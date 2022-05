Serie A, Lazio-Sampdoria 2-0: Patric e Luis Alberto firmano il successo

LAZIO-SAMPDORIA 2-0

Una rete per tempo valgono i tre punti ai biancocelesti che consolidano il quinto posto

La Lazio ha battuto 2-0 la Sampdoria nella 36a giornata di Serie A. All'Olimpico, la squadra di Sarri ha conquistato tre punti importanti nella corsa a un piazzamento europeo, rifilando un gol per tempo alla formazione di Giampaolo. Vantaggio della Lazio firmato di testa da Patric al 41' sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa il raddoppio di Luis Alberto al 59' dopo una ripartenza palla al piede condotta da Lazzari. Biancocelesti quinti in classifica, Samp ancora coinvolta nella lotta salvezza.

LA PARTITA

Tre punti per avvicinarsi all'Europa League, due gol per mettere in sicurezza una partita che la Sampdoria ha provato con armi diverse a rendere più complicata del previsto. La Lazio ha battuto 2-0 i blucerchiati, allungando di tre punti sulla Roma e soprattutto sulla Fiorentina. Un bel bottino a 180 minuti dalla fine del campionato.

Un successo quello biancoceleste arrivato senza strafare, senza scomporsi di fronte all'inedito - e aggressivo - 4-1-4-1 impostato da Giampaolo per contrastare lo strapotere del centrocampo di Sarri. Una mossa che blocca la contesa per buona parte del primo tempo, limitando le occasioni per i padroni di casa a conclusioni da fuori area, vuoi con Milinkovic-Savic vuoi con Felipe Anderson e Luis Alberto, preda facile delle mani di Audero. A sua volta con un paio di ripartenze la Sampdoria ha spaventato la Lazio con Thorsby al 19' che ha deviato alto da buona posizione e poi con Rincon, le due frecce inedite blucerchiate, il cui tiro tre minuti più tardi è stato respinto da Strakosha.

L'episodio che ha stappato la serata però come spesso accade è arrivata da palla inattiva e da una disattenzione che è costata cara alla Sampdoria. Al 41' la punizione morbida di Luis Alberto ha pescato in area Patric che, con una semplice finta, si è liberato in area piccola deviando in rete di testa il gol dell'1-0. Rete che non solo ha sbloccato la partita, ma che al tempo stesso ha tramortito definitivamente i blucerchiati. La reazione attesa nella ripresa infatti non è mai arrivata e il sipario sul match è calato dopo meno di un quarto d'ora di gioco; merito di Lazzari, capace di spaccare in due la retroguardia ligure e di Luis Alberto, che l'assist l'ha ripulito con la suola dribblando Audero e infilando il pallone in porta per il 2-0 con tanto di tunnel a Ferrari.

Nel finale le occasioni migliori sono state sempre per la Lazio con Immobile e Felipe Anderson, con il merito di migliorare la serata e l'autostima di Audero con due belle parate. Nel recupero palo di Quagliarella da pochi passi davanti a Strakosha.

LE PAGELLE

Luis Alberto 7,5 - Il "Mago" è tornato in tutto il suo splendore mettendo lo zampino in due gol contro la Sampdoria. Prima pennellando l'assist per il vantaggio di Patric, poi inventandosi una giocata da applausi a scena aperta in occasione del raddoppio, accarezzando il pallone dribblando Audero.

Milinkovic-Savic 7 - Dominante come sempre in mezzo al campo, al suo ritmo e con la sua fisicità. Si rende pericoloso con conclusioni da fuori, ma anche con la capacità di ribaltare l'azione con qualità.

Lazzari 7 - Partita da protagonista sulla fascia destra corsa avanti e indietro con o senza palla. Decisivo nell'azione del raddoppio laziale aprendo un varco nella difesa della Samp e fornendo l'assist a Luis Alberto.

