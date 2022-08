Serie A, Lecce-Inter 1-2: Dumfries al 95' gela il Via del Mare

LECCE-INTER 1-2

I nerazzurri vincono 2-1 grazie al blitz di Lukaku e al gol in Zona Cesarini di Dumfries. Il momentaneo pareggio di Ceesay a inizio ripresa illude i giallorossi

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Al Via del Mare l’Inter di Simone Inzaghi raccoglie i primi tre punti della sua campagna, rispondendo al Milan vincente 4-2 a San Siro contro l’Udinese. Il Lecce di Baroni soccombe 2-1 dopo una partita di cuore. Lukaku apre le marcature al 2', poi Ceesay illude i giallorossi con un diagonale al 48'. Eroico Dumfries, che al 69' colpisce un palo, poi irrompe in area di rigore al 95' regalando la vittoria ai nerazzurri.

L’Inter scricchiola ancora e non sotterra i fantasmi di un precampionato a dir poco travagliato, che aveva visto gli uomini di Inzaghi vincere solamente col Lugano concedendo gol in tutti e 5 i test amichevoli. Nella trasferta pugliese la Beneamata si esalta troppo presto fino a perdere quasi irrimediabilmente il timone. Alla fine i tre punti arrivano, pur avendo fallito il test di maturità.

Maturità che dovrà investire anche e soprattutto Simone Inzaghi: nel debutto salentino il tecnico nerazzurro schiera il suo consueto 3-5-2 pur sfoderando qualche sorpresa; nel trio difensivo riposa Bastoni e parte Dimarco, lungo il braccio destro di centrocampo corre Darmian anziché Dumfries. Nel cuore del campo recupera Brozovic mentre in avanti spazio alla Lu-La. Anche Baroni, seppur forzatamente, mescola le carte in difesa affidando le chiavi a Cetin e Baschirotto, mentre in avanti debutta il tridente Strefezza-Ceesay-Di Francesco.

L’emergenza difensiva e la tensione per la prima in A, taglia le gambe ai giallorossi dopo appena 82”:Il belga impiega meno di 2’ per spingere in rete la sponda aerea di Darmian. Nemmeno il secondo gol lampo della giornata (quello del bianconero Becao a spese dei rossoneri è arrivato solo 9” dopo quello di Big Rom) riesce tuttavia a indirizzare lo spartito del match: l’Inter di Inzaghi finisce per compiacersi troppo con lo scandire dei minuti, rinuncia a ipotecare il match e consente l’affiorare del pressing salentino. Al 39’ gli uomini di Baroni sfiorano l’1-1 con lo slalom intraprendente di Strefezza in area nerazzurra, troncato dalla presa sicura di Handanovic.

Appuntamento col gol solamente rimandato al secondo tempo: Ceesay – servito da Di Francesco - si invola in area nerazzurra dopo appena 3’ dal rientro dagli spogliatoi, infilando Handanovic sul secondo palo con un diagonale laser. I salentini fiutano la clamorosa impresa con una punizione ravvicinata di Bistrovic che sbatte sui denti di Handanovic, poi si arroccano nella propria metà campo a difesa dell’1-1. L’arrembaggio nerazzurro sgorga dai piedi di Dimarco: l’esterno nerazzurro bombarda la difesa giallorossa da palla inattiva e propizia il palo del subentrato Dumfries, che incorna in area al 69'.

A trascinare l'equilibrio fino al 95’ ci pensa il nuovo portiere giallorosso Wladimiro Falcone, protagonista di una manciata di prodezze a tu per tu con Lukaku e compagni. Ma proprio quando tutto sembra deciso, ecco che Dumfries anticipa nuovamente i difensori giallorossi in area di rigore insaccando su assist di Lautaro al 95’. Via del Mare traumatizzato, e Inter che si lascia andare a un’esultanza smodata al culmine di una partita schizofrenica.

IL TABELLINO

LECCE-INTER 1-2

LECCE (4-3-3): Falcone 7,5; Gendrey 5,5, Cetin 5 (21’pt Blin 6), Baschirotto 5, Gallo 5; Bistrovic 6,5 (29’st Listkowski 6), Hjulmand 6, Gonzalez 5,5 (29’st Helgason 6); Strefezza 7, Ceesay 7,5 (18’st Colombo 5,5), Di Francesco 7 (29’st Banda 6,5).

