Serie A: Kurtic punisce il Verona e regala i primi punti al Parma

PARMA-VERONA 1-0

Con un gol di Kurtic dopo 30" il Parma batte 1-0 il Verona al Tardini e conquista i primi punti in campionato. Primo stop per la squadra di Juric. Dopo l'avvio fulmineo i padroni di casa lasciano l'iniziativa agli ospiti che vanno vicinissimi al pareggio al 22': Pezzella di testa salva sulla linea il tiro di Faraoni. Sul finire del tempo il Parma sfiora il raddoppio. Nella ripresa chance per Favilli poi Sepe blocca il colpo di testa di Gunter. Parma-Verona: le foto del match













































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Nel Parma a caccia dei primi punti della stagione Liverani ritrova Kurtic nel centrocampo a tre con Brugman ed Hernani. Kucka agisce alle spalle della coppia d'attacco Karamoh-Gervinho. Out Iacoponi per squalifica, al centro della difesa c'è Dermaku a far coppia con Bruno Alves. Con Di Carmine out per infortunio, spazio nel Verona a Favilli nel ruolo di prima punta, supportato da Barak e Zaccagni. Esordio dal 1' per Ilic in mediana.



Prima azione d'attacco e dopo 30" il Parma si ritrova in vantaggio: scatto di Karamoh sulla destra e cross in area dove c'è Kurtic che raccoglie e infila in rete. Ancora una fiammata dei gialloblù sempre con Karamoh poi da quel momento i padroni di casa concedono metri al Verona e giocano difesa e contropiede sfruttando la velocità di Gervinho. Sepe devia la conclusione di Favilli su servizio in profondità di Ilic ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Gli ospiti hanno la grande occasione di pareggiare al 22', quando Favilli tira a colpo sicuro ma Pezzella di testa salva sulla linea. Possesso palla costantemente del Verona ma il Parma difende bene il vantaggio e nel finale di primo tempo sfiora il raddoppio, quando Tameze si addormenta regalando la palla a Kurtic, il cui tentativo viene deviato da Cetin. Juric perde Lovato, al suo posto Lazovic.

A inizio ripresa Kurtic al tiro, Silvestri blocca. Poi doppio cambio nel Verona con l'ingresso in campo di Colley e Salcedo rispettivamente per Zaccagni e Barak. Liverani risponde con una tripla sostituzione: dentro Darmian, già pronto a iniziare la sua avventura all'Inter, Cornelius e Gagliolo e passaggio alla difesa a tre. Rispetto al primo tempo il Verona fa più fatica a liberare uomini al tiro, con il Parma che gioca sempre sulle ripartenze. A 15' dalla fine ecco un'altra occasione per i gialloblù veneti di pareggiare ma Favilli liscia a porta vuota poi nel finale Sepe sicuro sul colpo di testa di Gunter. Finisce 1-0: prima gioia per un Parma cinico ma efficace, primo passo falso per un Verona volonteroso ma poco concreto in attacco.

LE PAGELLE

Kurtic 7 - Un ritorno importante quello dello sloveno: ha il merito di sbloccare subito il risultato, che poi la squadra amministra senza grossi affanni fino alla fine.

Pezzella 6,5 - Un salvataggio di testa sulla linea su conclusione di Faraoni che vale un gol.

Karamoh 6,5 - C'è il suo zampino sul gol vittoria del Parma, prova anche la gioia personale ma senza fortuna. La sua vivacità in attacco si sente. Si spegne nella ripresa.

Colley 6,5 - Con il suo ingresso in campo al posto di Zaccagni, il Verona cambia faccia.

Favilli 5 - Era la sua occasione, la spreca. Poco incisivo per tutta la partita e nel finale si divora il gol del pareggio.

IL TABELLINO

Parma-Verona 1-0

Parma (4-3-1-2): Sepe 6,5; Laurini 6 (18' st Darmian 6), Dermaku 6, Bruno Alves 6,5, Pezzella 6,5; Kurtic 7 (29' st Grassi 6), Brugman 6,5, Hernani 6 (18' st Gagliolo 6); Kucka 6,5; Karamoh 6,5 (18' st Cornelius 6), Gervinho 6,5. A disposizione: Colombi, Balogh, Ricci, Valenti, Dezi, Sprocati, Adorante, Inglese. All.: Liverani 6,5.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Cetin 6 (41' st Tupta sv), Gunter 6, Lovato 5,5 (45' Lazovic 5,5); Faraoni 6, Tameze 5, Ilic 6, Dimarco 5; Barak 5,5 (13' st Salcedo 5,5), Zaccagni 5 (13' st Colley 6,5); Favilli 5. A disposizione: Berardi, Pandur, Calabrese, Destiny, Lucas, Ruegg, Terracciano, Vieira. All.: Juric 5.

Arbitro: Giua

Marcatori: 1' Kurtic

Ammoniti: Bruno Alves (P), Dimarco (V)



LE STATISTICHE

Jasmin Kurtic è l'unico centrocampista ad aver segnato almeno un gol in Serie A in ciascuna delle ultime otto stagioni.

Il Parma ha ottenuto il suo primo successo in Serie A contro il Verona da marzo 2014, anche in quel caso al Tardini senza subire gol (2-0).

Tra le squadre attualmente in Serie A, Il Verona è la squadra che aspetta la vittoria esterna da più partite nella competizione (12).

La rete di Jasmin Kurtic - dopo 25 secondi - è la più rapida realizzata in un match di Serie A dall'autorete di de Vrij a favore della Fiorentina nel febbraio 2019 (00:16).

Il Parma ha mantenuto la porta inviolata in un match di Serie A per la prima volta da febbraio contro il Sassuolo, interrompendo una striscia di 16 partite con gol al passivo.

L’ultimo gol segnato dal Parma nel corso del primo minuto di gioco in un match di Serie A fu a marzo 2014, realizzato da Marco Parolo contro il Sassuolo.

Jasmin Kurtic ha segnato la sua terza rete contro il Verona in Serie A: solo contro il Bologna ha fatto meglio (quattro gol).

Il Verona ha schierato una formazione iniziale con un'età media di 24 anni e 289 giorni: l'11 di partenza più giovane per i veneti in Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05).