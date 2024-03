Lecce-Verona, testata di D'Aversa a Henry: espulsi. Il tecnico: "Non era premeditata"

Altissima tensione al Via del Mare al termine dello scontro salvezza tra Lecce e Verona, vinto per 1-0 dagli ospiti. Rosso diretto per l'attaccante dei gialloblù Henry, nervosissimo e portato via con la forza dal vice ds Gennaro Del Vecchio, ex dirigente ed ex giocatore dei pugliesi. Henry, che durante la partita si è 'beccato' spesso con Pongracic, lamentava di essere stato colpito: "Avete visto cosa è successo", le sue parole riportate da Sky, facendo riferimento a una testata che gli ha rifilato il tecnico del Lecce D'Aversa, poi espulso anche lui. "Non sono entrato in campo per dare una testata a Henry, la mia intenzione era quella di allontanare i miei giocatori perché evitassero squalifiche in vista della gara contro la Salernitana - ha detto poi D'Aversa a Sky Sport - È stato un gesto brutto a prescindere ma non era premeditato, l'avrei detto se lo fosse stato. C'è da scusarsi. La mia intenzione non era di andare da Henry direttamente, ma gli ultimi 7-8 minuti di partita sono stati una provocazione continua".