A disp.: Bleve, Brancolini, Di Mariano, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Berisha, Lemmens, Rodriguez. All. Baroni 6,5

INTER (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 5,5 (41’st Correa), de Vrij 5,5, Dimarco 7; Darmian 7 (22’st Dumfries 7,5), Barella 5,5, Brozovic 5,5 (12’st Mkhitaryan 5,5), Calhanoglu 5,5 (22’st Dzeko 5), Gosens 5,5 (12’st Bastoni 6); Lautaro 6, Lukaku 7,5.

A disp.: Cordaz, Onana, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Zanotti, Fontanarosa. All. S. Inzaghi. 5,5

Arbitro: Prontera.

Marcatori: Lukaku (I) 2’pt; Ceesay (L) 3’st, Dumfries (I) 49’st.

Ammoniti: Baschirotto (L), Blin (L), Colombo (L); Brozovic (I), Darmian (I).

LE PAGELLE

Falcone 7,5: salva la ciurma giallorossa dalle cannonate nerazzurre fino a dieci secondi dallo scadere. Ma alla fine il titolo di eroe di giornata se lo prende Dumfries.

Baschirotto 5: Big Rom comanda con prepotenza, lui si fa assoggettare dalla stazza del belga. L’attaccante nerazzurro gli prende il tempo dopo soli 82” e non gli concede più una chance per redimersi. Prontera lo grazia col giallo dopo un’entrata horror su Lautaro nel corso del 1° tempo.

Ceesay 7,5: era il nome più atteso nello schieramento giallorosso, e di sicuro non ha deluso le attese. Piomba come un falco nell’area nerazzurra ad inizio ripresa, diagonale freddissimo che fa ribollire il Via del Mare.

Lukaku 7,5: Pronti via, si riprende l’Inter dopo nemmeno 2’ di gioco. Basta la sua presenza in area per sfibrare un’approssimativa linea difensiva giallorossa. Le gambe miglioreranno verso settembre, intanto il belga banchetta grazie a intuito ed esperienza.

Gosens 5,5: gara giocata in riserva. Manca di sincronia con i compagni, sulla sinistra Dimarco gli mangia la fascia.

Brozovic: 5,5: trova pochi corridoi, nel secondo tempo non torna in campo. Si fa infilare da Ceesay e rimedia un cartellino giallo che induce Inzaghi a toglierlo dal campo poco dopo.

Dumfries 7,5: non demorde mai, e centra il salvifico 2-1 dopo aver stampato un’azione fotocopia sul palo al 69’. Provvidenziale e coriaceo.

LE STATISTICHE

- L’Inter ha vinto quattro esordi stagionali di campionato di fila per la prima volta da una striscia di cinque, tra il 1993 e il 1997.

- Il Lecce ha perso tutti i suoi ultimi sei esordi stagionali in Serie A, subendo almeno due reti in ciascuna di queste gare.

- L'Inter ha segnato, con Romelu Lukaku, il gol più rapido nella sua gara d'esordio stagionale in Serie A negli ultimi 60 anni: un minuto e 22 secondi.

- Quello di Romelu Lukaku (1:22) è il gol più rapido per una squadra all'esordio stagionale in Serie A da Dusan Basta, con l'Udinese proprio contro il Lecce ed esattamente dopo 1 minuto e 22 secondi dall'inizio del match.

- Romelu Lukaku è andato a segno in ciascuno dei suoi tre esordi stagionali con l’Inter in Serie A, due di questi contro il Lecce (l’altro il 26 agosto 2019).

- Sono trascorsi ben 92 minuti e 40 secondi tra la prima e la seconda rete dell’Inter in questa gara.

- Delle sei reti segnate da Denzel Dumfries in Serie A, questa è la prima arrivata da subentrato.

- Tra i giocatori che hanno segnato al loro esordio assoluto in Serie A, l’ultimo a riuscirci con la maglia del Lecce prima di Assan Ceesay era stato Javier Chevantón, il 26 agosto 2001, contro il Parma.

- Assan Ceesay è il quinto giocatore gambiano ad aver segnato in Serie A, dopo Musa Barrow, Musa Juwara, Omar Colley ed Ebrima Colley.

- Nicolò Barella è il primo giocatore di movimento nato dal 1/1/1997 in avanti a tagliare il traguardo delle 200 presenze in Serie A.

- Con 24 anni e 315 giorni, il Lecce schiera il suo 11 iniziale con l'età media più bassa in una gara di Serie A dal 7 maggio 2006, contro il Chievo (24 anni e 59 giorni).