Serie A: Lazio-Fiorentina 1-2, colpo Champions firmato Adli e Beltran

LE STATISTICHE

Con la rete odierna contro la Lazio, Yacine Adli (tre gol in 20 match in questa Serie A) ha eguagliato il proprio record di marcature stagionali nei Big-5 campionati europei – tre anche con il Bordeaux nel 2019/20.

Tra i centrocampisti nati dall’1/1/2000 in avanti, solo Nico Paz (otto) ha preso parte a più reti di Yacine Adli in questa Serie A (sette – frutto di tre gol e quattro assist).

Con la rete contro la Lazio, Lucas Beltrán (otto – 4G+4A in 18 presenze nella Serie A 2024/25) ha già eguagliato il numero di partecipazioni a rete registrate nello scorso campionato – otto ma in 32 gare, 6G+2A.

La Fiorentina ha segnato due gol nei primi 20' di gioco in trasferta (Adli all’11° e Beltrán al 17°) contro le due squadre della Capitale (Roma e Lazio) solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A: la prima nella stagione 1959/60, sempre contro i biancocelesti, con Kurt Roland Hamrin al 6° e Miguel Ángel Montuori al 13°.

Lucas Beltrán è il giocatore più giovane ad avere preso parte a più di 15 gol nelle ultime due stagioni di Serie A: 16 (10G+6A – 29 marzo 2001), davanti a Charles De Ketelaere (28 – 10 marzo 2001).

La Fiorentina ha vinto tre gare di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2006 e marzo 2008 (quattro consecutive in quel caso).

La Lazio è rimasta senza vittorie per tre match consecutivi contro la Fiorentina in Serie A (3P) per la prima volta dal periodo tra ottobre 2012 e ottobre 2013 (1N, 2P in quel caso).

La Lazio ha perso due delle ultime cinque gare casalinghe tra tutte le competizioni (1V, 2N) tante sconfitte interne quante quelle rimediate nelle precedenti 19 (14V, 3N).

Solo contro Inter (219), Roma (212) e Milan (199) la Fiorentina ha realizzato più reti che con la Lazio in Serie A (190 – come vs Torino).

Quello di Adam Marusic (91:15’’) è il gol più tardivo concesso dalla Fiorentina in campionato da quello realizzato da Diego Llorente con la Roma il 10 marzo scorso (94:17’’).

La Fiorentina ha vinto una trasferta di Serie A (2-1 vs Lazio) per la prima volta dal 24 novembre scorso (2-0 vs Como in quel caso).

Adam Marusic ha realizzato due reti in 20 match finora in questo campionato: solo nel 2017/18 il montenegrino ha fatto meglio nel massimo torneo (tre in 32 gare).

Contro la Lazio, Yacine Adli ha sia giocato la sua 50ª gara in Serie A sia tagliato il traguardo delle 150 presenze nei Big-5 campionati europei.

Gustav Isaksen ha disputato oggi la sua 50ª gara in Serie A (22 delle quali in questo campionato).