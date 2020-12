Serie A, Juventus-Fiorentina 0-3: Prandelli rovina il Natale ai bianconeri

JUVENTUS-FIORENTINA 0-3

Crolla in casa la Juventus che contro la Fiorentina ha perso 0-3 nell'ultima partita di Serie A prima di Natale. Viola di Prandelli subito in vantaggio allo Stadium con la ripartenza di Vlahovic al 3', poi in superiorità numerica dal 17' per l'espulsione diretta di Cuadrado. La reazione bianconera ha portato a due conclusioni di Ronaldo, ma nell'ultimo quarto d'ora la Fiorentina dilaga con l'autorete di Alex Sandro e il tris di Caceres. Juve-Fiorentina: le foto del match lapresse

LA PARTITA

La giornata più splendente degli ultimi anni della Fiorentina sarà sicuramente ricordata anche in casa Juventus come una delle peggiori. La squadra di Pirlo, dopo essere stata "retrocessa" di tre punti in classifica nel pomeriggio ha incassato uno 0-3 interno contro la Viola che non solo eguaglia la peggiore sconfitta allo Stadium dei bianconeri, ma ha messo in evidenza alcuni limiti di concentrazione e caratteriali che sembravano essere stati risolti. A Ronaldo e compagni è girato tutto storto, dal gol subito dopo 148 secondi all'espulsione di Cuadrado dopo il primo quarto d'ora, fino a qualche episodio da moviola contestabile, ma la Juventus soprattutto si è trovata di fronte alla migliore versione della Fiorentina in termini di determinazione e tecnica. Juventus-Fiorentina 0-3 ha sorpreso un po' tutti, riscrivendo la storia viola a Torino con il secondo successo esterno negli ultimi 30 anni e il più largo negli ultimi 65.

Dopo una giornata a dir poco turbolenta, con tanto di rinuncia a Rabiot (squalificato ai tempi di Juve-Napoli) per non rischiare ulteriori strane partite fuori dal campo, che la serata della Juventus fosse nata sotto una stella sbagliata è stato evidente fin dai primi minuti. Contro una Fiorentina aggressiva in mezzo al campo è basta la prima verticalizzazione sull'asse Ribery - troppo solo e libero di girarsi - Vlahovic per permettere alla punta di battere Szczesny con uno scavetto. Un vantaggio che ha galvanizzato gli undici di Prandelli che invece di indietreggiare a difesa della propria porta, nonostante un'ipotetica linea da cinque difensori, ha continuato a pressare in mezzo al campo i compassati portatori di palla juventini. Il secondo episodio è arrivato al 17' con l'espulsione di Cuadrado per un'entrataccia su Castrovilli in attacco che ha messo la sfida sui binari preferiti per la Fiorentina, ancora più abile e facilitata nella pressione sulle fonti di gioco bianconere.

Al resto hanno pensato alcuni uomini dello scacchiere di Pirlo. Con il 4-4-1 in inferiorità numerica, le azioni offensive si sono limitate a giocate individuali di Cristiano Ronaldo e Chiesa, quasi mai pericolosi dalle partite di Dragowski, e agli inserimenti di McKennie. In difesa però Bonucci per tutta la partita ha dispensato palloni sbagliati e regalati agli avversari, costringendo Szczesny a un intervento miracoloso su Castrovilli e dando l'impressione di fragilità in fase difensiva sulle ripartenze viola.

Fragilità palesatasi nel secondo tempo. Dopo la rete annullata per offside a Ronaldo e una conclusione di Chiesa parata da Dragowski nell'unico intervento degno di nota del polacco, la Juventus ha chiesto a gran voce due calci di rigore per interventi su Ronaldo e Bernardeschi, ma nel finale ha perso distanze, equilibri e convinzione prestando il fianco alla Fiorentina. Protagonista in negativo Bonucci che al 76' lisciando il cross di Biraghi ha portato alla goffa autorete di Alex Sandro e cinque minuti dopo, perdendo il pallone in un contrasto con Ribery, ha aperto la voragine in difesa permettendo allo stesso Biraghi di pescare in area Caceres per il gol dell'ex e un tris che rovina il Natale a Pirlo e alla Juventus, regalando un'insperata festività più che serena alla squadra di Prandelli.

--

LE PAGELLE

Ronaldo 5,5 - Ci prova, sempre e comunque. In solitaria, dribblando tutti e calciando da ogni posizione anche su punizione. Il gol lo trova solo in fuorigioco.

