Serie A, Lazio-Fiorentina 1-0: il lampo di Pedro riscatta il crollo di Verona

LAZIO-FIORENTINA 1-0

Dopo un primo tempo equilibrato, è lo spagnolo a piegare i viola a inizio ripresa su assist di Milinkovic-Savic. Biancocelesti sesti

La Lazio si mette alle spalle il brutto ko a Verona e supera 1-0 la Fiorentina all'Olimpico. Primo tempo avaro di occasioni da gol: solo Immobile e Lazzari sfiorano il gol rispettivamente con un tiro impreciso e con un sinistro parato da Terracciano. Le due formazioni continuano ad affrontarsi a viso aperto anche nella ripresa, ma sono i biancocelesti a trovare il gol vittoria al 52' con Pedro su assist di Milinkovic-Savic. Sesto posto per Sarri.





































































LA PARTITA

Il ritiro punitivo dopo il 4-1 subìto domenica dal Verona del Cholito Simeone alla fine è servito. Una prestazione convincente consente alla Lazio di riscattarsi subito in campionato in occasione della decima giornata di Serie A: la Fiorentina è piegata 1-0 e sorpassata in classifica, a quota 17, in sesta posizione.

La prima incursione offensiva del match arriva all’8’ quando Sottil, dopo un’iniziativa personale sulla sinistra, non trova compagni in area con un centro radente. Tuttavia, al 12’, è Immobile a essere pericolosissimo, ben servito da Luis Alberto, con un sinistro che però si rivela strozzato da ottima posizione. Il colpo di testa di Vlahovic, su cross dalla sinistra di Biraghi, termina altissimo sopra la traversa. Dopo di che ci sono soprattutto occasioni potenziali per entrambe le squadre, il cui ritmo si trascina abbastanza lentamente verso l’intervallo, poco prima del quale Lazzari scalda i guanti di Terracciano con un sinistro dal limite.

Il match dell’Olimpico s’infiamma a inizio ripresa: Milinkovic-Savic scambia al limite con Immobile, poi l’imbucata del serbo consente a Pedro di arrivare in area e calciare con il mancino spedendo il pallone sotto la traversa. Poco dopo Martinez Quarta incorna alto su una punizione di Biraghi. La squadra di Italiano non riesce però più a impensierire quella di Sarri, complici anche le tante interruzioni per falli e cambi. Dopo quattro minuti di recupero, la Lazio esulta per la terza volta consecutiva in casa in campionato. La Fiorentina resta con 15 punti.

LE PAGELLE

Pedro 7 – Tutta la qualità dell’ex Barcellona la si vede in occasione della rete messa a segno: stop e sinistro incrociato sotto la traversa alle spalle di Terracciano: è il gol che decide la sfida.

Milinkovic-Savic 6,5 – Traversoni completamente sbagliati caratterizzano il primo quarto d’ora di gioco del centrocampista serbo; poi, sale in cattedra a inizio ripresa con il grande assist dell’1-0.

Lazzari 6,5 – Migliore in campo in assoluto nel primo tempo per la Lazio, e la cui ultima partita da titolare risaliva al match contro il Cagliari, l’esterno biancoceleste si rivela decisamente in forma.

Milenkovic 6,5 – Molto attento il difensore della Fiorentina, specialmente nella prima frazione di gara: intercetta diversi palloni, come un tiro dal limite di Luis Alberto.

Vlahovic 5,5 – Per lui c’è solo un colpo di testa altissimo nei primi 45 minuti; poi però c’è poco altro per tutto il resto di un match molto complicato.

Castrovilli 5,5 – Un cartellino giallo e molte imprecisioni per l’ex Bari, il quale non riesce praticamente mai a impensierire la retroguardia laziale.



IL TABELLINO

LAZIO-FIORENTINA 1-0

Lazio (4-3-3): Reina 6; Lazzari 6,5, Luiz Felipe 6,5 (32’ st Patric 6), Acerbi 6,5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6,5 (34’ st Basic 6), Cataldi 6 (39’ st Leiva sv), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 6, Immobile 6, Pedro 7 (39’ st Moro sv). A disp.: Strakosha, Adamonis, Hysaj, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Romero, Muriqi All.: Sarri 6,5

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 6,5, Milenkovic 6,5, Martinez Quarta 6, Biraghi 6,5 (38’ st Terzic sv); Duncan 5,5 (38’ st Benassi sv), Torreira 6, Castrovilli 5,5 (12’ st Bonaventura 6); Callejon 5,5 (27’ Saponara 6), Vlahovic 5,5, Sottil 5,5 (27’ st Odriozola 5,5). A disp.: Rosati, Maleh, Agostinelli, Amrabat, Nastasic, Igor, Toci All.: Italiano 6

Arbitro: Ayroldi

Marcatore: 7’ st Pedro

Ammoniti: Castrovilli (F), Biraghi (F), Cataldi (L), Duncan (F), Luis Alberto (L), Immobile (L)

LE STATISTICHE

Dopo 10 partite di Serie A consecutive con un gol al passivo, la Lazio ha mantenuto la porta inviolata (ultima volta a maggio contro il Torino).

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A.

Era dal dicembre 2020 contro lo Spezia che la Lazio non vinceva un match di Serie A effettuando cinque o meno conclusioni nel match.

La Fiorentina rimane una delle due squadre, insieme all’Empoli, a non aver mai pareggiato in questo campionato (5V, 5P).

In quattro delle ultime otto gare esterne di Serie A, la Fiorentina non ha segnato (50%).

Pedro ha segnato in entrambe le gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A: rete con la maglia della Roma e della Lazio (contro nessuna squadra ha segnato piú reti in A).

Vittoria numero 250 per Pedro nei cinque maggiori campionati europei: di queste 18 sono arrivate in Serie A.

In tutte e sette le partite di Serie A in cui ha segnato Pedro (cinque con la Roma e due con la Lazio), la sua squadra ha vinto.

Milinkovic-Savic ha partecipato attivamente a tutti gli ultimi tre gol della Lazio in Serie A (due assist e un gol).

Solo Nicoló Barella (5) ha fornito piú assist in questa Serie A di Milinkovic-Savic (4): in generale nel 2021 il serbo ha fornito 9 assist nel massimo campionato, meno solo di Malinovskyi (11).

200ª panchina in Serie A per Maurizio Sarri. Gara numero 300 in Serie A per Francesco Acerbi. 150ª presenza in Serie A per Luis Alberto.

La Fiorentina non ha subito gol nel primo tempo in 7 delle sue 10 partite, solo la Roma (8) ha fatto meglio in questa stagione di Serie A.