Serie A, la Lega Calcio: "Fiducia che le competizioni vadano avanti da programma"

La nota dopo l'Assemblea: "Auspichiamo si trovi strumenti di coordinamento territoriali con le ASL"

Dopo il nuovo protocollo e con la prospettiva, mercoledì, di incontrare Governo e Regioni per trovare una linea comune per affrontare l'emergenza dovuta alla pandemia, la Lega Calcio tira dritta e, dopo l'Assemblea odierna, ribadisce la volontà e la fiducia di continuare con le partite di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. La Lega Serie A, si legge nel comunicato ufficiale: "ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni come da programma, grazie all'applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di Lega". ipp

"Come da nota diffusa ieri, la Lega Serie A auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da Covid-19 nelle squadre".

