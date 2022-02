Serie A, Lazio-Napoli 1-2: Spalletti centra l'aggancio al Milan in vetta

LAZIO-NAPOLI 1-2

Pedro risponde al vantaggio di Insigne, la decide Fabian Ruiz al 94'

di

Daniele Pezzini

Il Napoli batte 2-1 la Lazio all'Olimpico e approfitta dei passi falsi di Milan e Inter per agganciare i rossoneri in vetta alla classifica di Serie A. I partenopei soffrono per oltre un'ora, ma passano in vantaggio con un gran destro da fuori di Insigne al 62'. Pedro pareggia i conti all'88' con una splendida volée dalla distanza, ma al 94' ci pensa Fabian Ruiz a regalare a Spalletti i tre punti e il primo posto. Lazio-Napoli, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Una serata che potrebbe risultare decisiva in una corsa scudetto ormai apertissima. Il Napoli esce vittorioso dall'Olimpico al termine di una partita molto sofferta, giocata meglio per larghi tratti dalla Lazio e decisa sostanzialmente dai lampi dei fuoriclasse. Dopo il pareggio col Cagliari, che aveva lasciato l'amaro in bocca, i partenopei approfittano degli inciampi delle milanesi e si riprendono il primo posto in classifica, a una settimana esatta dallo scontro diretto col Milan, che a questo punto rischia di essere un vero e proprio spartiacque per il destino della Serie A (senza dimenticare la partita da recuperare dell'Inter). Il gol di Fabian gela la Roma biancoceleste, che vede la propria squadra cadere dopo cinque risultati utili consecutivi e, soprattutto, la vede scavalcata al sesto posto dalla Roma giallorossa.

Il match è subito pimpante, con Immobile e Osimhen che si presentano alla conclusione già nei primissimi minuti. La prima grande chance capita però a Luis Alberto, che da ottima posizione si divora l'1-0 colpendo a lato. I padroni di casa sembrano più in palla e al 9' vanno ancora vicini al vantaggio, con Immobile che non colpisce bene in allungo e manca lo specchio della porta. Gli uomini di Spalletti sbagliano parecchio in fase di costruzione dal basso, ma al 24' Strakosha deve impegnarsi su una conclusione improvvisa di Zielinski destinata nell'angolino basso. La Lazio gestisce meglio il possesso, ma la partita sembra reggersi su un equilibrio molto delicato. Al 41' Milinkovic spaventa Ospina al termine di una splendida azione manovrata, ma è l'ultimo sussulto di un primo tempo che si chiude a reti bianche.

Nella ripresa lo spartito non cambia e la prima occasione è ancora una volta per la Lazio, con un bel destro di Felipe Anderson che impegna Ospina al 52'. Uno Spalletti tutt'altro che soddisfatto sceglie di sostituire Zielinski con Elmas, ma a dare la svolta alla serata partenopea ci pensa Insigne, che dopo un'ora abbastanza anonima si inventa un destro fulminante da fuori che batte Strakosha e porta avanti i suoi. Passano pochi minuti e gli ospiti trovano il raddoppio, ancora con Insigne, annullato dal Var per fuorigioco. La Lazio sembra un po' stordita e all'80' rischia di capitolare sull'affondo di Politano, ma viene salvata da una grande uscita di Strakosha. Pochi istanti dopo è il suo collega Ospina a mettersi in mostra sul tiro a giro di Pedro, che è solamente il preludio al gol: sugli sviluppi di un calcio piazzato la palla arriva allo spagnolo fuori area, che con una meravigliosa volée sinistra trafigge il portiere e rimette il risultato in parità. La sfida sembra destinata a chiudersi sull1-1, ma all'ultimo minuto di recupero arriva il gol di Fabian (altra splendida conclusione da fuori) a gelare l'Olimpico e a mandare in orbita il Napoli.

LE PAGELLE

Pedro 7 - Tenuto inizialmente a riposo perché non al meglio, gli bastano un paio di conclusioni per far vedere quanto è fondamentale per questa Lazio: prima Ospina miracoleggia, poi non può nulla sul gioiello che illude l'Olimpico.

