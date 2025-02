Serie A, Juventus-Inter: Derby d'Italia fondamentale per Scudetto e Champions

Partita che però offre una grandissima occasione anche ai nerazzurri: se i bianconeri possono agganciare il quarto posto, Inzaghi può prendersi il primo, scavalcando il Napoli a due settimane dallo scontro diretto e con in mezzo, parlando di campionato, solo il match di San Siro col Genoa. L'Inter, insomma, in un calendario duro che l'ha vista affrontare il Milan e la Fiorentina per due volte vede addirittura l'occasione di presentarsi al Maradona da capolista. Ma servirà anche battere la Juventus a Torino, cosa che in campionato, se si considerano gli ultimi 12 anni, è capitata soltanto il 3 aprile 2022, ancora con Inzaghi: rigore di Calhanoglu decisivo per l'1-0 nerazzurro. Per replicare quel successo, l'Inter si affiderà quasi alla formazione tipo, con Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa e il confermatissimo centrocampo a cinque. Davanti, Thuram è praticamente recuperato e scalpita, ma dal primo minuto insieme a Lautaro potrebbe esserci Taremi.