Serie A, Lecce-Fiorentina 3-2: Piccoli e Dorgu firmano la clamorosa rimonta nel finale

LECCE-FIORENTINA 3-2

I salentini, sotto 2-1 al 90', pareggiano con il 23enne e vincono grazie al danese: terzo ko nelle ultime quattro partite per Italiano

Lecce-Fiorentina, le foto del match





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si apre in modo pirotecnico la ventitreesima giornata di Serie A: al Via del Mare, il Lecce batte 3-2, in rimonta e nel finale la Fiorentina. Viola avanti 2-1 al 90' grazie ai gol di Mandragora e Beltran, ma prima Piccoli di testa e poi Dorgu con un sinistro al 92' firmano il ribaltone per la formazione di D'Aversa, che centra una vittoria importantissima per la salvezza. Terzo ko nelle ultime quattro partite, invece, per gli uomini di Italiano.

LA PARTITA

Ha del miracoloso la rimonta del Lecce che, sotto 2-1 al 90', ribalta nel finale la Fiorentina: finisce 3-2 in un Via del Mare che impazzisce nel recupero. I salentini vanno subito vicino al gol con la traversa colpita da Kaba, mentre tre minuti dopo arriva l'episodio che indirizza il match: Martinez Quarta stende Almqvist al limite dell'area. Giua assegna il rigore, ma il Var corregge la decisione: il fallo avviene fuori area. Poco male, perché Oudin aggira la barriera su punizione e beffa Terracciano. La formazione di D'Aversa insiste, la Viola è in difficoltà e Krstovic colpisce il palo sfiorando il raddoppio. Gli ospiti provano a svegliarsi a fine primo tempo con Faraoni e Bonaventura ma all'intervallo è 1-0 per il Lecce e, per quanto visto, per Italiano è un affare.

Non a caso, il tecnico dei toscani ne cambia tre ad inizio ripresa: entrano Milenkovic, Mandragora e l'esordiente Belotti, che sostituiscono Martinez Quarta, Duncan e Bonaventura. La mossa paga immediatamente, perché l'ex Genoa e Torino pareggia con un precisissimo mancino dal limite dell'area. Fiutata l'occasione di rimonta, Italiano inserisce anche Nico Gonzalez e i suoi, a metà ripresa, sembrano completare la rimonta: il 2-1, però, è un clamoroso errore della difesa salentina, con Falcone che sbaglia ad impostare e serve di fatto Beltran che insacca. Sembra finita, ma nel recupero succede l'incredibile: Nzola sbaglia su punizione e serve di testa Piccoli che pareggia al 90', ma non c'è neanche il tempo per esultare che alla prima azione utile Dorgu, entrato nel finale, la mette sotto l'incrocio di sinistro al 92' e certifica il clamoroso ribaltone del Lecce. Ora, i salentini sono a 24 punti: un successo fondamentale per la salvezza. Niente Champions momentanea per Italiano, al terzo ko nelle ultime quattro partite.

LE PAGELLE

Falcone 5 - Solitamente salva i suoi dal prendere gol, stavolta lo regala a Beltran: un errore, fortunatamente, non fatale.

Blin 7 - Aggira in modo chirurgico la barriera: punizione chirurgica che apre le danze in una serata folle.

Dorgu 7 - Entra al posto di Gallo e decide la sfida all'ultimo respiro: un gol che può rivelarsi decisivo per la stagione del Lecce.

Martinez Quarta 5 - In clamorosa difficoltà nel primo tempo, Italiano è costretto a cambiarlo all'intervallo.

Mandragora 6,5 - Entra e sembra cambiare la partita segnando dopo appena cinque minuti.

IL TABELLINO

LECCE-FIORENTINA 3-2

Lecce (4-3-3): Falcone 5; Gendrey 5,5, Pongracic 6, Baschirotto 6, Gallo 6 (30' st Dorgu 7); Kaba 6 (30' st Gonzalez 6), Blin 6, Oudin 7 (24' st Piccoli 7); Almqvist 6, Krstovic 6, Banda 5,5 (33' st Sansone 6). A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Touba, Rafia, Berisha, Burnete, Pierotti. All.: D'Aversa 7

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 5,5; Faraoni 5,5, Martinez Quarta 5 (1' st Milenkovic 5,5), Ranieri 6, Biraghi 6; Lopez 5,5, Duncan 5,5 (1' st Mandragora 6,5); Bonaventura 5,5 (1' st Belotti 6), Beltran 7 (31' st Parisi 5,5), Sottil 6 (20' st Gonzalez 6); Nzola 5. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Kayode, Infantino, Comuzzo, Barak. All.: Italiano 5

Arbitro: Giua

Marcatori: 17' Oudin (L), 5' st Mandragora (F), 22' st Beltran (F), 45' st Piccoli (L), 47' st Banda (L)

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Almqvist (L), Ranieri (F), Banda (L), Gendrey (L), Gonzalez (F)

LE STATISTICHE

Il Lecce ha realizzato due gol dal 90° minuto in poi nella stessa partita in Serie A per la prima volta dal 14 ottobre 2001 contro... la Fiorentina con Vugrinec e Chevanton (4-1 in casa). Quella è stata l'unica occasione in cui il Lecce ha realizzato almeno tre gol contro i toscani nel massimo campionato.

La Fiorentina non ha registrato vittorie nelle prime sei gare di un singolo anno solare tra tutte le competizioni per la prima volta dal 2002.

Roberto Piccoli ha realizzato il 50% delle proprie reti in Serie A dal 90° minuto in poi (6 su 12). Patrick Dorgu è il giocatore più giovane del Lecce ad aver realizzato un gol in questo campionato.

Lucas Beltrán ha realizzato cinque gol con gli ultimi 10 tiri effettuati in Serie A. Dal 3 dicembre 2023 solo Dusan Vlahovic (7) e Lautaro Martinez (6) hanno segnato più dell'argentino nel massimo campionato.

Lucas Beltrán ha realizzato gli ultimi due gol di un attaccante della Fiorentina in trasferta in Serie A: tra uno e l'altro sono passati 42 giorni (dal 22 dicembre a Monza).

Rolando Mandragora ha realizzato da fuori area il 50% dei gol in Serie A (6 su 12): stessa percentuale con la maglia della Fiorentina (2 su 4).

Rolando Mandragora ha realizzato da subentrato due degli ultimi quattro gol in Serie A, dopo non esserci riuscito negli otto precedenti.

Da inizio maggio 2023, solamente Antonio Candreva (cinque) ha realizzato più gol da fuori area di Remi Oudin nei maggiori cinque campionati europei (quattro).

Il Lecce ha subito almeno un gol per 18 partite consecutive in Serie A, la propria striscia più lunga nella competizione dal periodo tra luglio 2020 e novembre 2022 (20).

Il Lecce ha colpito almeno due legni nella stessa partita in Serie A al Via del Mare per la prima volta dal 24 ottobre 2010 contro il Brescia (2). In generale per la prima volta dal gennaio 2023 in casa dello Spezia.