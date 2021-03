Serie A, Juventus-Lazio 3-1: Pirlo accorcia sul Milan e avvisa il Porto

JUVENTUS-LAZIO 3-1

La sblocca Correa dopo un quarto d'ora, ma la perla di Rabiot e la doppietta di Morata lanciano i bianconeri a tre giorni dal ritorno degli ottavi di Champions

di

DANIELE PEZZINI

La Juventus batte 3-1 la Lazio nel terzo anticipo della 26esima giornata di Serie A e accorcia momentaneamente a - 1 dal Milan in classifica. Allo Stadium la sbloccano i biancocelesti, che trovano il vantaggio con Correa (14') su regalo di Kulusevski. I padroni di casa pescano il pari con Rabiot al 39' e la ribaltano con la doppietta di Morata nella ripresa (57' e 60', su rigore). Martedì il ritorno degli ottavi di Champions col Porto. Juventus-Lazio, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Un'iniezione di fiducia fondamentale in vista dell'appuntamento più atteso della stagione. La Juventus strappa un successo importantissimo sia in ottica campionato sia in preparazione alla Champions e lo fa con una partita di cuore e carattere, due aspetti che troppo spesso erano mancati alla squadra nel corso della stagione. Gli uomini di Pirlo incassano la doccia gelata del vantaggio laziale, ma poi reagiscono con rabbia e orgoglio, trainati dalla carica di un indiavolatissimo Chiesa, dalla qualità delle giocate di Rabiot e dai gol ritrovati di un Alvaro Morata sempre più decisivo. Una vittoria per rafforzare il terzo posto e presentarsi con lo spirito giusto alla partita di martedì, quando servirà ribaltare il 2-1 incassato dal Porto all'andata. Per altro concedendosi il lusso di tenere in panchina per oltre un'ora CR7 e McKennie. La Lazio, dal canto suo, incappa nella seconda sconfitta di fila e continua il suo periodo di alti e bassi, complice anche un Immobile in condizioni precarie e una difesa sempre più traballante. La zona Champions si fa ogni giorno più lontana.

Eppure nelle prime battute sono proprio i biancocelesti a partire col piede sull'acceleratore, sfruttando una buona condizione fisica (complice il turno di riposo forzato) e un avvio piuttosto svagato dei padroni di casa. Dopo un quarto d'ora di sofferenza la Juve capitola a causa di una clamorosa ingenuità di Kulusevski, che con un retropassaggio da matita rossa regala palla a Correa in campo aperto. L'argentino mette a sedere Demiral con un doppio passo e trafigge Szczesny sul suo palo. I bianconeri appaiono un po' in bambola, ma al 25' la panchina di Pirlo si sgola per un evidente tocco di mano di Hoedt in area, giudicato non sufficiente a concedere il penalty da Massa. L'episodio sembra dare la scossa ai bianconeri, che alzano improvvisamente il baricentro, schiacciano l'avversario nella propria trequarti e a 5' dall'intervallo trovano il pari con una perla di Rabiot, bravo infilare nel sette da posizione defilata un Reina tutt'altro che impeccabile.

La Juve inizia la ripresa con lo stesso piglio della fine del primo tempo e sfiora il 2-1 con Chiesa dopo 5'. La partita è vivissima e le emozioni si susseguono una dietro l'altra: prima la traversa di Milinkovic, poi, su un contropiede micidiale innescato da Chiesa, il 2-1 sotto l'incrocio siglato da Morata. Neanche il tempo per gli avversari di riordinare le idee che arriva l'episodio destinato a chiudere il match: un ingenuo Milinkovic atterra in area Ramsey mentre difende palla in posizione non certo pericolosa. Dal dischetto si presenta il numero 9 che spiazza il portiere e cala la doppietta. Nel finale di gara la Lazio prova a riaffacciarsi dalle parti di Szczesny prima con Immobile (unica vera occasione creata), poi con Fares, ma la Juve è attenta e gestisce con tranquillità ed esperienza fino al triplice fischio.

