Serie A: la Cremonese batte 2-0 il Lecce, a segno Bonazzoli e Sanabria

La Cremonese non si ferma più. Dopo il successo di Bologna la squadra di Nicola batte 2-0 il Lecce allo Zini e si conferma sempre più la sorpresa di questo campionato. Pronti via e Stulic si divora il vantaggio per gli ospiti. Il risultato si sblocca all'8' della ripresa con il rigore realizzato da Bonazzoli e concesso per fallo in area di Ramadani su Vandeputte. Il raddoppio per i grigiorossi al 33' con Sanabria, al suo primo gol con la maglia della Cremonese.
Un cambio forzato nella Cremonese: Pezzella ha la febbre, c'è Floriani Mussolini esterno sinistro di centrocampo. Barbieri a destra. Davanti confermatissima la coppia Bonazzoli-Vardy per la terza gara di fila. Di Francesco ripropone lo stesso undici nel 4-2-3-1 che ha battuto il Torino: Stulic terminale d'attacco, ci sono Pierotti, Berisha e Banda a supportarlo. Inizio di marca ospite: non sono passati neanche 2' che Stulic ha sui piedi la palla del vantaggio ma fallisce clamorosamente a pochi passi dalla porta. E qualche minuto dopo Audero respinge in angolo la conclusione di Berisha. Il Lecce mantiene l'iniziativa, la Cremonese si difende bene per poi partire in contropiede. Al 35' tre passaggi e Payero, su passaggio filtrante di Bonazzoli, va al tiro. Falcone blocca. Un solo cambio a inizio ripresa, con Di Francesco che fa entrare Sottil per Banda per dare maggior peso all'attacco. La Cremonese rientra in campo con buon piglio: il tiro di Bonazzoli viene murato dalla difesa pugliese e sugli sviluppi dell'azione Ramadani commette fallo su Vandeputte in area. Check Var e rigore che Bonazzoli non sbaglia. Di Francesco cambia ancora in avanti: dentro anche N'Dri e Camarda per Pierotti e Stulic. Nicola risponde cambiando a centrocampo: Grassi e Zerbin per Bondo e Vandeputte. Cremonese galvanizzata dal vantaggio e alla ricerca del gol del raddoppio che arriva al 78' con il colpo di testa di Sanabria, entrato al posto di Bonazzoli. Partita chiusa. Esulta la Cremonese, che raggiunge quota 20 punti in classifica. Il Lecce resta fermo a quota 13.
Bonazzoli 7 - Freddissimo sul rigore che sblocca la partita. Tiro angolatissimo e Falcone deve arrendersi.
Sanabria 7 - Il gol gli mancava da più di un anno. Nicola gli concede spazio nell'ultimo quarto d'ora e lui rompe il digiuno con un bel colpo di testa: primo gol in grigiorosso.
Zerbin 6,5 - Positivo il suo ingresso in campo a metà ripresa: cross insidioso che Falcone smanaccia, un tiro che sfiora il palo poi l'assist per il raddoppio di Sanabria.
Berisha 6 - Le azioni del Lecce passano tutte dai suoi piedi, gran palla per Stulic che spreca. Anche nella ripresa, quando la squadra cala di ritmo, resta sempre il più lucido.
Stulic 5 - Si divora il gol dopo 2', su cross perfetto di Berisha dalla destra manda fuori da un passo.
Banda 5 - Un controllo sbagliato in area e una grande occasione sprecata. Tanta confusione e poca sostanza.
Cremonese-Lecce 2-0
Cremonese (3-5-2): Audero 6; Terracciano 6,5, Baschirotto 6,5, Bianchetti 7 (43' st Vazquez sv); Barbieri 6,5 (43' st Folino sv), Payero 7, Bondo 6 (23' st Grassi 6), Vandeputte 6,5 (23' st Zerbin 6,5), Floriani Mussolini 6,5; Bonazzoli 7 (29' st Sanabria 7), Vardy 6. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, , Ceccherini, Grassi, Lordkipanisze. All.: Nicola 7.
