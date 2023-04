Arbitri, Guida e Orsato per le sfide Champions: a loro Inter-Lazio e Roma-Milan

© ipp

L'associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni per la 32.ma gara di Serie A, turno che potrebbe assegnare lo scudetto al Napoli. Il derby campano tra gli azzurri e la Salernitana è stato affidato a Marcenaro, mentre sempre in ottica tricolore il big match Inter-Lazio sarà diretto da Guida. Nell'affollata lotta per la zona Champions League, invece, Bologna-Juve sarà arbitrata da Sozza, Roma-Milan da Orsato e Torino-Atalanta da Sacchi. In zona salvezza per Spezia-Monza c'è Rapuano, mentre per Cremonese-Verona c'è Doveri.