LE PAGELLE

Rabiot 7 - Fin dai primi istanti di gioco appare uno dei più lucidi e brillanti fisicamente. Sfrutta la sua grande gamba per affondare sulla sinistra e pescare la perla dell'1-1, una giocata che conferma quanto il suo straordinario arsenale sia troppo spesso poco utilizzato.

Morata 7,5 - Alla prima palla che gli capita sulla testa sfiora il palo, nella ripresa sale in cattedra con una doppietta decisiva che ribalta l'incontro. Dopo qualche settimana di assenza è tornato alla grande e la Juve ne ha subito beneficiato.

Kulusevski 5,5 - L'errore che spalanca alla Lazio la strada per il gol dello 0-1 è imperdonabile. Ha il merito di non abbattersi, va detto, ma anche in una Juve che gira alla grande continua a faticare nel trovare la sua posizione in campo e troppo spesso si intestardisce in giocate fini a se stesse.

Correa 6,5 - Approfitta di un regalo con freddezza e qualità, poi disputa la consueta gara di sacrificio.

Immobile 5 - Si vede per la prima volta a un quarto d'ora dalla fine. Troppo poco per un giocatore come lui in una partita così importante.

Milinkovic 5,5 - Come tutta la squadra si spegne dopo una buona prima mezzora di gioco, ma in più ha sulle spalle l'ingenuità del fallo su Ramsey che porta al rigore del 3-1.

IL TABELLINO

Juventus-Lazio 3-1

Juventus (4-4-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 6 (25' st Arthur 6), Danilo 6,5, Demiral 6,5, Alex Sandro 6; Chiesa 7 (37' st Bonucci sv), Rabiot 7, Ramsey 6,5 (25' st McKennie 6), Bernardeschi 6,5; Kulusevski 5,5 (45'+2 st Di Pardo sv), Morata 7,5 (25' st Ronaldo 6).

Allenatore: Pirlo 6,5

Lazio (3-5-2): Reina 5,5; Marusic 5,5, Acerbi 6, Hoedt 6; Lulic 5,5 (10' st Patric 6), Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 6 (10' st Escalante 5,5), Luis Alberto 6 (37' st Caicedo sv), Fares 6,5; Correa 6,5, Immobile 5 (37' st Muriqi sv).

Allenatore: Inzaghi 5,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 14' Correa (L), 39' Rabiot (J), 12' st e 15' st rig. Morata (J)

Ammoniti:

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Álvaro Morata ha partecipato a 15 gol in questo campionato, suo record in una stagione di Serie A con la Juventus (sette reti, otto assist).

- Álvaro Morata ha stabilito il suo record di assist in una singola stagione nei top-5 campionati europei: otto, nessuno ne ha forniti più di lui in questa Serie A.

- Morata non segnava una doppietta in Serie A dal marzo 2016 (vs Torino); non andava a segno per due presenze di fila nella competizione dal febbraio 2015.

- La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (1P), con un punteggio complessivo di 19-5.

- La Lazio ha perso tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta sotto la guida di Simone Inzaghi; in particolare, non accadeva dal novembre 2015 (serie di quattro).

- La Juventus ha segnato almeno tre gol per tre gare casalinghe di fila per la prima volta dal marzo 2019 in Serie A (serie di quattro).

- La Juventus ha vinto una gara in Serie A dopo essere andata sotto di un gol per la prima volta dallo scorso dicembre, allo Stadium, contro il Torino (2-1).

- La Juventus ha subito cinque gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, tre in più di quelli incassati nell’intera scorsa stagione in Serie A.

- Quello di Correa è solo il terzo gol subito dalla Juventus nel primo tempo allo Stadium in questo campionato; l'ultimo risaliva allo scorso dicembre contro la Fiorentina.

- Era dal gennaio 2009 che la Lazio non andava a segno per cinque gare consecutive in Serie A contro la Juventus.

- Quello di Joaquín Correa (13:52) è il gol più veloce della Lazio contro la Juventus in una gara di Serie A dalla rete di un altro argentino, Mauro Zárate (13:18), nel dicembre 2010.

- Adrien Rabiot ha segnato il suo primo gol allo Stadium in Serie A con la Juventus, dopo aver realizzato i precedenti due in trasferta.