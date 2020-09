Serie A: Lazzari-Immobile, la Lazio vince 2-0 a Cagliari all'esordio

CAGLIARI-LAZIO 0-2

La Lazio inizia il suo campionato con un 2-0 al Cagliari alla Sardegna Arena. Passano 4' e la squadra di Inzaghi è già avanti: furia Marusic sulla sinistra, palla a centro area e tap-in vincente di Lazzari. Dominio degli ospiti nel primo tempo, con Cragno che salva su Immobile. A inizio ripresa clamoroso errore a porta vuota di Simeone, la Lazio soffre il ritorno dei sardi poi il solito Immobile firma il raddoppio al 29' e chiude i conti. Cagliari-Lazio, le immagini della sfida della Sardegna Arena





































































LA PARTITA

Il Cagliari è reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo nella prima giornata. Per la sfida contro la Lazio, Di Francesco sceglie il tridente d'attacco, con la novità Sottil a fare reparto con Simeone e Joao Pedro. Fuori Caligara. Esordio in campionato per la squadra di Simone Inzaghi dopo il rinvio della sfida contro l'Atalanta. C'è Correa a far coppia con Immobile in avanti e Lazzari-Marusic sugli esterni del centrocampo a cinque completato da Milinkovic, Leiva e Luis Alberto.

Pronti via e la Lazio è già avanti alla Sardegna Arena. Al 4' Marusic vince l'uno contro uno sulla sinistra contro Faragò e mette al centro dove c'è Lazzari pronto al tap-in vincente. Primi 20' minuti con una sola squadra in campo: i biancocelesti dominano in lungo e in largo, con il Cagliari che non riesce a ripartire, soffocato dal pressing degli avversari appena conquistano palla. Lazzari a destra e Marusic schierato nell'occasione a sinistra sono scatenati, con Nandez e Rog che non riescono a fare diga per fermarne le progressioni sulla fascia. La difesa rossoblù resiste ai continui attacchi: respinti i tentativi di Milinkovic Savic e Patric. Poi ecco al 22' il primo lampo dei padroni di casa con la conclusione di Lykogiannis che termina di poco a lato. Ci prova anche Rog, Strakosha deve allungarsi. Ma è una breve parentesi nel monologo della squadra di Inzaghi, che ha più di un'occasione per raddoppiare ma manca il guizzo vincente. Lazzari si fa 30 metri in contropiede poi sbaglia il passaggio decisivo a Correa, su pallone perso malamente da Nandez Immobile ci prova dal limite. Cragno salva.

Nessun cambio al ritorno delle squadre in campo. Il Cagliari rientra con altro piglio e dopo 3' ha la palla del pareggio, che Simeone si divora calciando sopra la traversa a porta spalancata dopo la respinta di Strakosha su tiro di Joao Pedro. Cala il ritmo la Lazio, ne approfitta l'undici di Di Francesco per affacciarsi in avanti. Inzaghi cambia: dentro Escalante per Lucas Leiva. Poi Cragno dice no con un grande intervento su Milinkovic Savic. Ma la Lazio rischia ancora: cross dalla trequarti di Lykogiannis e Walukiewicz che colpisce l'esterno della rete. Inzaghi ricorre allora al doppio cambio: dentro Akpa-Akpro e Caicedo per Milinkovic-Savic e Correa. E qualche minuto dopo arriva il gol che chiude la partita: altra grande giocata di Marusic, che si auto-serve, dilaga sulla sinistra e mette in mezzo per il raddoppio del bomber Immobile. Di Francesco le prova tutte: nella mischia Pavoletti, Zappa e Despodov. Ma non cambia più niente. La Lazio festeggia i tre punti all'esordio, rammarico Cagliari per un impatto sbagliato alla gara e il clamoroso errore di Simeone.



LE PAGELLE

Marusic 8 - Molto ispirato sulla sinistra. Regala l'assist a Lazzari per il vantaggio e poi quello a Immobile per il raddoppio con una splendida giocata. Dà il suo apporto anche in fase difensiva.

Lazzari 7 - Primo gol in A con la maglia della Lazio: il modo migliore per iniziare il campionato. Motorino inesauribile sulla destra per tutta la partita. Peccato per quel contropiede buttato via.



Immobile 7 - Poteva mancare la firmare della Scarpa d'oro nella prima uscita della Lazio? Ciro si vede negare il gol da Cragno ma poi è lì, puntuale, per metterla dentro.

Cragno 7 - Tiene a galla il Cagliari evitando il tracollo con due grandi interventi su Immobile a fine primo tempo e sul tiro di Milinkovic-Savic a metà ripresa.

Simeone 4,5 - Errore incredibile a porta vuota e decisivo: poteva essere il gol del pareggio. Sprecato clamorosamente.

LE STATISTICHE

La Lazio ha vinto tre gare esterne di fila al debutto stagionale in Serie A per la prima volta.

La Lazio ha vinto in tutte le tre occasioni in cui ha incontrato il Cagliari all’esordio stagionale in Serie A, di cui le ultime due in trasferta (4-1 nel 2008).

Il Cagliari ha perso quattro delle ultime cinque gare all’esordio casalingo stagionale in Serie A (1V), di cui due contro la Lazio.

Il Cagliari ha perso tre partite interne di fila contro la Lazio per la prima volta in Serie A.

La Lazio ha vinto quattro delle ultime cinque sfide in Serie A (1P), dopo aver guadagnato un solo punto in altrettante partite precedenti in campionato.

La prima rete della gara è stata la 100ª della Lazio contro il Cagliari in Serie A.

Ciro Immobile ha realizzato sette reti negli ultimi otto esordi stagionali in Serie A, di cui tre negli ultimi due debutti in campionato.

Manuel Lazzari ha realizzato il suo primo gol con la Lazio in Serie A, andando a segno in campionato per la prima volta dal marzo 2018 con la maglia della SPAL.

Quello di Lazzari (3:27) è il gol più veloce della Lazio in Serie A dalla rete di Marusic (1:40) dello scorso febbraio contro il Genoa.

IL TABELLINO

Cagliari-Lazio 0-2

Cagliari (4-3-3): Cragno 7; Faragò 4,5 (34' st Zappa sv), Walukiewicz 6, Klavan 5,5, Lykogiannis 5 (43' st Tripaldelli sv); Nandez 5, Marin 5 (25' st Caligara 5,5), Rog 5; Sottil 5,5 (34' st Pavoletti sv), Simeone 4,5 (35' st Despodov sv), Joao Pedro 5. A disposizione: Aresti, Vicario, Godin, Pinna, Carboni, Pajac, Pisacane, Oliva, Tramoni. All.: Di Francesco 5.

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6,5, Acerbi 6,5, Radu 6 (44' st Parolo sv); Lazzari 7, Milinkovic-Savic 6,5 (26' st Akpa Akpro 6), Lucas Leiva 6,5 (18' st Escalante 6), Luis Alberto 7 (44' st Cataldi sv), Marusic 8; Correa 6 (26' st Caicedo 6), Immobile 7. A disposizione: Reina, Alia, Armini, D. Anderson, Kiyine, Adekanye. All.: S.Inzaghi 7.

Arbitro: Massa

Ammoniti: Marin (C), Lucas Leiva (L)

Marcatori: 4' Lazzari, 29' st Immobile