Vieira 5 - Giampaolo lo piazza a sorpresa in campo dal primo minuto e davanti alla difesa, ma la scelta non paga. Quasi tutti i palloni passano dai suoi piedi, che però si limita a smistare palloni con passaggi brevi e talvolta sbagliati.

Ferrari 5 - Si perde completamente Patric per il gol che sblocca il match. Anche in occasione del raddoppio non è determinato nel chiudere Luis Alberto in area, facendosi beffare in mezzo alle gambe.

--

IL TABELLINO

LAZIO-SAMPDORIA 2-0

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Lazzari 7 (32' st Hysaj sv), Patric 7, Acerbi 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 7, Cataldi 6 (20' st Leiva 6), Luis Alberto 7,5 (32' st Basic sv); Anderson 6, Immobile 6, Zaccagni 6,5 (38' st Romero sv). A disp.: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Radu, Basic, Akpa Akpro, Pedro, Cabral, Moro. All.: Sarri 6,5.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero 6,5; Bereszynski 5, Ferrari 5, Colley 5,5, Augello 5,5; Vieira 5; Candreva 5, Rincon 6 (41' st Trimboli sv), Thorsby 5,5 (32' st Askildsen sv), Sabiri 5,5 (24' st Damsgaard 6); Caputo 5 (24' st Quagliarella 5,5). A disp.: Falcone, Ravaglia, Conti, Magnani, Murru, Yoshida, Ekdal, Supryaga. All.: Giampaolo 5.

Arbitro: Massa

Marcatori: 41' Patric, 14' st Luis Alberto

Ammoniti: Hysaj (L); Vieira (S)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

● Luis Alberto è il secondo giocatore della Lazio a raggiungere la doppia cifra di assist in questa Serie A, dopo Sergej Milinkovic-Savic (11) - solo il Liverpool (3) conta più calciatori con almeno 10 passaggi vincenti nei maggiori 5 campionati europei 2021/22.

● Luis Alberto ha fornito 10 assist in 33 presenze in questa Serie A, diventando solo il secondo giocatore spagnolo dopo Josè Callejon capace di andare in doppia cifra di passaggi vincenti in tre differenti edizioni della massima serie italiana dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo dato).

● Luis Alberto ha sia segnato sia servito un assist nella stessa partita in Serie A per la prima volta nel 2022; l'ultima volta ci era riuscito il 28 agosto scorso contro lo Spezia.

● Luis Alberto (10) è uno dei due centrocampisti ad aver sia segnato che fornito assist in ben 10 partite diverse in Serie A considerando le ultime 5 stagioni, insieme a Hakan Calhanoglu (12).

● Primo gol in 123 presenze in Serie A per Patric che diventa il primo difensore spagnolo capace di andare in gol con la maglia della Lazio nel massimo campionato italiano, e il terzo giocatore iberico in assoluto dopo Luis Alberto e Pedro.

● Quinto gol in questa Serie A per Luis Alberto che ha interrotto un digiuno di sette presenze consecutive senza segnare nel massimo campionato Italiano.

● La Lazio ha sempre trovato la via della rete nelle ultime 27 gare interne di campionato contro la Sampdoria: si tratta della striscia più lunga per i biancocelesti in casa contro la stessa avversaria in Serie A.

● Fabio Quagliarella ha colpito il 12° legno in questo campionato per la Sampdoria – i blucerchiati non ne coglievano così tanti in una singola stagione in Serie A dal 2016/17 (16 in quel caso).

● La Sampdoria ha segnato solo tre gol nelle ultime sei partite in Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nelle due gare precedenti nel massimo campionato.

● 34ª presenza da titolare per Antonio Candreva in questo campionato (il 100% delle gare giocate), più di qualsiasi altro giocatore blucerchiato. Solo due volte il centrocampista classe '87 ha giocato più partite dal primo minuto in Serie A: 35 con la maglia della Lazio nel 2013/14 e 36 con quella dell'Inter nel 2016/17.