Serie A, la Spal ipoteca la salvezza: 1-0 a Frosinone

31/03/2019

LE STATISTICHE DI FROSINONE-SPAL

• La SPAL ha ottenuto la quarta vittoria esterna nella competizione, una in più rispetto a quelle conquistate nell’intero scorso campionato.

• In tredici delle quattordici occasioni in cui la SPAL ha conquistato almeno 29 punti dopo 29 giornate di campionato ha poi concluso la stagione con la permanenza nella massima serie.

• La SPAL ha tenuto la porta inviolata in trasferta per la prima volta da ottobre 2018 in Serie A, dopo aver subito due reti in quattro delle precedenti cinque gare esterne.

• Prima sconfitta per il Frosinone contro la SPAL, dopo che i ciociari avevano vinto nei tre precedenti tra Serie A e B contro i ferraresi, realizzando in totale sette reti.

• Il Frosinone ha collezionato 17 punti dopo 29 giornate: le quattro squadre che nella storia della Serie A sono giunte a questo punto del torneo con lo stesso bottino di punti sono tutte retrocesse (considerando tre punti a vittoria).

• Francesco Vicari ha realizzato il suo primo gol in Serie A; la SPAL non mandava un difensore a segno da ottobre 2018, quando Bonifazi trovò la rete contro la Roma, anche in quel caso di testa, in trasferta.

• Jasmin Kurtic ha fornito il suo terzo assist in questo campionato, tutti in gare esterne; in particolare, tutti gli ultimi cinque passaggi vincenti dello sloveno in Serie A sono arrivati in trasferta.

• Nessuna squadra ha incassato più gol da corner del Frosinone in questo campionato (sette).

• Il Frosinone ha colpito due legni in un singolo match per la prima volta da maggio 2016 in Serie A - anche allora in casa, contro il Sassuolo.

• Simone Missiroli ha collezionato la sua 250ª presenza nella massima serie.