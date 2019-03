Serie A: l'Atalanta vince 3-1 in rimonta a Parma, doppietta di Zapata Gervinho porta avanti i gialloblù su errore di Pasalic che si riscatta firmando il pari. Poi si scatena il colombiano Facebook

31/03/2019

L'Atalanta vince 3-1 in rimonta al Tardini contro il Parma e riprende la corsa verso l'Europa. All'8' gialloblù avanti con Gervinho: nell'occasione grande errore di Pasalic che perde palla e innesca l'ivoriano. Il croato si riscatta al 24' firmando il gol del pareggio su assist di Gomez. Gollini salva su Bruno Alves e Ceravolo. Nella ripresa Atalanta costantemente avanti: al 30' sorpasso di Zapata, che nel recupero firma il tris.



LA PARTITA Il Parma è chiamato a riscattare subito il tonfo dell'Olimpico contro la Lazio prima della sosta. Dal canto suo l'Atalanta deve ripartire dopo la frenata casalinga contro il Chievo. D'Aversa deve fare a meno di Inglese: a completare il tridente con Gervinho e Siligardi c'è l'ex Ceravolo, che non partiva titolare dal 4 novembre. Sul fronte Atalanta Ilicic, non al meglio, parte dalla panchina. C'è Pasalic alle spalle della coppia Gomez-Zapata. A centrocampo Castagne vince il ballottaggio con Gosens. Primo tempo denso di emozioni al Tardini, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Pronti via e dopo 30" ecco il primo squillo di Kucka, Gollini non si fa sorprendere e alza in angolo. Meglio il Parma a inizio partita. La squadra di D'Aversa pressa alto ed è così che, dopo 8', Scozzarella ruba palla a Pasalic e serve Gervinho. L'ivoriano scatta verso la porta e infila in rete. La reazione degli ospiti non si fa attendere, ispirati da un Gomez in grande vena, bravo a infilarsi tra le maglie della difesa gialloblù e a regalare palloni d'oro ai compagni. Sepe salva su Zapata, poi Gagliolo è provvidenziale in mischia in area su Hateboer. E' un buon momento per l'Atalanta: Pasalic è servito ottimamente da Freuler ma il croato spreca malamente calciando a lato. Si rifà dopo un paio di minuti firmando il gol del pareggio su assist al bacio del Papu. La Dea fa la partita ma nel finale di tempo è il Parma ad avere due grosse occasioni per riportarsi avanti: è Gollini a negarglielo con altrettanti interventi su punizione di Bruno Alves e in uscita su Ceravolo.



A inizio ripresa cambio per il Parma: fuori Iacoponi, che ha rimediato un colpo alla tempia in uno scontro con il compagno di squadra Bruno Alves, dentro Sierralta. Riparte forte l'Atalanta, con Gomez che ci prova con il tiro da lontano e scheggia la traversa. Gasp richiama Pasalic, dentro Ilicic. Poi Reca entra per Masiello. Contromossa Parma: esce Gervinho, alla prese con un risentimento muscolare alla coscia, in campo Gazzola. Forcing Atalanta alla ricerca della vittoria: Castagne spreca una grande occasione calciando a lato da buona posizione. Il belga si fa perdonare poco dopo servendo l'assist del 2 -1 di Zapata. Ma l'architetto dell'azione è Gomez e la sua grande visione di gioco. E nel recupero Zapata si regala la doppietta, che lo fa salire a quota 19 gol in campionato. Finisce 3-1 per la Dea, che sogna la Champions. Altro brutto stop per il Parma.



LE PAGELLE Zapata 7,5 - Uno-due micidiale del colombiano, che dopo 60' senza guizzi piazza una doppietta dal sapore... d'Europa. E in campionato sono 19 gol. Micidiale.



Gomez 7,5 - Regala gli assist per i gol di Pasalic e il 3-1 di Zapata ma innesca anche l'azione per la rete del sorpasso del colombiano. Dai suoi piedi passano tutte le azioni dell'Atalanta. Illuminante.



Gollini 6,5 - Subito attento su Kucka. Sull'1-1 salva il risultato con due grandi interventi su Bruno Alves e Ceravolo.



Gervinho 6,5 - La solita freccia imprendibile. Illude il Parma, è costretto a uscire per infortunio.



Pasalic 6 - Grave errore in occasione del vantaggio di Gervinho, quando viene beffato da Scozzarella. Si fa perdonare firmando il pari. Ma prima si era divorato una grande occasione.



Bastoni 5 - Grave ingenuità sul gol del pareggio di Pasalic. Troppo insicuro nelle giocate.

IL TABELLINO Parma-Atalanta 1-3

Parma (4-3-3): Sepe 5,5; Iacoponi 5,5 (1' st Sierralta 5), Bruno Alves 5,5, Bastoni 5, Gagliolo 5,5; Rigoni 5, Scozzarella 5,5, Kucka 5,5; Gervinho 6,5 (20' st Gazzola 5,5), Ceravolo 5 (29' st Schiappacasse 5,5), Siligardi 5. A disposizione: Frattali, Brazao, Dimarco, Gobbi, Barillà, Dezi, Diakhate, Pepin, Sprocati. All.: D'Aversa 5.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6,5; Mancini 6,5 (42' st Djimsiti sv), Palomino 6, Masiello 6 (18' st Reca 6,5); Hateboer 6,5, De Roon 6, Freuler 7, Castagne 6,5; Pasalic 6 (9' st Ilicic 6); Zapata 7,5, Gomez 7,5. A disposizione: Berisha, Rossi, Gosens, Ibanez, Kulusevski, Pessina, Barrow, Piccoli. All. Gasperini 7.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 8' Gervinho (P), 24' Pasalic (A), 35' st, 49' st Zapata (A)

Ammoniti: Scozzarella (P), Castagne (A)







LE STATISTICHE • L'Atalanta ha guadagnato 17 punti da situazione di svantaggio, un record in questo campionato.

• L'attaccante dell’Atalanta Duván Zapata è il giocatore che ha segnato di più in trasferta in questo campionato (13 reti).

• Gervinho ha segnato 10 gol in questo campionato: record per l'attaccante del Parma in una singola stagione di Serie A.

• Gervinho non segnava in casa in Serie A da Parma-Sassuolo dello scorso novembre.

• Nove assist in questo campionato per il fantasista dell’Atalanta Alejandro Gómez: in Serie A non ne forniva uno da gennaio contro la Roma.

• L’Atalanta ha segnato 35 gol in trasferta, più di ogni altra squadra in questo campionato.

• Dopo due sconfitte consecutive l’Atalanta ha conquistato 10 punti sugli ultimi 12 disponibili in Serie A.

• Il Parma ha vinto solo una delle ultime nove partite di campionato: due pareggi e sei sconfitte.

• Quattro conclusioni in questa partita per Mario Pasalic, che non ne ha mai tentate di più in una gara di Serie A con la maglia dell’Atalanta.

