Serie A: le combinazioni della lotta per non retrocedere in B prima dell'ultima giornata

Squadra per squadra, tutte le possibili combinazioni: L'Hellas Verona è salvo se vince o pareggia con l`Empoli; salvo se perde con l`Empoli, il Parma perde e il Lecce non vince; spareggio con l`Empoli se perde, e Parma e Lecce vincono; spareggio col Parma se perde con l`Empoli e il Parma pareggia; il Parma è salvo se vince; salvo se pareggia o perde e Lecce ed Empoli non vincono; spareggio col Verona se pareggia e l`Empoli batte il Verona; spareggio col Lecce se pareggia, il Lecce batte la Lazio e l`Empoli non batte il Verona; retrocesso se perde e una tra Lecce ed Empoli vincono la loro partita; il Lecce è salvo se vince; salvo se pareggia, l`Empoli perde e il Venezia non vince; salvo se pareggia, l`Empoli pareggia e il Venezia vince; spareggio col Parma se vince, l`Empoli non batte il Verona e il Parma pareggia Spareggio con l`Empoli se perde o pareggia, il Venezia non vince e l`Empoli perde o pareggia; spareggio col Venezia se pareggia, il Venezia vince e l`Empoli perde o pareggia; retrocesso se perde, l`Empoli non perde o il Venezia vince; Empoli salvo se vince e una tra Lecce e Parma non vince; salvo se vince il Parma pareggia e il Lecce vince; salvo se pareggia Il Lecce perde e il Venezia non vince; spareggio col Venezia se pareggia, il Lecce pareggia e il Venezia vince; spareggio col Verona se vince e il Parma vince; retrocesso se perde, il Lecce non perde o il Venezia vince; Venezia salvo se vince e Lecce ed Empoli perdono; spareggio con il Lecce se vince, l`Empoli perde o pareggia e il Lecce pareggia; spareggio con l`Empoli se vince, il Lecce perde e l`Empoli pareggia; retrocesso se perde, se pareggia, se vince e Lecce ed Empoli non perdono.