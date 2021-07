Serie A, le date del campionato 2021/22: si parte il 22 agosto e si chiude il 22 maggio

SERIE A

Cinque turni infrasettimanali e altrettante pause per gli impegni della Nazionale

La Lega Serie A ha reso note ufficialmente le date della prossima stagione. Il prossimo campionato di Serie A avrà infatti inizio domenica 22 agosto 2021 e si concluderà domenica 22 maggio 2022. Saranno complessivamente cinque i turni infrasettimanali, che andranno in scena il 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1 dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. Getty Images

Cinque invece le soste previste per le gare delle nazionali (5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 30 gennaio 2022 e 27 marzo 2022), mentre invece il 26 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 le squadre di Serie A non scenderanno in campo per la sosta natalizia. Per quanto riguarda la Coppa Italia, il torneo inizierà l'8 agosto con il turno preliminare, con la finale fissata per l'11 maggio 2022, mentre è ancora da definire la data della finale di Supercoppa italiana.