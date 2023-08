Serie A: Juventus e Napoli per rispondere al Milan. Sarri rivuole la sua Lazio

GIORNATA 2

Bianconeri e azzurri impegnati in casa contro Bologna e Sassuolo nella seconda giornata. Lazio con il Genoa

Lo sport sui giornali: domenica 27 agosto





















































Juventus e Napoli per continuare nel percorso netto dopo l'ottimo esordio in trasferta in questa Serie A, la Lazio di Sarri per tornare in carreggiata dopo la sbandata di Lecce. La seconda giornata di campionato assume già significati importanti per le squadre di alta classifica soprattutto per rispondere al Milan di Pioli a punteggio pieno. Allegri attende il Bologna di Motta nella prima all'Allianz Stadium in stagione, mentre Garcia debutta davanti al proprio pubblico ospitando il Sassuolo. Esame Gilardino e Genoa per Sarri.

JUVENTUS-BOLOGNA ore 18:30

La Juventus fa il debutto stagionale davanti al proprio pubblico con la consapevolezza di aver iniziato al meglio una stagione importante in cui in campionato dovrà essere protagonista. Sfruttando una prima parte di calendario sulla carta favorevole, i bianconeri cercano altri tre punti contro il Bologna di Thiago Motta e Allegri si affida ancora a Chiesa e Vlahovic in attacco, con le frecce Weah e Cambiaso sugli esterni. Spazio a Perin tra i pali al posto dell'infortunato Szczesny. Curiosità anche nel Bologna dopo i nuovi acquisti in attacco.

FIORENTINA-LECCE ore 18:30

Dopo l'esordio travolgente a Genova la Fiorentina è caduta a Vienna e in vista del ritorno del playoff di Conference League l'impegno contro il Lecce rischia di essere un intralcio ostico. I viola devono ribaltare la sconfitta in Austria e visto anche il periodo Italiano punterà a qualche cambio di formazione, probabilmente col ritorno del giovane Kayode in difesa. Il Lecce invece dopo essersi fatto lo scalpo della Lazio vuole approfittare della situazione con la qualità e la velocità in attacco.

LAZIO-GENOA ore 20:45

Dov'è finita la Lazio di Sarri? Questa è la domanda che i tifosi e lo stesso tecnico si sono fatti dopo il terribile secondo tempo di Lecce all'esordio nella prima giornata. I biancocelesti tornano all'Olimpico e affrontano il neopromosso Genoa di Gilardino, arricchito di qualità offensiva ma ancora in pieno rodaggio tecnico e tattico. Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson sono le certezze di Sarri che però si aspetta già qualche segnale positivo in più dai nuovi acquisti.

NAPOLI-SASSUOLO ore 20:45

I campioni d'Italia tornano al Maradona a due mesi abbondanti dalla festa scudetto. Dopo i tre gol in rimonta al Frosinone nel primo turno, per Rudi Garcia c'è l'ostacolo Sassuolo, una squadra da sempre imprevedibile dal punto di vista del risultato. Non c'è spazio per le novità e gli esperimenti, torna Kvaratskhelia nel tridente al fianco di Osimhen e Politano. Passi falsi già vietati.