Zaccagni 6 - Tanti dribbling e tanti strappi che mettono in difficoltà la difesa avversaria, ma rispetto alle ultime uscite manca un po' di concretezza.

Felipe Anderson 5,5 - Qualche ottimo ripiegamento difensivo, ma poco incisivo davanti, dove dovrebbe fare la differenza.

Insigne 6,5 - Per oltre un'ora si vede poco e, come tutto il Napoli, non è praticamente mai pericoloso. Poi si inventa il gran destro che dà la svolta alla partita.

Zielinski 5,5 - Impegna Strakosha con una delle poche occasioni pulite del Napoli nel primo tempo, ma per il resto si limita a galleggiare tra le linee di una squadra sfilacciata e senza idee.

Ruiz 6,5 - Partita complicata, in cui subisce la fisicità e il palleggio del centrocampo laziale. Il gol al 94' potrebbe però essere un di quelli che verrà ricordato come decisivo nella lotta per lo scudetto.

IL TABELLINO

Lazio-Napoli 1-2

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Marusic 6, Luiz Felipe 6,5, Patric 6 (39' st Acerbi sv), Radu 6 (26' st Hysaj 6); Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (39' st Basic sv), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 5,5 (20' st Pedro 7), Immobile 6,5, Zaccagni 6,5.

Allenatore: Sarri 6,5

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6; Demme 6 (36' st Lobotka 6), Ruiz 6,5; Politano 6 (36' st Ounas 6), Zielinski 5,5 (12' st Elmas 6,5), Insigne 6,5 (45'+5 st Juan Jesus sv); Osimhen 6.

Allenatore: Spalletti 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 17' st Insigne (N), 43' st Pedro (L), 45'+4 st Ruiz (N)

Ammoniti: Radu (L), Immobile (L), Zaccagni (L), Mario Rui (N), Fabian Ruiz (N)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Nel 2022 il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (18 in 8 gare) in Serie A.

- Fabian Ruiz (6 su 6 segnati) é il giocatore che ha realizzato piú gol da fuori area in questa Serie A: lo spagnolo ha messo a referto sei reti in questo campionato, gli stessi messi insieme sommando 2019/20 e 2020/21.

- La Lazio non perdeva un match di Serie A in casa dal 20 novembre contro la Juventus. Questo é solo il secondo ko interno per i biancocelesti in questo campionato.

- Era da dicembre che non segnava in casa Pedro in Serie A: otto gol per lui, non ne segna di piu in un singolo campionato dalla stagione 2016/17 (9) con il Chelsea.

- Era da maggio 2021 contro l'Udinese che Lorenzo Insigne non segnava su azione in Serie A. Sei dei sette gol in questo campionato sono arrivati su rigore.

- Lorenzo Insigne ha segnato 8 reti contro la Lazio in Serie A: solo contro la Fiorentina ha realizzato più marcature (nove) nella competizione.

- Insigne ha segnato il suo gol numero 23 da fuori area in Serie A: dal 2012/13 (stagione del suo primo gol) è l’italiano che ha segnato piú gol dalla distanza nel massimo campionato.

- Elmas ha fornito il suo quinto assist in questo campionato: insieme a Insigne e Zielinski é il giocatore del Napoli che ne ha forniti di piú in questa Serie A.

- Da una parte nessuna squadra ha segnato piú gol da fuori del Napoli (nove come il Milan) da fuori area in questo campionato, dall’altra solo Spezia (12) e Cagliari (10) ne hanno incassati piú della Lazio (8) dalla distanza finora.

- Il Napoli va a segno da otto partite di fila in campionato, é la striscia aperta piú lunga con almeno un gol all’attivo tra le squadre attualmente in Serie A.

- Mattia Zaccagni ha disputato oggi la sua partita numero 100 in Serie A.

- Gara numero 100 di Matteo Politano con la maglia del Napoli in tutte le competizioni.

- Il Napoli non ha subito gol nel primo tempo in 20 delle sue 27 partite, meglio di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.