Bonucci 4 - Un disastro. Si lascia scappare Vlahovic in coppia con De Ligt, poi consegna un paio di palloni pericolosi agli avversari per leggerezze. Infine lisciando il cross di Biraghi contribuisce all'autogol di Alex Sandro e perde il pallone che dà il via al terzo gol viola.

Cuadrado 4 - Entrata scellerata su Castrovilli che gli vale il cartellino rosso, lasciando i suoi in inferiorità numerica per 75 minuti. Una follia che ha creato tantissimi problemi a Pirlo e ha rovinato la sua partita numero 200 in bianconero.

Vlahovic 7 - Impiega 148 secondi per bucare la porta di Szczesny, gettandosi in profondità e trovando il terzo gol di fila in campionato dopo due rigori. Fa a sportellate con De Ligt e Bonucci per tutta la partita mostrando spirito di sacrificio.

Ribery 6,5 - Ha un'occasione buona per fare male e si inventa, complice la libertà concessagli, l'assist che manda in porta Vlahovic. Per il resto partita di sacrificio per aiutare la squadra.

Caceres 7,5 - A tutta fascia dà, specialmente nel primo tempo, quel qualcosa in più che manda un po' in tilt la fase difensiva bianconera, creando anche un paio di occasioni ghiotte. Trova il gol dell'ex, ma è attento anche in copertura a completare la linea a cinque di Prandelli.

--

IL TABELLINO

JUVENTUS-FIORENTINA 0-3

Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 4, Bonucci 4, De Ligt 5,5 (43' st Frabotta sv), Alex Sandro 5; Chiesa 5,5, Bentancur 5, McKennie 6 (28' st Kulusevski 6), Ramsey 6 (20' Danilo 5,5); Morata 5 (1' st Bernardeschi 5), Ronaldo 5,5. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Danilo, Frabotta, Dragusin, Portanova, Arthur, Dybala, Da Graca. All.: Pirlo 5.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6,5, Igor 6,5; Caceres 7,5, Amrabat 6,5, Borja Valero 6,5 (7' st Pulgar 6), Castrovilli 6, Biraghi 7 (37' st Venuti sv); Ribery 6,5 (37' st Bonaventura sv), Vlahovic 7 (30' st Kouamé 6). A disp.: Terracciano, Martinez Quarta, Lirola, Barreca, Duncan, Saponara, Callejon, Eysseric. All.: Prandelli 7.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 3' Vlahovic (F), 31' st aut. Alex Sandro (J), 36' st Caceres (F)

Ammoniti: Danilo (J); Biraghi, Ribery, Borja Valero, Pezzella (F)

Espulsi: 17' Cuadrado (J) per gioco violento

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Per la prima volta la Juventus ha perso un incontro di Serie A con un margine di tre reti all’Allianz Stadium.

Questa è la seconda vittoria esterna per la Fiorentina contro la Juventus negli ultimi 30 anni in Serie A, dopo quella ottenuta nel marzo 2008, sempre sotto la guida di Cesare Prandelli.

Questa è la seconda vittoria più larga della Fiorentina in trasferta contro la Juventus in Serie A (dopo il 4-0 del 1955).

La Fiorentina ha ottenuto 46 punti in questo anno solare, ben 14 in più di quanti ne aveva collezionati nel 2019 (32).

Era dal 2009 che la Juventus non perdeva nell’ultima partita di Serie A giocata in un anno solare (in quell’occasione 1-2 casalingo contro il Catania).

Era da gennaio 2011 (vs Napoli) che la Juventus non perdeva un match di Serie A con uno scarto di almeno tre gol.

Con l'espulsione di Cuadrado, nessuna squadra ha ricevuto più cartellini rossi della Juventus in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (cinque, quattro dei quali rossi diretti).

Prima di questo incontro, l'ultima espulsione subita dalla Juventus in Serie A nei primi 20 minuti di gioco risaliva a febbraio 2011, Buffon contro il Lecce.

Prima di Dusan Vlahovic, l'ultimo giocatore ad essere andato a segno in tre presenze di fila in Serie A con la Fiorentina prima di compiere 22 anni era stato Giampaolo Pazzini nell’aprile 2005.

Quello di Vlahovic (2:28) è il gol più rapido subito dalla Juventus dall'inizio di un match di Serie A da agosto 2017 (00:18 v Genoa).

Quello di Vlahovic (2:28) è il gol più rapido segnato dalla Fiorentina dall’inizio di un match di Serie A dallo scorso ottobre (1:41 v Spezia).

Era da gennaio 2019 (Emre Can contro la Lazio) che la Juventus non realizzava un'autorete in Serie A.

Juan Cuadrado ha giocato la sua 200ª partita con la Juventus, in tutte le competizioni.