecnico del Lecce D'Aversa

Note: -

LE STATISTICHE

• Da inizio 2024 Michael Folorunsho è il giocatore che ha segnato più reti da fuori area nei maggiori cinque campionati europei (tre).

• L’Hellas Verona ha vinto due gare gare di fila con annesso clean sheet in Serie A per la prima volta da aprile 2014 (successi contro Genoa e Chievo) con Andrea Mandorlini in panchina (in realtà ci sarebbe riuscito anche nel settembre 2020, ma il primo di quei due clean sheets è il 3-0 a tavolino sulla Roma).

• L’Hellas Verona ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro il Lecce con il risultato di 1-0, l’ultima volta che aveva registrato tre successi esterni consecutivi contro una singola avversaria nella competizione era stata contro il Pisa, tra il 1982 e il 1985.

• Tra le squadre affrontate al massimo 18 volte in Serie A, solo contro il Genoa (nove) il Lecce ha perso più gare che contro l’Hellas Verona (otto).

• Il Lecce ha perso due gare consecutive al Via Del Mare senza segnare alcun gol per la prima volta da marzo 2023 (vs Sassuolo e Torino in quel caso).

• L’Hellas Verona è imbattuto da nove match contro il Lecce in Serie A (6V, 3N): si tratta della serie aperta più lunga di gare di fila senza sconfitte contro una singola avversaria per gli scaligeri nel massimo campionato.

• Tra i giocatori nati dal 2002 in avanti, Tomás Suslov (7/06/2022) è il calciatore che ha fornito più assist in questa Serie A: quattro, tre di questi sono arrivati in gare esterne.

• Cinque delle ultime otto reti dell’Hellas Verona in questo campionato sono arrivate da fuori area, da inizio 2024 nessuna squadra ha realizzato più reti dalla distanza degli scaligeri nei maggiori cinque campionati europei (cinque, al pari del Crystal Palace).

• Il gol di Michael Folorunsho arrivato al minuto 17, è il primo messo a segno dall’Hellas Verona nella metà centrale centrale dei primi tempi (dal 16’ al 30’) in questa Serie A, gli scaligeri erano l’unica squadra nel torneo in corso, a non aver trovato ancora la rete in questa frazione di tempo.

• Il Lecce non ha trovato il gol nel primo tempo in 21 delle sue 28 partite, nessuna squadra ha fatto peggio in questa Serie A.

• 100ª panchina in Serie A di Marco Baroni, con le presenze del tecnico toscano così suddivise: 38 panchine con il Lecce, 27 con l’Hellas Verona, 22 col Frosinone, nove con il Benevento e tre con il Siena.

• Seconda espulsione in carriera per Thomas Henry, dopo quella ricevuta il 20 marzo 2022 con la maglia del Venezia (vs Sampdoria).