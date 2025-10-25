Serie A: l'Atalanta non sa più vincere, Vardy la ferma sull'1-1

LA PARTITA

Quarto pareggio consecutivo in Serie A e quarto pareggio consecutivo in tutte le competizioni, l'Atalanta non si sblocca e pareggia anche allo Zini. Contro la Cremonese arriva un 1-1 in rimonta, che restituisce a Juric un gol che mancava da 438 minuti ed evita un ko doloroso. Partono meglio i grigiorossi, mostrando una grande intensità e comandando il gioco sugli esterni. L'Atalanta è imprecisa e fatica a innescare le punte, mentre Barbieri impegna due volte Carnesecchi. La prima reale chance per la Dea arriva nel finale, con Silvestri decisivo su Krstovic. Si immola su Lookman, invece, uno strepitoso Terracciano proteggendo lo 0-0 nel recupero. Nella ripresa Nicola inserisce Sarmiento, che si rende subito pericoloso, e assiste alla rete annullata a Vardy. Juric reagisce con Samardzic e Scamacca, entrambi subito pericolosi: salvano Terracciano e Silvestri. La Cremonese trema sulle folate di Lookman e compagni, dunque Nicola si difende con Folino e accentra Terracciano a mezzala. La mossa funziona perché, al 78', passano proprio i grigiorossi: gran tiro di Zerbin, devia Carnesecchi e Vardy trova il tap-in vincente. La sua prima rete italiana vale così l'1-0 sull'Atalanta, che però non dura: dopo un'azione insistita Brescianini, appena inserito da Juric, pareggia all'84'. Gran tiro dalla distanza del centrocampista, che evita così il ko all'Atalanta. Finisce 1-1 allo Zini e le squadre restano a contatto: Dea a quota 12, Cremonese a quota 11. Juric resta imbattuto, mancando però la vittoria: l'Atalanta non esulta, in Serie A, dal 21 settembre.



LE PAGELLE

Terracciano 7 - Nicola ha trasformato l'ex milanista in un giocatore totale: apre da braccetto, poi un intermezzo da esterno destro e la chiusura da mezzala dopo l'ingresso di Folino. Decide a suo modo la partita, immolandosi due volte sulla linea per evitare altrettante reti di Ademola Lookman.

Vardy 6.5 - Se lo ricorderà a lungo il suo primo gol italiano, che arriva esattamente nella porta che l'aveva visto sbagliare due volte contro l'Udinese. Rapidissimo nell'insaccare in tap-in dopo la deviazione di Carnesecchi, si sblocca in Serie A e fa sognare la Cremonese per sei minuti.

Barbieri 6.5 - I tifosi della Juventus l'avevano scoperto e apprezzato durante un'amichevole contro l'Arsenal, ora se lo gode la Cremonese. Prestazione totale sulla destra, stravince il duello con Zalewski e sfiora anche la rete personale.

Brescianini 6.5 - Juric lo inserisce per sfruttare i suoi inserimenti, in un momento complicatissimo, e viene ripagato immediatamente. Palla raccolta al limite, gran rasoterra e tiro che evita il primo gol dell'Atalanta. Gioca una decina di minuti, ma è decisivo.

De Ketelaere 5.5 - Nel primo tempo lui e Lookman sono i più ispirati dell'Atalanta, ma il belga non mischia la precisione all'esuberanza. Due pericolosi errori sottoporta tengono aperta la sfida.

Krstovic 5 - Il suo ritorno da titolare non coincide con una prestazione all'altezza. Fatica terribilmente a rendersi pericoloso e non trova mai la posizione, sprecando le poche chances che gli capitano.



IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2) - Silvestri 6.5; Terracciano 7, Baschirotto 6.5, Faye 6 (16' st Bianchetti 5.5); Barbieri 6.5, Floriani Mussolini 5.5, Payero 6 (28' st Folino 6), Vandeputte 6, Zerbin 6.5 (40' st Vazquez sv); Vardy 6.5, Sanabria 5.5 (1' st Sarmiento 6). A disposizione: Audero, Nava, Johnsen, Vazquez, Ceccherini, Lordkipanidze, Bonazzoli. All. Nicola.

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi 6.5; Djimsiti 5.5, Hien 6, de Roon 5.5 (36' st Sulemana sv); Bellanova 5.5, Ederson 6.5, Pasalic 5.5 (36' st Brescianini 6.5), Zalewski 5.5; De Ketelaere 5.5 (12' st Samardzic 6), Lookman 6; Krstovic 5 (12' st Scamacca 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Obric, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Zappacosta. All. Juric.

Arbitro: Arena.

Marcatori: 33' st Vardy (C), 39' st Brescianini (A).

Ammoniti: Floriani Mussolini (C), Vardy (C), Scamacca (A), Vazquez (C).