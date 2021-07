Serie A, la Coppa d’Africa spaventa le big

SERIE A

Si gioca tra il 9 gennaio e il 6 febbraio 2022: il Milan potrebbe perdere Kessie e Bennacer, il Napoli Osimhen e Koulibaly

Tra le gare che i giocatori africani potrebbero saltare, ce ne sono infatti alcune di particolare rilievo: Bennacer e Kessie, se arrivassero in fondo alla competizione, potrebbero saltare il derby di ritorno in programma il 6 febbraio, mentre Koulibaly e Osimhen con ogni probabilità salteranno il big match tra Napoli e Juventus del 6 gennaio (le varie Nazionali saranno già in ritiro per preparare il torneo).

Una situazione da studiare bene, che potrebbe portare i club di Serie A coinvolti a cambiare le proprie strategie di mercato.

