Serie A, è Kvaratskhelia l'MVP della stagione 2022/23

È Khvicha Kvaratskhelia l'MVP della Serie A per la stagione 2022/23. Il georgiano del Napoli ha sbaragliato la concorrenza al termine di una stagione da sogno, impreziosita da 12 gol e 13 assist in 33 presenze (quando manca ancora una giornata al termine del campionato) e coronata dalla conquista dello scudetto. Kvara eredita lo scettro di Rafa Leao e diventa il più giovane di sempre a conquistare il premio. Lo fa per altro al primo anno in Italia, come riuscito in precedenza solo a Cristiano Ronaldo (nel 2018/19). Premiati, come migliori nel proprio ruolo, anche Provedel, Kim, Barella e il capocannoniere Osimhen. A Fagioli il titolo di miglior Under 23.