Lecce (4-2-3-1): Falcone 5,5; Veiga 5,5, Gaspar 5, Tiago Gabriel 5, Gallo 5; Ramadani 5 (32' st Kaba sv), Coulibaly 5; Pierotti 5,5 (22' st N'Dri 5), Berisha 6 (32' st Sala sv), Banda 5 (1' st Sottil 5,5); Stulic 5 (22' st Camarda 5,5). A disposizione: Samooja, Ndaba, Siebert, Morente, Helgason, Kouassi, Maleh. All.: Di Francesco 5,5.
Arbitro: Mucera
Marcatori: 8' st rig. Bonazzoli, 33' st Sanabria
Ammoniti: Bianchetti (C), Banda, Gallo (L)
La Cremonese ha vinto almeno cinque delle prime 14 giornate di un torneo di Serie A per la prima volta dal 1994/95 (cinque anche in quel caso con Luigi Simoni in panchina) mentre, considerando i tre punti a vittoria da sempre, ha ottenuto almeno 20 punti a questo punto di un singolo campionato per la seconda volta nella sua storia dopo il 1993/94 (21, anche in quel caso con Simoni allenatore).
La Cremonese ha battuto il Lecce in Serie A per la prima volta dal 20 marzo 1994 (4-2 esterno in quel caso); questo inoltre è il secondo successo interno contro i giallorossi nel torneo, il precedente sempre nella stagione 1993/94 (2-1 il 7 novembre 1993).
Federico Bonazzoli (rete contro il Lecce e assist contro il Bologna) ha preso parte ad almeno un gol in due gare consecutive in Serie A per la prima volta solo da aprile 2024 con la maglia dell’Hellas Verona (reti vs Genoa e Cagliari in quel caso).
Federico Bonazzoli è solo il secondo calciatore italiano ad aver realizzato almeno cinque reti nella Serie A in corso dopo Riccardo Orsolini (sei); l’attaccante inoltre ha segnato da calcio di rigore nella competizione per la prima volta dal 5 maggio 2022 con la Salernitana (v Venezia).
Antonio Sanabria ha segnato il suo primo gol con la Cremonese in Serie A; l’attaccante non andava a bersaglio nella competizione dal 20 ottobre 2024 col Torino (v Cagliari); questa inoltre è la sua prima marcatura da subentrato nel torneo dal 30 marzo 2024 (v Monza).
Antonio Sanabria ha segnato tre reti contro il Lecce in Serie A e solo contro Atalanta, Hellas Verona e Sassuolo conta più marcature nel torneo (quattro contro tutte e tre le squadre).
La Cremonese ha vinto due partite di fila per la seconda volta in questa Serie A, il precedente nelle prime due giornate contro Milan e Sassuolo; proprio contro i neroverdi inoltre era arrivato, prima di quello odierno, l’ultimo successo interno nella competizione (29 agosto 2025).
La Cremonese ha ottenuto due striscie di due vittorie consecutive in un singolo campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia, l’unico precedente nel 1994/95 (nel marzo e maggio 1995).
Il Lecce ha perso senza segnare due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2024 (quattro in quel caso con Luca Gotti in panchina).
Alessio Zerbin ha fornito più di un assist in una singola stagione di Serie A per la prima volta in carriera (due, il precedente nel torneo in corso contro il Milan il 23 agosto).
La Cremonese è la squadra che ha segnato più reti di testa nella Serie A in corso (sei).
Nessuna squadra ha subito più gol da calcio di rigore rispetto al Lecce (tre) nella Serie A in corso – tre anche per Fiorentina, Sassuolo, Udinese e Torino.
La Cremonese ha ottenuto un clean sheet in Serie A per la prima volta dal 29 ottobre contro il Genoa in trasferta (2-0); in casa non capitava invece dal 21 settembre contro il Parma (0-0).
Nessuna squadra ha chiuso più partite senza segnare rispetto al Lecce nella Serie A in corso (sette, come Pisa, Parma e Lazio).