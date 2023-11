Serie A, l'algoritmo di Opta stila la classifica finale: Inter campione

Domenica sera a Torino si gioca la prima vera partita scudetto della stagione di Serie A, ma per l'algoritmo di Opta, che nella scorsa stagione predisse lo scudetto del Napoli, non ci sono dubbi: il tricolore andrà all'Inter. Opta Predictions ha stilato, secondo il modello matematico utilizzato, quella che dovrebbe essere la classifica finale del campionato 2023-2024 e si è sbilanciato come non aveva fatto neanche l’anno scorso con la squadra di Spalletti: l'Inter ha infatti l’84,5% di probabilità di conquistare la seconda stella, contro l’11,8% della Juventus. Quasi nulle le speranze del Milan (2,1%) e del Napoli campione in carica (1,4%)