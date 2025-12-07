Serie A: la Cremonese batte 2-0 il Lecce, a segno Bonazzoli e Sanabria

LA PARTITA

Un cambio forzato nella Cremonese: Pezzella ha la febbre, c'è Floriani Mussolini esterno sinistro di centrocampo. Barbieri a destra. Davanti confermatissima la coppia Bonazzoli-Vardy per la terza gara di fila. Di Francesco ripropone lo stesso undici nel 4-2-3-1 che ha battuto il Torino: Stulic terminale d'attacco, ci sono Pierotti, Berisha e Banda a supportarlo. Inizio di marca ospite: non sono passati neanche 2' che Stulic ha sui piedi la palla del vantaggio ma fallisce clamorosamente a pochi passi dalla porta. E qualche minuto dopo Audero respinge in angolo la conclusione di Berisha. Il Lecce mantiene l'iniziativa, la Cremonese si difende bene per poi partire in contropiede. Al 35' tre passaggi e Payero, su passaggio filtrante di Bonazzoli, va al tiro. Falcone blocca. Un solo cambio a inizio ripresa, con Di Francesco che fa entrare Sottil per Banda per dare maggior peso all'attacco. La Cremonese rientra in campo con buon piglio: il tiro di Bonazzoli viene murato dalla difesa pugliese e sugli sviluppi dell'azione Ramadani commette fallo su Vandeputte in area. Check Var e rigore che Bonazzoli non sbaglia. Di Francesco cambia ancora in avanti: dentro anche N'Dri e Camarda per Pierotti e Stulic. Nicola risponde cambiando a centrocampo: Grassi e Zerbin per Bondo e Vandeputte. Cremonese galvanizzata dal vantaggio e alla ricerca del gol del raddoppio che arriva al 78' con il colpo di testa di Sanabria, entrato al posto di Bonazzoli. Partita chiusa. Esulta la Cremonese, che raggiunge quota 20 punti in classifica. Il Lecce resta fermo a quota 13.